În culisele de la Cannes: Oriflame Glam Studio și arta pregătirii unui look memorabil

Cannes-ul este mai mult decât un festival de film — este un moment în care stilul, imaginea și expresia personală se întâlnesc într-un mod unic. Pe Croisette, fiecare apariție spune o poveste, iar pregătirea dinainte devine parte din această experiență.

În 2026, Oriflame România revine cu Oriflame Glam Studio, un spațiu elegant din Palais Miramar, gândit ca un refugiu de beauty pentru invitații festivalului.

Aici, într-un cadru discret și atent construit, iau naștere look-uri care ajung pe covorul roșu. Machiajul, coafura și fiecare detaliu sunt adaptate astfel încât să reflecte stilul și personalitatea fiecăruia.

Debutul studio-ului a fost marcat de prezența Iuliei Vântur, care a ales Glam Studio pentru pregătirea aparițiilor sale. Un moment care definește perfect filosofia Oriflame: frumusețea ca formă de încredere și expresie autentică.

Experiența include:

makeup profesional realizat cu produse Oriflame

hairstyling personalizat

o zonă de relaxare dedicată momentelor de respiro

și o selecție de produse, inclusiv colecția de parfumuri Top Scents, dezvoltată împreună cu Givaudan

Prin această prezență, Oriflame aduce la Cannes o viziune modernă asupra frumuseții — una care pune accent pe naturalețe, echilibru și identitate personală.

După ediția anterioară, Oriflame Glam Studio își consolidează poziția în culisele festivalului, devenind un spațiu de referință pentru pregătirea aparițiilor de pe Croisette.Un loc unde frumusețea începe înainte de covorul roșu.

