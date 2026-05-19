Vizionările clasice pentru evenimente sunt înlocuite de experiențe interactive

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Tot mai multe locații de evenimente mizează pe formate bazate pe experiență

Piața de evenimente din România începe să adopte tot mai des concepte bazate pe experiență, în care viitorii clienți nu mai participă doar la simple tururi de locație, ci sunt integrați într-un context apropiat de cel al unui eveniment real. Acest tip de evenimente devine tot mai prezent în rândul locațiilor de evenimente care urmăresc să ofere o imagine completă asupra atmosferei, serviciilor și modului de organizare.

Un astfel de concept a fost organizat de Le Château, unde 300 de invitați au participat la un eveniment construit ca o experiență completă, cu decor, gastronomie și entertainment live. Participarea s-a realizat exclusiv pe bază de înscriere și confirmare, în urma unui proces de selecție realizat din 576 de solicitări.

Conceptul a fost dezvoltat de Le Château împreună cu Urban Events și propune o nouă abordare pentru locații de evenimente, prin integrarea publicului într-un cadru care reproduce atmosfera unui eveniment real.

Evenimente experiențiale, noua direcție pentru locații de evenimente

În locul unei vizionări tradiționale, participanții au fost invitați să descopere spațiul exact în dinamica unui eveniment real, cu scenografie completă, muzică live, zone tematice și activări artistice. Organizatorii spun că interesul pentru evenimente experiențiale a crescut în ultimii ani, pe fondul nevoii publicului de a înțelege mai bine experiența completă oferită de o locație.

„Ne-am dorit să creăm un context real, nu o simulare. O experiență în care oamenii să înțeleagă cum se simte un eveniment, nu doar cum arată', declară Laura Tatoli, Managing Partner Le Château Evenements.

Conceptul vizual al evenimentului a fost realizat de BO Creative, iar partea artistică și de entertainment a fost coordonată împreună cu Urban Events, Romance Art Show și Pura Vida Entertainment.

Locațiile de evenimente pun accent pe interacțiune și experiență

În cadrul serii organizate în București, invitații au avut acces la experiențe gastronomice și zone tematice construite special pentru acest format de evenimente:

– Atelier de Gusturi Fine realizat împreună cu Hochland;

– Gourmet Burger Bar în colaborare cu Rompescaria;

– Candy Bar powered by Parisielle;

– Cocktailuri signature și zone de socializare.

Preparatele au fost coordonate de Chef Valentin Costea.

Organizatorii spun că accentul a fost pus pe detalii și interacțiune, de la zone speciale pentru fotografii și lounge-uri dedicate relaxării, până la momente artistice itinerante și servicii personalizate integrate pe parcursul întregii seri.

Mai multe informații despre concept și despre modul în care sunt dezvoltate aceste evenimente pot fi găsite pe platforma oficială a organizatorilor.

Interes ridicat pentru evenimente în România

Interesul pentru acest tip de evenimente experiențiale a fost reflectat și de numărul ridicat de înscrieri, organizatorii anunțând că accesul a fost limitat pentru a păstra calitatea experienței și dinamica evenimentului.

Reprezentanții industriei spun că publicul caută tot mai des experiențe personalizate, iar acest lucru influențează inclusiv modul în care sunt promovate locațiile de evenimente și serviciile dedicate evenimentelor private.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro