SPF 30 sau SPF 50: Ce nivel de protecție să alegi pentru zilele de vară

Soarele face parte din planurile tale de vacanță, dar pielea are nevoie de protecție zilnică.

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  de  ELLE
SPF 30 sau SPF 50: Ce nivel de protecție să alegi pentru zilele de vară

Soarele face parte din planurile tale de vacanță, dar pielea are nevoie de protecție zilnică. Fie că mergi la birou, la festival sau pleci într-un city break, crema cu SPF ar trebui să fie la fel de prezentă ca ochelarii de soare. Întrebarea rămâne: alegi SPF 30 sau SPF 50?

SPF înseamnă „Sun Protection Factor' și indică nivelul de protecție împotriva razelor UVB – cele care provoacă arsuri. SPF 30 blochează aproximativ 97% din radiațiile UVB, iar SPF 50 în jur de 98%. Diferența pare mică, însă pentru pielea foarte deschisă sau sensibilă poate conta. Niciun produs nu blochează 100% din raze, iar protecția scade dacă aplici prea puțin sau uiți să reaplici.

Mai jos ai un ghid în cinci pași care te ajută să alegi informat.

1. Ține cont de tipul tău de piele

Primul criteriu este cât de ușor te arzi.

Dacă ai pielea foarte deschisă, pistrui sau te înroșești după 10–15 minute la soare, mergi pe SPF 50 pentru utilizare zilnică în sezonul cald. În majoritatea cazurilor, acest nivel oferă o marjă de siguranță mai bună pentru plimbări lungi, terase sau vacanțe la mare.

Ai ten mixt, normal sau ușor sensibil? Pentru drumuri zilnice prin oraș, SPF 30 aplicat corect este suficient. Totuși, la plajă sau în vacanțe cu expunere prelungită, treci la SPF 50.

Dacă ai ten mai închis la culoare, te arzi mai rar, dar asta nu înseamnă că nu ai nevoie de protecție. Petele pigmentare și îmbătrânirea prematură apar și pe acest tip de piele. Pentru utilizare uzuală, SPF 30 funcționează bine, iar pentru plajă sau drumeții alege SPF 50.

Urmezi tratamente dermatologice, ai melasmă, rozacee sau acnee tratată cu acizi? Discută cu medicul dermatolog. De regulă, specialiștii recomandă SPF 50+ zilnic în aceste situații. Informațiile din acest articol au caracter informativ și nu înlocuiesc consultul medical.

2. Analizează cât timp stai la soare

Durata expunerii schimbă complet alegerea.

Pentru o zi obișnuită la birou, cu mers pe jos 20–30 de minute și pauză de prânz pe terasă, SPF 30 aplicat dimineața și reaplicat la prânz oferă protecție adecvată.

Pentru o zi întreagă la plajă, situația se schimbă. Nisipul și apa reflectă razele UV, iar intensitatea crește între orele 11:00 și 16:00. În acest scenariu, SPF 50 este alegerea potrivită pentru majoritatea persoanelor.

La munte, radiațiile UV cresc odată cu altitudinea. Dacă faci drumeții sau stai la soare pe pârtie iarna, alege SPF 50 și reaplică la fiecare două ore. Aerul răcoros poate induce senzația că nu te arzi, dar radiațiile acționează la fel.

3. Înțelege diferența dintre UVA și UVB

SPF măsoară protecția împotriva UVB. Totuși, razele UVA pătrund mai adânc în piele și contribuie la apariția ridurilor și a petelor pigmentare.

Caută pe etichetă mențiunea „broad spectrum' sau simbolul UVA încercuit. Asta înseamnă că produsul protejează atât împotriva UVB, cât și împotriva UVA. Dacă vrei să aprofundezi modul în care funcționează produsele de protecție solară, poți consulta informații suplimentare despre sunscreen pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sunscreen.

Pentru rezultate stabile, combină crema cu SPF cu alte măsuri simple:

  • poartă pălărie cu boruri largi;
  • alege ochelari cu protecție UV;
  • stai la umbră în orele de vârf;
  • folosește haine lejere, care acoperă umerii.

Crema nu elimină complet riscul de arsură. Ea reduce riscul, dacă o aplici corect.

4. Aplică suficient produs și reaplică la timp

Aici apar cele mai frecvente greșeli.

Pentru față și gât ai nevoie de aproximativ o linguriță de produs. Pentru tot corpul, în jur de 30 ml – echivalentul unui păhărel mic. Majoritatea oamenilor aplică mult mai puțin, iar nivelul real de protecție scade.

Urmează acești pași simpli:

  1. Aplică SPF cu 15–30 de minute înainte de expunere.
  2. Acoperă toate zonele: urechi, ceafă, laba piciorului.
  3. Reaplică la fiecare două ore.
  4. Reaplică imediat după înot sau transpirație intensă, chiar dacă produsul este „rezistent la apă'.

„Water resistant' înseamnă că formula rezistă un anumit timp în apă (de obicei 40 sau 80 de minute), nu că rămâne activă toată ziua.

Dacă porți machiaj, aplică mai întâi crema cu SPF, apoi fondul de ten. Produsele de machiaj cu SPF 10 sau 15 nu oferă protecție suficientă, deoarece nu aplici cantitatea necesară pentru a atinge nivelul indicat pe ambalaj.

5. Alege textura potrivită stilului tău de viață

Dacă textura nu îți place, vei evita să folosești produsul zilnic.

Pentru ten mixt sau gras, caută formule fluide, gel sau matifiante. Se absorb rapid și funcționează bine sub machiaj. Pentru piele uscată, alege cremă mai bogată, care menține confortul pe parcursul zilei.

Există două tipuri principale de filtre:

  • minerale (oxid de zinc, dioxid de titan) – potrivite pentru piele sensibilă, pot lăsa o ușoară peliculă albă;
  • chimice – au texturi mai ușoare, transparente, dar pot irita pielea foarte reactivă.

Testează produsul pe o zonă mică dacă ai istoric de alergii. Dacă apar reacții, oprește utilizarea și discută cu un medic.

SPF 30 vs SPF 50: cum alegi rapid

Pentru decizii rapide, ține minte:

  • Zi obișnuită în oraș: SPF 30 (sau 50 dacă ai piele foarte deschisă).
  • Vacanță la mare: SPF 50.
  • Sport în aer liber sau munte: SPF 50.
  • Ten cu pete pigmentare sau tratamente dermatologice: SPF 50+, la recomandarea medicului.

SPF 100 oferă o protecție ușor mai mare decât SPF 50, dar diferența procentuală este redusă. Pentru majoritatea persoanelor, aplicarea corectă și reaplicarea constantă contează mai mult decât alegerea unei cifre foarte mari.

Alege produsul potrivit tipului tău de piele, aplică-l generos și fă din SPF un pas fix în rutina zilnică. Dacă ai dubii legate de pielea ta sau de expunerea la soare, programează un consult dermatologic. Pielea ta merită atenție constantă, nu doar în vacanță.

Foto: Shutterstock

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