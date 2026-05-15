AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București

În weekendul 16–17 mai 2026, AUTOR 2026 transformă Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României într-un spațiu dedicat bijuteriei contemporane, designului de autor și dialogului dintre patrimoniu și creația actuală.

Ajuns la cea de-a 23-a ediție, AUTOR este cel mai longeviv târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est și unul dintre puținele evenimente din regiune care tratează bijuteria ca formă de expresie artistică, nu doar ca accesoriu.

Timp de două zile, peste 70 de designeri din România, Europa și alte regiuni ale lumii își prezintă colecțiile într-un context rar: în interiorul unuia dintre cele mai importante muzee din țară, în proximitatea directă a patrimoniului istoric românesc.

Ce găsești la AUTOR 2026

La AUTOR nu vezi colecții produse în serie și nici standuri comerciale clasice. Fiecare designer este selectat de un juriu internațional specializat în bijuterie contemporană, iar fiecare colecție pornește de la un concept artistic clar.

Vizitatorii vor descoperi bijuterii contemporane realizate din metal, textile, materiale experimentale sau elemente naturale, obiecte care explorează identitatea, memoria, corpul, relația cu tehnologia sau legătura dintre om și natură.

Ediția din acest an aduce la București și foarte mulți artiști tineri, alături de nume deja cunoscute pe scena internațională a bijuteriei contemporane. Este unul dintre motivele pentru care AUTOR a devenit în timp o platformă importantă pentru descoperirea noilor generații de creatori.

Printre invitații speciali ai ediției se află Victor Pavlov, focus artist AUTOR 2026. Artistul bulgar este cunoscut pentru lucrările sale inspirate de lumea marină și de structurile organice ale recifelor de corali, pe care le transformă în bijuterii sculpturale cu o puternică dimensiune emoțională și socială.

De ce ediția din 2026 este diferită

Anul acesta, AUTOR are loc în Lapidariumul Muzeului Național de Istorie a României, ceea ce schimbă complet experiența vizitatorului.

Bijuteria contemporană intră pentru prima dată într-un dialog direct cu patrimoniul istoric al muzeului și cu obiecte care fac parte din istoria culturală a României. Spațiul creează o relație firească între trecut și prezent, între obiectul istoric și obiectul contemporan purtabil.

Dacă tot ajungeți la AUTOR 2026, merită să vă faceți timp și pentru colecțiile permanente ale muzeului. Aici puteți vedea unele dintre cele mai importante obiecte de patrimoniu din România: brățările dacice regale de la Sarmizegetusa, Tezaurul de la Constanța, fructiera realizată de Paul Telge pentru regele Carol I, Vasul de la Biia, precum și multe alte obiecte istorice rare.

Vizita la AUTOR poate deveni astfel o experiență completă: bijuterie contemporană, patrimoniu, design, istorie și câteva ore petrecute într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale din București.

Ce înseamnă AUTOR pentru scena de bijuterie contemporană

Activă din 2009, platforma AUTOR a construit în timp una dintre cele mai relevante scene dedicate bijuteriei contemporane din Europa Centrală și de Est. În cele 23 de ediții, evenimentul a reunit peste 1.900 de designeri internaționali și un public interesat de obiectul contemporan ca formă de expresie culturală și artistică.

Fondatorul AUTOR, Dan Pierșinaru, descrie bijuteria contemporană ca pe „punctul de întâlnire dintre corp și idee', iar această perspectivă definește întreaga ediție din 2026.

Când are loc AUTOR 2026 și unde se cumpără biletele

AUTOR 2026 are loc pe 16 și 17 mai 2026, la Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României.

Biletele sunt disponibile online pe bilete AUTOR 2026

Mai multe informații despre program, artiști și evenimentele din cadrul târgului pot fi găsite pe site-ul oficial dautor.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Advertorial
Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
Advertorial
Race for the Cure România 2026: mii de oameni sunt așteptați la București pentru cea mai mare cursă dedicată sănătății femeii
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Advertorial
„Spargatorul de Nuci” – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Advertorial
Hagi revine, România visează din nou. Partida România - Țara Galilor este în direct la Prima TV
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
Advertorial
Teatrul EXCELSIOR anunță premiera spectacolului itinerant MICKEY MOUSE TREBUIE SĂ PLECE, un traseu performativ prin culisele unui liceu aflat în pragul imploziei
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Advertorial
eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Când devine căderea părului un motiv real de îngrijorare și când este recomandat un consult dermatologic?
Advertorial

+ Mai multe
Anime Symphony – spectacolul care unește generații prin muzică, emoție și universul fascinant al culturii japoneze
Anime Symphony – spectacolul care unește generații prin muzică, emoție și universul fascinant al culturii japoneze
Advertorial

+ Mai multe
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
„Micul infern” ajunge la a 350-a reprezentație pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC