Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 19.05.2026, 14:14,  de  Advertorial
chivu-la-resita-36-1024×685-1.jpg
VEZI FOTO
POZA 1 / 8

Cristi Chivu nu este doar un nume în fotbalul românesc, ci o lecție despre reziliență și eleganță. Astăzi, când Chivu confirmă și în cariera de antrenor performanțele uriașe de pe gazon, Libertatea vă prezintă o incursiune vizuală rară în universul fostului căpitan al naționalei. Descoperă un „Superdrum' marcat de sacrificiu, de la primele poze pe malul Bârzavei până la momentele de glorie din Italia.

Din Valea Domanului, direct în inima Europei

Fotbalul românesc a dat talente imense, dar puțini au reușit să emane autoritatea și respectul pe care Cristi Chivu le-a impus în cele mai selective campionate ale lumii. Povestea lui nu este despre noroc, ci despre o Supermentalitate care l-a ghidat prin momente critice, transformându-l dintr-un puști talentat din Reșița în „Regele Italiei'.

Rădăcinile lui Cristi Chivu sunt adânc înfipte în solul dur al Reșiței. Arhiva foto Libertatea dezvăluie un tânăr cu privire hotărâtă, care la doar 17 ani debuta pentru CSM Reșița. Moștenirea tatălui său, Mircea Chivu, a fost busola care l-a ghidat mereu.

„Era un copil care voia doar să joace fotbal', spun deseori apropiații despre acea perioadă. Dar drumul a dus rapid spre Universitatea Craiova, unde Chivu a demonstrat că prima ligă este doar o etapă scurtă. Transferul la Ajax Amsterdam a fost momentul în care Europa a făcut cunoștință cu un fundaș de o eleganță rară, care la 22 de ani devenea deja căpitanul „lăncierilor'.

Superperformanță în Italia, la AS Roma și Inter Milano

Dacă Olanda a fost școala, Italia a fost scena unde Chivu a atins perfecțiunea. La AS Roma a devenit un idol, dar perioada Inter Milano l-a consacrat definitiv în istoria fotbalului mondial. Sub comanda lui José Mourinho, Cristi a făcut parte din „Tripla' istorică a lui Inter din 2010.

Imaginile cu Chivu purtând casca de protecție după accidentarea teribilă la cap rămân un simbol al sacrificiului suprem pentru echipă. Aceea a fost dovada unei Supermentalități care l-a făcut să revină pe teren atunci când mulți credeau că drumul său s-a sfârșit.

De la căpitan la antrenor, o evoluție firească pentru Cristi Chivu

Astăzi, Chivu nu mai poartă ghete de fotbal, ci costumul de antrenor, dar spiritul a rămas același. Performanțele sale în Italia nu sunt întâmplătoare. El aplică aceeași rigoare și pasiune care l-au ajutat să ridice trofeul UEFA Champions League deasupra capului. Pe 4 mai 2026, Chivu a câștigat cu Inter campionatul Italiei, iar pe 13 mai a câștigat Cupa Italiei, realizând astfel eventul în 2026.

Astfel, românul Cristi Chivu a intrat în istoria lui Internazionale Milano, fiind unicul care a reușit eventul atât din poziția de jucător, cât și din cea de antrenor.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
HONOR 600 Pro: eleganță, fotografie AI și creativitate într-un smartphone construit pentru ritmul unui lifestyle modern
Advertorial
HONOR 600 Pro: eleganță, fotografie AI și creativitate într-un smartphone construit pentru ritmul unui lifestyle modern
Vizionările clasice pentru evenimente sunt înlocuite de experiențe interactive
Advertorial
Vizionările clasice pentru evenimente sunt înlocuite de experiențe interactive
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Advertorial
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Radio ZU lansează „Un pluș de siguranță”, campania care îi încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină
Advertorial
Radio ZU lansează „Un pluș de siguranță”, campania care îi încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină
Coșuri cadou online - cum alegi un cadou care impresionează cu adevărat
Advertorial
Coșuri cadou online - cum alegi un cadou care impresionează cu adevărat
Machiaj pentru evenimente speciale: ce produse folosim
Advertorial
Machiaj pentru evenimente speciale: ce produse folosim
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum alegi serviciul de închiriere auto potrivit pentru nevoile tale
Cum alegi serviciul de închiriere auto potrivit pentru nevoile tale
Advertorial

+ Mai multe
ELLE Styling Sessions @ Promenada Mall 
ELLE Styling Sessions @ Promenada Mall 
Advertorial

Promenada Bucuresti "Where spring meets style" a fost un eveniment aparte, în cadrul căruia iubitorii de modă și de frumos s-au adunat și au vorbit despre stil în toate formele sale.

+ Mai multe
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce acorduri spaniole  în concertul „OLÉ, TORERO!” pe  5 iunie la Teatrul  Constantin Tănase
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce acorduri spaniole  în concertul „OLÉ, TORERO!” pe  5 iunie la Teatrul  Constantin Tănase
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC