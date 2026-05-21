Originile Infinitului: Esperienza Olfattiva

La 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, sculptura întâlnește parfumeria într-un proiect cultural fără precedent la Roma: lansarea parfumului „Originile Infinitului', un omagiu olfactiv inspirat de universul artistic al marelui sculptor român.

În cadrul programului Anului Cultural România–Italia 2026, Ambasada României în Republica Italiană va găzdui evenimentul „Originile Infinitului: Esperienza Olfattiva' , un proiect cultural contemporan care aduce împreună parfumeria artistică, patrimoniul și experiența senzorială într-un omagiu dedicat lui Constantin Brâncuși. 

Evenimentul marchează lansarea parfumului „Originile Infinitului', realizat în ediție limitată de către Izabela Bossi, parfumier independent, ca extensie olfactivă a expoziției internaționale „Constantin Brâncuși. Le origini dellinfinito', organizată la Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali din Roma, în perioada 20 februarie – 19 iulie 2026. 

Inspirat de filosofia artistică și spirituală a lui Constantin Brâncuși, proiectul propune o reinterpretare contemporană a patrimoniului românesc prin intermediul memoriei olfactive și al emoției senzoriale. Inițiativa este dezvoltată de Asociația Parfumurilor și Aromaterapiilor din România și Notorious Stories, agenție de marketing și PR, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Italiană. 

Pornind de la afirmația celebră a sculptorului — „Arta este o necesitate divină' — proiectul explorează relația profundă dintre creație și spiritualitate. Încă din Antichitate, parfumul a reprezentat o formă de comunicare cu absolutul, un limbaj invizibil capabil să transforme emoția în experiență și materia în simbol. Astfel, acest demers reprezintă o evidențiere a necesității de obiectivare a omului.

Creat exclusiv pentru acest context cultural, parfumul „Originile Infinitului' nu încearcă să descrie opera lui Brâncuși, ci să transpună în limbaj olfactiv esența universului său artistic: puritatea formelor, liniștea interioară, relația dintre materie și spirit, și căutarea permanentă a esenței. 

Piramida olfactivă a fost construită ca o extensie senzorială a universului brâncușian și ca o completare olfactivă a experienței expoziționale. Mai mult decât o simplă creație parfumată, „Originile Infinitului' transformă întâlnirea cu opera lui Constantin Brâncuși într-o experiență multisenzorială, în care sculptura poate fi nu doar privită, ci și simțită.

Conceput ca un dialog între artă și memorie senzorială, proiectul propune o nouă modalitate de a experimenta patrimoniul cultural: prin emoție, atmosferă și percepție personală, autentică.

Evenimentul de lansare va avea loc la sediul Ambasadei României din Roma și va reuni invitați din mediul diplomatic, artistic și cultural într-o experiență multisenzorială construită în jurul ideilor de esență, contemplare și infinit. 

„Originile Infinitului este un omagiu adus celui care a eliminat tot ceea ce era de prisos până când a rămas doar esența. Mi-am dorit ca acest parfum să redea nu doar materia operei lui Brâncuși, ci și emoția, liniștea și dimensiunea spirituală care definesc universul său artistic. Asemenea unei sculpturi, parfumul se dezvăluie treptat, în straturi, oferind de fiecare dată o nouă perspectivă asupra frumosului.'

— Izabela Bossi

Despre Izabela Bossi

Izabela Bossi este parfumier independent, cu peste 8 ani de experiență în domeniul parfumeriei și al artei olfactive, fondatoarea agenției de marketing și PR Notorious Stories și președinta Asociației Parfumurilor și Aromaterapiilor din România. 

Activitatea sa explorează relația dintre parfum, memorie și expresie artistică prin experiențe senzoriale și proiecte culturale contemporane. 

Contact Presă

Notorious Stories

[email protected]

www.notoriousstories.com

Asociația Parfumurilor și Aromaterapiilor din România

www.asociatiaparfumurilor.ro 

[email protected]

Advertorial

Advertorial

Advertorial

