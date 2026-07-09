Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului

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  . Actualizat 09.07.2026, 16:01,  de  Advertorial
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului

Maratonul baschetului 3×3 de la Circul Metropolitan s-a încheiat duminică seara după cinci zile de competiție. Florentin Petre, Dănciulescu sau Prunea au fost și ei protagoniști pe terenul de baschet și au susținut din tribune naționalele României. 

La tineret, în FIBA 3×3 Nations League, tricolorii au reușit câteva victorii spectaculoase în timp ce în FIBA 3×3 Womens Series, competiția profesionistă feminină, Rapid București a ajuns printre primele patru echipe. Turneele au fost organizate de către Primăria Sectorului 2 în cadrul seriei de evenimente sportive Sectorul 2 – Sectorul Sportului, care a mai inclus în perioada 26-30 iunie și activități și competiții dedicate comunității. 

Invitați speciali la partidele de sâmbătă ale României din FIBA 3×3 Nations League, Florentin Petre, Florin Prunea și Cătălin Munteanu au intrat și pe teren în cadrul show-ului de baschet acrobatic al trupei Face Team. 

A fost visul meu de mic să mă apuc de baschet, doar că am rămas mic și m-am apucat de fotbal', a glumit Florentin Petre, care a intrat pe teren alături de foștii săi colegi de la Dinamo și a aplaudat din tribune naționalele de tineret ale României. 

După succesul istoric al tricolorilor mari în fața Greciei, la Oradea, în calificările pentru Campionatele Mondiale de 5la5, tinerii lor coechipieri din naționala U21 de 3×3 au reușit de asemenea o victorie în fața elenilor. 

Ionel Dănciulescu a fost și el prezent la Circul Metropolitan, duminică, oferind pasa de deschidere a meciului România – Franța la feminin. Tricolorele au cedat acea partidă, 7-21, după ce mai devreme învinseseră Anglia cu 21-10. 

România se află pe locul patru atât la masculin cât și la feminin după primele trei etape ale Conferinței Europa 3. 

Spania victorioasă la București, Rapid în semifinale

Echipa Spaniei a cucerit FIBA 3×3 Womens Series Bucharest și a intrat în posesia unui cec în valoare de 14.000 de dolari. Ibericele au învins în ultimul act Lituania, scor 15-10. În competiția hibrid în care participă atât echipe naționale cât și echipe private sau de club, Rapid București a cedat în semifinale în fața Lituaniei, scor 19-13 pentru baltice. 

Hortense Limouzin, starul naționale Franței care joacă pentru Rapid și serbat ziua de naștere chiar pe terenul de baschet de la Circ. Ea a fost cea de-a treia marcatoare a competiției, cu 28 de puncte. 

Spectacol pe teren, activități pentru comunitate în zona fanilor

Cele cinci zile de spectacol total de la Circul Metropolitan București au fost completate de demonstrații de baschet acrobatic ale trupei Face Team din Ungaria, care au inclus și câteva momente magice sincronizate cu proiecții 3D. 

Artiștii Circului Metropolitan au evoluat pe teren propriu și au oferit secvențe de neuitat din spectacolele pe care instituția din Capitală le găzduiește de-a lungul stagiunii, în timp ce trupele de dans Contessina, Drag de Măgurele și iSports Dancers au pigmentat pauzele dintre meciuri. 

Britanicul Joel The Royal Guard' Henry a câștigat concursul de slam-dunk care s-a disputat sâmbătă seara. El a trecut în finala de Jeremiah Skywalker' Walker cu câteva reușite stratosferice. Pe locul al treilea s-a clasat Cassidy Leishman. 

Baschet, volei, badminton, tenis de masă, gaming precum și o serie de jocuri și concursuri au oferit spectatorilor prezenți la circ tot atâtea posibilități de a petrece timpul liber de-a lungul unor zile pline de sport atât pe terenul principal cât și în zona fanilor. 

O experiență unică pentru baschetbaliști amatori

În deschiderea competițiilor internaționale de baschet 3×3 găzduite de Circul Metropolitan au fost programate partide din cadrul BCR Sport Arena Streetball, care au oferit șansa jucătorilor amatori să evolueze în condițiile unui turneu profesionist la cel mai înalt nivel. A fost o experiență pe care cred că o poți trăi o singură dată în viață, să joci într-o asemenea arenă', a declarat unul dintre participanți. Jucătorii au fost prezentați în stil NBA, pe muzică, cu spectacol de lumini și proiecții 3D pe suprafața de joc. 

FIBA 3×3 Womens Series și FIBA 3×3 Nations League au fost organizate de către Primăria Sectorului 2 în cadrul seriei de evenimente Sectorul 2 – Sectorul Sportului și susținute de către: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Federația Română de Baschet, Club Sportiv Oxigen București și World Class. Radioul oficial al evenimentului a fost Kiss FM. 

Foto credit: BCR Sport Arena Streetball

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