AUTOR 2026 aduce bijuteria contemporană la Muzeul Național de Istorie: de ce merită să ajungi pe 16 și 17 mai la unul dintre cele mai speciale evenimente din București

În weekendul 16–17 mai 2026, AUTOR 2026 transformă Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României într-un spațiu dedicat bijuteriei contemporane, designului de autor și dialogului dintre patrimoniu și creația actuală.

Ajuns la cea de-a 23-a ediție, AUTOR este cel mai longeviv târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Sud-Est și unul dintre puținele evenimente din regiune care tratează bijuteria ca formă de expresie artistică, nu doar ca accesoriu.

Timp de două zile, peste 70 de designeri din România, Europa și alte regiuni ale lumii își prezintă colecțiile într-un context rar: în interiorul unuia dintre cele mai importante muzee din țară, în proximitatea directă a patrimoniului istoric românesc.

Ce găsești la AUTOR 2026

La AUTOR nu vezi colecții produse în serie și nici standuri comerciale clasice. Fiecare designer este selectat de un juriu internațional specializat în bijuterie contemporană, iar fiecare colecție pornește de la un concept artistic clar.

Vizitatorii vor descoperi bijuterii contemporane realizate din metal, textile, materiale experimentale sau elemente naturale, obiecte care explorează identitatea, memoria, corpul, relația cu tehnologia sau legătura dintre om și natură.

Ediția din acest an aduce la București și foarte mulți artiști tineri, alături de nume deja cunoscute pe scena internațională a bijuteriei contemporane. Este unul dintre motivele pentru care AUTOR a devenit în timp o platformă importantă pentru descoperirea noilor generații de creatori.

Printre invitații speciali ai ediției se află Victor Pavlov, focus artist AUTOR 2026. Artistul bulgar este cunoscut pentru lucrările sale inspirate de lumea marină și de structurile organice ale recifelor de corali, pe care le transformă în bijuterii sculpturale cu o puternică dimensiune emoțională și socială.

De ce ediția din 2026 este diferită

Anul acesta, AUTOR are loc în Lapidariumul Muzeului Național de Istorie a României, ceea ce schimbă complet experiența vizitatorului.

Bijuteria contemporană intră pentru prima dată într-un dialog direct cu patrimoniul istoric al muzeului și cu obiecte care fac parte din istoria culturală a României. Spațiul creează o relație firească între trecut și prezent, între obiectul istoric și obiectul contemporan purtabil.

Dacă tot ajungeți la AUTOR 2026, merită să vă faceți timp și pentru colecțiile permanente ale muzeului. Aici puteți vedea unele dintre cele mai importante obiecte de patrimoniu din România: brățările dacice regale de la Sarmizegetusa, Tezaurul de la Constanța, fructiera realizată de Paul Telge pentru regele Carol I, Vasul de la Biia, precum și multe alte obiecte istorice rare.

Vizita la AUTOR poate deveni astfel o experiență completă: bijuterie contemporană, patrimoniu, design, istorie și câteva ore petrecute într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale din București.

Ce înseamnă AUTOR pentru scena de bijuterie contemporană

Activă din 2009, platforma AUTOR a construit în timp una dintre cele mai relevante scene dedicate bijuteriei contemporane din Europa Centrală și de Est. În cele 23 de ediții, evenimentul a reunit peste 1.900 de designeri internaționali și un public interesat de obiectul contemporan ca formă de expresie culturală și artistică.

Fondatorul AUTOR, Dan Pierșinaru, descrie bijuteria contemporană ca pe „punctul de întâlnire dintre corp și idee', iar această perspectivă definește întreaga ediție din 2026.

Când are loc AUTOR 2026 și unde se cumpără biletele

AUTOR 2026 are loc pe 16 și 17 mai 2026, la Lapidariumul Muzeul Național de Istorie a României.

Biletele sunt disponibile online pe bilete AUTOR 2026

Mai multe informații despre program, artiști și evenimentele din cadrul târgului pot fi găsite pe site-ul oficial dautor.ro

