BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 09.07.2026, 17:33,  de  Advertorial
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului

Beach, Please! 2026 a debutat spectaculos cu ziua 0, marcând startul oficial al uneia dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului, cea de a 5 a ediție aniversară. Peste 90.000 de persoane au ajuns deja la festivalul din Costinești, într-o atmosferă electrizantă care a transformat litoralul încă din prima zi.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Momentul a avut și o semnificație aparte prin deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, proiectul care duce experiența Beach, Please! la un nou nivel și dă viață celei mai mari investiții private în entertainment de pe litoralul românesc. Mai mult decât locul în care se desfășoară festivalul, NIBIRU devine o destinație de sine stătătoare, deschisă pe tot parcursul verii. Pe lângă festivaluri internaționale și concerte susținute de artiști români și internaționali, stațiunea va găzdui spectacole zilnice, peste 30 de restaurante și baruri, un Fashion District, zone de joacă pentru copii, terenuri de padel și baschet, tiroliene și numeroase alte experiențe dedicate tuturor generațiilor.

Primele ore ale Beach, Please! 2026 au fost marcate de un aflux impresionant de participanți, momente spectaculoase și o energie care a confirmat, încă o dată, amploarea fenomenului. Ziua 0 a reunit generații diferite într-o celebrare a muzicii, comunității și libertății de a trăi aceeași experiență. Unul dintre cele mai memorabile momente ale serii a fost hora spontană formată de mii de participanți, devenită rapid un simbol al spiritului Beach, Please! De la adolescenți și tineri până la familii venite să descopere noua stațiune NIBIRU, publicul a transformat prima zi într-un început spectaculos pentru cea mai mare ediție din istoria festivalului.

Printre momentele-cheie ale serii s-a numărat apariția surpriză a lui Killa Fonic, care a oferit un moment profund emoționant dedicat memoriei lui Nosfe, urmat de intrarea pe scenă a trupei Șatra Benz. Atmosfera a fost completată de show-urile susținute de Albert NBN, Vanilla, Lazy Ed, Petre Ștefan și Rava, care au ținut energia publicului la cel mai înalt nivel pe tot parcursul serii.

Dincolo de muzică, artiștii au transmis mesaje puternice despre responsabilitate, iar componenta de awareness antidrog a rămas o parte importantă a comunicării festivalului. Beach, Please! își asumă astfel un rol care depășește divertismentul, promovând o experiență construită în jurul siguranței, responsabilității și grijii față de comunitate.

Ediția aniversară confirmă și statutul internațional al festivalului. În acest an, peste 30.000 de turiști străini au ales să participe la Beach, Please!, venind din țări precum Marea Britanie, Norvegia, Germania, Italia și Bulgaria. Prezența lor reconfirmă capacitatea festivalului de a atrage public din întreaga Europă și de a poziționa România ca o destinație relevantă pe harta marilor festivaluri internaționale.

Azi, pe scenele Beach, Please! 2026 urmează unul dintre cele mai puternice momente ale ediției, cu Playboi Carti în prim-plan, alături de artiști internaționali și români. Programul zilei include și nume precum Nemzzz, Xaviersobased, Albert NBN, Erika Isac, Gheboasa, IDK, La Familia, Ian și alți artiști care vor menține atmosfera intensă până târziu în noapte. 

Cu un start spectaculos, zeci de mii de participanți și deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, Beach, Please! 2026 confirmă încă din Ziua 0 statutul său de reper pentru industria de entertainment din România și din Europa de Est.

Foto: Beach, Please!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp
Advertorial
Problema dentară ascunsă care îți distruge dinții și provoacă dureri de cap. Ce este mușcătura inversă și cum o tratezi la timp
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
Advertorial
Florentin Petre, Dănciulescu și Prunea, parte din show-ul baschetbalistic de la Circul Metropolitan. Echipele de tineret ale României susținute de legende ale fotbalului
Cum îți poți îmbunătăți felul în care vorbești în public cu ajutorul Collegio
Advertorial
Cum îți poți îmbunătăți felul în care vorbești în public cu ajutorul Collegio
Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! - primul proiect de acest tip al brandului în România
Advertorial
Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! - primul proiect de acest tip al brandului în România
Vara aceasta, fiecare pas spune o poveste: sandalele care transformă orașul într-un podium personal
Advertorial
Vara aceasta, fiecare pas spune o poveste: sandalele care transformă orașul într-un podium personal
Drive your elegance: cum redefinește LEPAS L8 mobilitatea premium 
Advertorial
Drive your elegance: cum redefinește LEPAS L8 mobilitatea premium 
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Vacanță planificată în siguranță: ce riscuri pot apărea înainte și în timpul călătoriei
Vacanță planificată în siguranță: ce riscuri pot apărea înainte și în timpul călătoriei
Advertorial

Fie că visezi la câteva zile pe o plajă mediteraneană, la un city break într-o capitală europeană sau la o escapadă într-o destinație exotică, vacanța începe cu mult înainte de momentul îmbarcării.

+ Mai multe
Zâmbet strălucitor, dar natural: detaliul de beauty care îți poate schimba întreaga expresie
Zâmbet strălucitor, dar natural: detaliul de beauty care îți poate schimba întreaga expresie
Advertorial

ele mai reușite transformări estetice sunt cele care luminează fața, păstrează naturalețea și se potrivesc trăsăturilor fiecărei persoane.

+ Mai multe
Interiorul ca formă de artă
Interiorul ca formă de artă
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC