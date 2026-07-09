Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp

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  de  ELLE
Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp

Un zâmbet frumos înseamnă și un zâmbet sănătos, aliniat, în care dinții sunt cât mai drepți. Dar ar trebui să știi că alinierea dinților, ocluzia, adică felul în care muști, și poziția întregului aparat dento-maxilar sunt importante nu doar pentru felul în care arăți, ci și pentru sănătatea ta pe termen lung.  

În  mod normal, când muști, dinții de sus trebuie să îi acopere pe cei de jos. Există însă și situații în care dinții inferiori îi acoperă pe cei superiori și apare așa-numita mușcătură inversă. Specialiștii afirmă că această anomalie poate să aibă consecințe grave asupra sănătății dinților și ar trebui corectată încă din copilărie, de aceea recomandă tratamentul ortodontic pentru mușcătură inversă.

De ce contează atât de mult ocluzia dentară

Modul în care se întâlnesc și se coordonează dinții de pe arcada superioară și cea inferioară, atunci când închizi gura sau muști, îți influențează extrem de mult sănătatea.

Într-o ocluzie corectă, dinții superiori îi acoperă ușor pe cei inferiori, iar caninii și molarii se aliniază armonios între cele două arcade. Între dinți există spații mici, care permit o curățare eficientă cu ața dentară, iar raportul dintre mandibulă și maxilar este foarte echilibrat. 

Când muști corect, forțele generate în timpul masticației se distribuie uniform. Acest lucru reduce semnificativ riscul de ciobire, fisurare sau uzură prematură a dinților. Mai mult decât atât, o mușcătură echilibrată protejează structura dentară și sănătatea gingiilor, dar și contribuie la buna funcționarea a articulației maxilarului și la conturarea unui profil facial armonios.

Mușcătura inversă: o problemă estetică și funcțională

La polul opus se află malocluziile, anomalii în care dinții nu se aliniază corect, iar mușătura este defectuoasă. O formă de malocluzie frecvent întâlnită este mușcătura inversă. O poți observa relativ ușor atât la tine, cât și la copilul tău, analizând felul în care interacționează dinții de sus cu cei de jos.

Dacă, în momentul închiderii gurii, remarci că dinții de sus se poziționează în interiorul celor de jos, ar putea fi vorba chiar despre mușcătură inversă. Aceasta poate afecta un singur dinte sau mai mulți și poate apărea atât la nivelul dinților frontali, cât și al molarilor.

Din păcate, tot mai mulți pacienți tineri se confruntă cu această problemă. Mușcătura inversă poate duce, dincolo de problemele estetice, la dificultăți serioase de masticație, vorbire și respirație. Alinierea incorectă a maxilarelor pune presiune excesivă asupra dinților, ceea ce se traduce prin uzură accentuată și, în timp, pierderea dinților. 

În plus, ocluzia incorectă îngreunează igiena orală zilnică. Zonele greu accesibile sunt mai dificil de curățat, ceea ce crește riscul de acumulare a plăcii bacteriene, de carii și boli gingivale.

Nu în ultimul rând, mușcătura inversă poate afecta și articulația temporo-mandibulară, cea care leagă maxilarul de craniu. În aceste situații, pot apărea simptome precum durere ia nivelul articulației, ba chiar și dureri de cap, sunete de tip „click' sau „pocnit' și disconfort la deschiderea sau închiderea gurii.

Tratamentul mușcăturii inverse cu aparat dentar

O malocluzie precum mușcătura inversă se tratează cel mai eficient cu ajutorul aparatelor ortodontice, atât la copii, cât și la adulți. Cu cât intervenția începe mai devreme, cu atât șansele unui tratament reușit sunt mai ridicate, iar adaptarea este mai ușoară pentru pacient.

În majoritatea cazurilor, tratamentul presupune utilizarea aparatelor dentare fixe, care acționează treptat asupra poziției dinților. În paralel, în funcție de situație, poate fi necesară și lărgirea maxilarului sau corectarea poziției mandibulei, astfel încât cele două arcade să ajungă într-un raport corect și echilibrat.

La copii, există un avantaj important: dezvoltarea osoasă poate fi ghidată. De aceea, celor mici le mai pot fi recomandate aparate funcționale sau dispozitive de expansiune maxilară. În cazurile mai complexe, tratamentul poate include și soluții chirurgicale.

Durata tratamentului diferă de la un caz la altul, poate varia de la câteva luni până la doi sau trei ani, însă este urmată întotdeauna de o etapă de contenție. Aceasta are rolul de a stabiliza rezultatele obținute și de a menține în timp noua poziție a dinților.

La ce rezultate te poți aștepta

Efectele unui tratament ortodontic bine realizat pot fi uimitoare. Vei putea observa treptat alinierea dinților, faptul că poți mușca mai bine și că arcadele se închid corect. Totodată, pentru că interacțiunea dintre dinți se armonizează, vei putea mesteca mai ușor și fără disconfort. 

Vei putea să mai observi și îmbunătățiri ale vorbirii și pronunției, dar și un aspect mai bine proporționat al feței, inclusiv al bărbiei, care înainte părea prea proeminentă. 

Tocmai aceste beneficii, vizibile și în viața de zi cu zi, sunt cele care îi determină pe tot mai mulți pacienți să apeleze la tratamente ortodontice pentru corectarea mușcăturii inverse.

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