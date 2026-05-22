Cum alegi corect un troler pentru vacanțele din 2026

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Un troler ales bine nu se simte doar când îl cumperi, ci mai ales când pleci la drum. Când încape tot ce ai nevoie, rulează ușor prin aeroport și nu îți dă emoții la check-in, vacanța începe mai relaxat. În 2026, când regulile companiilor aeriene sunt tot mai stricte, merită să alegi bagajul cu puțin mai multă atenție.

Trolerul bun nu se strică la aeroport

Când oamenii aleg un troler, una dintre primele griji este rezistența. Și pe bună dreptate. În aeroport, bagajele nu sunt manipulate cu mănuși. Sunt urcate, coborâte, împinse, așezate unele peste altele și uneori lovite destul de serios.

De aceea, un troler nu ar trebui ales doar după culoare sau preț. Materialul contează enorm. Dacă zbori des, un model din policarbonat sau polipropilenă este o alegere mai sigură. Policarbonatul este flexibil și absoarbe mai bine șocurile, iar polipropilena este rigidă și rezistentă, potrivită pentru drumuri dese.

Asta nu înseamnă că trebuie să alegi automat cel mai scump troler. Înseamnă doar că merită să te gândești cât de des îl vei folosi. Dacă pleci o dată pe an, un model bine construit poate fi suficient. Dacă ai mai multe zboruri pe an, un material mai rezistent te poate scuti de surprize neplăcute.

Dacă-l alegi strategic, încape tot ce ai nevoie

A doua mare teamă este spațiul. Mulți aleg trolerul după impresie: pare mare, deci sigur încape tot. Doar că în practică lucrurile stau diferit. Un troler prea mic te obligă să forțezi fermoarul, iar unul prea mare te tentează să iei lucruri inutile și să depășești greutatea permisă.

Pentru city break-uri și plecări scurte, un troler de cabină este de obicei suficient. Pentru vacanțe de 7-10 zile, un troler mediu sau mare este mult mai potrivit. Dacă pleci două săptămâni, mergi iarna sau călătorești cu familia, un troler XL îți oferă spațiul de care ai nevoie.

Important este să alegi după felul în care călătorești și ce știi că vei folosi.

Verifică toate aspectele tehnice înainte de a cumpara trolerul

Pentru vacanțele din 2026, dimensiunile sunt una dintre cele mai importante verificări. Companiile aeriene, mai ales cele low-cost, sunt tot mai atente la bagajele de cabină. Iar aici apare o capcană frecventă: oamenii verifică doar corpul trolerului, nu și roțile sau mânerul.

În realitate, dimensiunea totală include și roțile, și mânerul. De aceea, înainte să alegi un troler de cabină, verifică regulile companiei cu care zbori cel mai des. La Ryanair, bagajul gratuit este de aproximativ 40x20x25 cm, iar la Wizz Air este 40x30x20 cm. Pentru trolerele de cabină mai mari, de tip 55 cm, ai nevoie de obicei de priority sau de bagaj plătit separat.

Un troler bun este cel care îți reduce stresul la poarta de îmbarcare. Nu trebuie să stai cu emoții că intră sau nu în cadrul metalic de verificare.

Nu face compromisuri la roțile trolerului

Roțile par un detaliu minor până când ai de traversat un aeroport mare cu un bagaj greu. Atunci îți dai seama imediat dacă ai ales bine sau nu.

Un troler cu roți slabe devine obositor, se blochează, trage într-o parte sau face zgomot la fiecare pas. În schimb, roțile duble cu rotire la 360 de grade fac bagajul mult mai ușor de controlat, mai ales când este plin.

Pentru vacanțele din 2026, în care mulți combină avion, tren, transfer și mers pe jos până la cazare, mobilitatea contează enorm. Un troler bun trebuie să ruleze ușor, nu să te oblige să îl tragi după tine cu efort.

Și mânerul telescopic merită verificat. Dacă pare instabil de la început, probabil nu va deveni mai solid după câteva drumuri.

Merită să dau mai mult pe un troler?

Întrebarea apare aproape de fiecare dată. Răspunsul sincer este: merită dacă îl folosești suficient de des.

Un troler foarte ieftin poate părea o afacere bună la început, dar diferența se vede după câteva drumuri. Roțile, fermoarele, mânerul și carcasa sunt primele care arată calitatea reală. Dacă una dintre ele cedează în vacanță, economia inițială nu mai pare atât de bună.

Nu trebuie să cumperi cel mai scump model. Dar merită să alegi un troler echilibrat: material bun, roți solide, mâner stabil, compartimentare practică și dimensiune potrivită pentru călătoriile tale.

Trolerul potrivit este cel care îți rămâne alături ani de zile

Cel mai bun troler nu este neapărat cel mai mare, cel mai scump sau cel mai frumos. Este cel care răspunde fricilor tale reale: să nu se spargă, să nu fie prea mic, să nu plătești extra la aeroport, să nu se rupă roțile și să nu te încurce pe drum.

Dacă pleci des cu avionul, verifică dimensiunile acceptate de compania aeriană și alege un model rezistent. Dacă pleci în vacanțe lungi, uită-te la capacitate și greutate. Dacă ai copii sau călătorești în familie, un troler mare sau un set poate fi mai practic. Dacă faci city break-uri, un bagaj compact și bine compartimentat poate fi suficient.

Până la urmă, un troler bun nu îți face doar bagajul mai ordonat. Îți face plecarea mai liniștită. Iar vacanța începe mult mai bine când știi că bagajul tău încape, rezistă și merge ușor lângă tine, fără emoții la fiecare pas.

Foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro