Gadgetul care te face să pierzi mai puțin timp cu curățenia

  Actualizat 20.05.2026, 14:38, de ELLE
Până recent, ideea unei case care aproape că se curăță singură părea mai degrabă marketing decât realitate. Dar noua generație de aspiratoare robot începe să schimbe destul de mult lucrurile, iar Roborock Qrevo Edge 2 este unul dintre modelele care chiar lasă impresia că îți poate simplifica viața de zi cu zi.

Se mișcă prin casă mult mai inteligent decât multe alte modele pe care le-am văzut. Aspiră praful, părul de animale și murdăria din colțuri fără să facă mult zgomot sau să îți dea senzația că trebuie să îl supraveghezi constant. Iar funcția de mop chiar ajută în rutina zilnică, mai ales în zonele unde podelele se murdăresc repede.

Și, sincer, e unul dintre puținele gadgeturi de genul ăsta pe care nu simți nevoia să le ascunzi imediat după utilizare. Designul este minimalist și discret și se integrează natural într-o locuință modernă, fără să pară un obiect tehnologic pus forțat în decor.

În realitate însă, îl apreciezi cel mai mult în haosul normal al vieții de zi cu zi: când ai copii, animale de companie, haine aruncate pe scaune, cabluri uitate prin living și podele care nu par niciodată perfect curate. Acolo începe cu adevărat să facă diferența.

La mine, primul test real a fost într-o dimineață după ce câinele lăsase păr prin toată casa și prin living erau încă jucării și cabluri pe jos. Nu doar că s-a descurcat bine, dar nici nu a trebuit să „pregătesc' casa înainte. Pare un detaliu mic, dar după câteva zile realizezi cât de enervant era să strângi mereu cabluri și obiecte înainte să pornești aspiratorul.

Primul lucru pe care l-am observat a fost că nu intră haotic în toate obiectele prin casă, cum fac multe aspiratoare robot. Evită cablurile, jucăriile sau bolurile animalelor foarte natural și rareori rămâne blocat pe undeva.

Se vede că sistemul de navigație e foarte bine pus la punct. Ocolește obiectele natural și rareori rămâne blocat. Roborock spune că folosește camere, senzori și LiDAR pentru asta. Robotul poate recunoaște peste 280 de tipuri de obiecte, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut strângând lucruri de pe jos înainte de curățenie.

Pentru cei pasionați de tehnologie, una dintre cele mai interesante funcții este turela LiDAR retractabilă. Robotul o coboară automat atunci când intră sub mobilier foarte jos, reușind astfel să curețe zone unde, sincer, se adună de obicei cel mai mult praf. Sub canapea, de exemplu, a scos mult mai mult decât mă așteptam prima dată când l-am lăsat să curețe acolo.

În utilizarea de zi cu zi însă, ceea ce contează cel mai mult este că îți reduce efectiv din micile taskuri repetitive. Curăță bine colțurile, urcă fără probleme pe covoare și se descurcă excelent cu părul de pe podele, mai ales dacă ai animale de companie. Sistemul anti-încâlcire chiar ajută și elimină mare parte din firele de păr care se adună în jurul periilor.

Funcția de mop este probabil una dintre cele mai utile caracteristici ale sale. Podelele rămân curate fără acel aspect prea umed sau lipicios pe care îl lasă unele sisteme automate. În plus, mopurile sunt spălate și uscate automat, lucru care contează mai ales într-o casă cu copii mici sau animale.

Toate setările se gestionează foarte simplu din aplicație. Poți controla exact ce zone să fie curățate și când, poți seta zone interzise sau sesiuni rapide doar pentru bucătărie ori living. După primele zile, aproape că uiți că trebuie să faci ceva manual.

Stația Hygiene 3.0 este probabil partea care automatizează cel mai mult toată experiența. Golește automat recipientul de praf, spală mopurile cu apă fierbinte de până la 80°C, le usucă și elimină mare parte din întreținerea enervantă pe care, în mod normal, ai face-o manual.

Și da, există și funcția aceea ușor amuzantă cu camera integrată pentru monitorizare. În primele zile, pisica mea l-a urmărit prin toată casa de parcă era un nou animal de companie, iar eu ajungeam inevitabil să verific din aplicație dacă încă doarme pe canapea.

Poate tocmai de aceea produse de genul acesta au devenit atât de populare: ajută mult la senzația aceea că locuința e mereu cât de cât în ordine, chiar și într-o săptămână aglomerată.

Evident, nu transformă instant casa într-un showroom perfect. Dar după câteva săptămâni chiar observi că pierzi mai puțin timp cu lucrurile mici și repetitive. Și începi să înțelegi de ce atât de mulți oameni spun că nu s-ar mai întoarce la rutina clasică de curățenie.

Dacă oricum te gândeai la un gadget smart de genul acesta pentru casă, Roborock Qrevo Edge 2 este disponibil acum la prețul de 4.699 lei și vine în două variante de culoare: negru și alb.

