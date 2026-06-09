IMROSKA: Când România vorbeşte fluent couture

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Există un moment, în orice poveste de succes autentic, în care nu mai contează de unde eşti – contează cine ești. Pentru Roxana Ostroveanu, acel moment s-a petrecut la Ritz Paris, unde colecția sa „The Artist' a transformat o sală plină de ochi critici din toată lumea într-un public captiv. Dantela din Caudry – aceeași dantelă folosită de marile case de modă de la Paris de la sfârșitul secolului al XIX-lea – se mișca pe siluete construite cu răbdare românească și viziune universală. Nimeni nu mai întreba de unde e designerul. Răspunsul era vizibil în fiecare cusătură.

Fondatoarea și creative director al casei de modă IMROSKA s-a impus pe scena internațională prin colecții ce îmbină eleganța, contrastul și libertatea de expresie. În 2024 a primit Premiul de Excelență pentru Design Haute Couture Inovator, iar în 2025 a fost recompensată cu Visionary Collection of the Year Award și Visionary Design Award la Paris Fashion Week – cel mai exigent podium al industriei. Două ediții consecutive, două premii, un singur mesaj: România a intrat în conversația couture-ului mondial, și de data aceasta nu ca invitat, ci ca voce proprie.

Femeia din spatele brandului Nu Poartă Mască

Puțini designeri de lux vin cu un CV care include și psihoterapia. Roxana Ostroveanu, da. Cu o carieră de peste 15 ani în modă și o formare ca psihoterapeut, ea a lansat IMROSKA dintr-o înțelegere profundă a femeii de azi: complexă, vulnerabilă, conștientă, autentică. Această combinație neobișnuită – croitorie și psihologie – nu este un detaliu de biografie. Este ADN-ul brandului. „IMROSKA este, la bază, un brand de haute couture care merge către esență și îmbină luxul cu autenticitatea și individualitatea fiecărei femei', spune Roxana Ostroveanu. Nu este o formulă de marketing. Este, de fapt, o promisiune destul de cutezătoare într-o industrie în care individualitatea se vinde adesea în serie. Diferența este că, la IMROSKA, promisiunea se ține: fiecare piesă este construită pe corp, nu pentru corp. Ostroveanu atrage atenția că marile case de modă se întorc la croitoria de odinioară, la construcția pe manechin viu. Prin amintirea timpurilor în care femeile vizitau croitoresele pentru haine făcute pe măsură, înțelegem cât de mult ne-a standardizat industria — și cât de esențial este să porți ceva care să-ți se potrivească cu adevărat. Spus de cineva care lucrează cu materiale premium din Franța și Italia, care are pe hanger etichete țesute la Londra, această întoarcere la origini sună mai degrabă a revoluție liniștită decât a nostalgie.

Paris, Ritz, şi o dantelă cu memorie

Colecția „The Artist', prezentată la Paris Fashion Week, a fost un dialog poetic între meșteșugul de patrimoniu și expresia contemporană, celebrând dantele cu istorie – țesute din sfârşitul secolului al XIX-lea de meșteri din Caudry, Franța, care au devenit sinonime cu haute couture-ul. Fiecare piesă s-a remarcat prin siluete fluide, detalii meticuloase și o aură de grație atemporală.

Dacă „The Artist' a vorbit în limbajul rafinamentului discret, colecția „Zebra' a celebrat echilibrul și autenticitatea, câștigând aprecierea publicului pentru identitatea sa vizuală îndrăzneață și mesajul puternic. Două colecții, două limbaje estetice, aceeași semnătură. Asta înseamnă un brand cu caracter: nu urmărește un singur registru vizual din frica de a nu fi recunoscut, ci are suficientă încredere în sine pentru a explora contrastul fără să se piardă.

Și pentru că moda de lux se măsoară și în garderobe celebre: creațiile IMROSKA au ajuns și la VIP-uri precum Carrie Underwood. Acesta nu este un detaliu de mică importanță. Nashville are propriile sale standarde de glamour, iar Carrie Underwood este printre cei mai exigenți arbitri ai acestora.

AWAKEN: Când haina devine ritual

IMROSKA a sărbătorit primul an de existență lansând colecția AWAKEN: un manifest despre trezire, prezență și echilibru între ceea ce purtăm și cine suntem. Întreaga colecție este construită în jurul ideii de trezire spirituală, de asumare și de alegere conștientă, inclusiv în ceea ce îmbrăcăm.

Sună a mult? Poate. Dar trăim în vremuri în care consumatoarea de lux nu mai cumpără doar o haină – cumpără o perspectivă. Cumpără o aliniere. Logoul IMROSKA este inspirat din piramidele Merkabah și floarea de lotus, simboluri ale transformării și ale echilibrului dintre lumea materială și cea spirituală.

Materialele colecției AWAKEN au fost alese cu ani înainte, dar activate creativ abia odată cu maturizarea brandului și a designerului. Într-un mod profund personal, dar perfect recognoscibil în zeitgeistul actual, AWAKEN oferă nu doar haine, ci simboluri, ritualuri, emoții. Dacă minimalismul anilor 2010 ne-a învățat să facem ordine în dulapuri, AWAKEN ne sugerează că ce rămâne în dulap ar trebui să aibă sens. Că o rochie poate fi o intenție.

Bucuria unui atelier fericit

În spatele oricărui brand de lux există un atelier. Și în spatele atelierului există oameni. La IMROSKA, energia cu care sunt create produsele în atelier, cuierele lucrate de cel mai renumit producător din Italia, etichetele țesute din Londra, materialele și dantela din Franța – toate folosite de cele mai mari branduri din lume – plasează IMROSKA la standardele europene. Dar poate cea mai neașteptată declarație a Roxanei Ostroveanu nu este despre premii sau despre Paris. „Atelierul nostru este deja un paradis. Energie frumoasă, ne iubim, ne protejăm. Sunt familia mea aleasă conștient. Lucrăm cu drag, avem cele mai frumoase materiale, mâini de aur, răbdare și multă implicare.' Într-o industrie celebră pentru exploatare și burnout, o astfel de mărturisire este, paradoxal, cel mai credibil argument de brand pe care ți-l poate oferi cineva.

Farfetch, 190 de țări, și dovedirea unui punct

IMROSKA este acum disponibil pe Farfetch, cu clienți din peste 190 de țări care pot explora și achiziționa creații semnate de Roxana Ostroveanu – piese hand made în România din materiale de lux din Franța și Italia, ce îmbină eleganța clasică cu o viziune contemporană, cu accent pe sustenabilitate și inovație.

Farfetch nu este o vitrină democratică. Este o selecție. A fi acolo înseamnă că cineva cu ochi exigenți a decis că IMROSKA merită să stea alături de numele care definesc luxul global. Pentru un brand românesc cu un singur an de existență la momentul primului premiu parizian, acesta este un arc narativ care rar se scrie atât de curat. Creațiile IMROSKA au fost o prezență constantă pe marile podiumuri de haute couture din lume: de la Paris, New York și Monte Carlo, la Barcelona, Festivalul de Film Din Veneția și Milano.

Colecția nouă: acasă este oriunde eşti sinceră cu tine

Există locuri care nu îți aparțin prin acte, ci prin ceva mai vechi și mai greu de explicat. Pentru Roxana Ostroveanu, Buzăul nu este doar locul nașterii – este un peisaj interior. Iar ultima colecție IMROSKA s-a născut tocmai acolo: printre Babele de la Ulmet, acele formațiuni de calcar care par sculptate de o mână care nu a consultat niciun manual de estetică, și printre Vulcanii Noroioși, unde pământul fierbe lent și fără grabă, indiferent dacă îl privești sau nu.

Nu e prima oară când un designer se întoarce acasă pentru o colecție. Dar rareori întoarcerea arată atât de puțin ca nostalgie și atât de mult ca revelație. Fotografiile vorbesc de la sine: siluete care par să crească organic din peisaj, țesături ce ondulează în același ritm cu vântul de câmpie, culori care au absorbit praful de calcar şi lumina aceea specifică sudului românesc – aspră și caldă în același timp. Nu există fundal neutru aici. Totul este prezent, totul participă. Și tocmai de aceea funcționează: hainele nu se luptă cu natura, o continuă.

Există un ecou subtil al lui Saint-Exupéry în toată această estetică — ideea că esențialul este invizibil pentru ochi, că ceea ce contează cu adevărat nu se vede, ci se simte. O rochie IMROSKA purtată în mijlocul unui peisaj primordial nu devine mai mică prin contrast. Dimpotrivă: devine mai sinceră. Se dezbracă de context artificial şi rămâne cu ceea ce a fost mereu — o construcție cu intenție, un obiect frumos care știe de ce există.

Că această colecție a fost fotografiată acolo unde Roxana Ostroveanu a respirat pentru prima oară nu este un detaliu sentimental. Este o declarație de principiu: luxul adevărat nu are nevoie de decor împrumutat. Ştie să fie acasă oriunde ajunge — chiar și pe pământ crăpat, sub un cer de Buzău.

În loc de concluzie: România, dar fără scuze

Există o tentație, când scrii despre un brand românesc de succes internațional, să transformi toată povestea într-un discurs despre cât de surprinzător este că România poate produce așa ceva. Roxana Ostroveanu nu pare interesată de această narativă. Chiar dacă, ca popor, poate că nu avem un istoric puternic în modă, avem talent remarcabil și un potențial creativ enorm. Punct. Fără scuze, fără mirare exagerată.

IMROSKA nu este un brand românesc care se comportă ca și cum ar fi parizian. Este un brand cu rădăcini în București și prezență la Ritz Paris — și diferența dintre aceste două lucruri nu i se pare contradictorie. Poate că tocmai de aceea funcționează.

În fond, cele mai bune povesti de modă nu sunt despre haine. Sunt despre ce vrea să spună cineva atunci când se îmbracă dimineața. Roxana Ostroveanu știe ce vrea să spună. Și din ce în ce mai multe femei din lume aleg să spună același lucru, cu o etichetă românească la gât.

IMROSKA este disponibil pe imroska.com și pe Farfetch.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro