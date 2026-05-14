eMAG anunță un parteneriat strategic cu NIBIRU și Beach, Please! Ce beneficii exclusive au clienții Genius

eMAG anunță un parteneriat strategic cu Beach, Please! și NIBIRU, prin care membrii Genius vor avea acces la beneficii speciale în cadrul unora dintre cele mai așteptate experiențe ale verii 2026. Inițiativa marchează extinderea ecosistemului Genius către experiențe culturale, entertainment și lifestyle, într-un moment în care noile generații își construiesc tot mai mult identitatea în jurul experiențelor trăite, nu doar al consumului tradițional.

Parteneriatul vine într-un moment în care apetitul tinerilor pentru experiențe și entertainment este în continuă creștere. Tendința se reflectă inclusiv în comportamentul de consum online: datele eMAG arată că numărul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care au accesat platforma în primele trei luni ale anului a crescut cu 64% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, categoria console de gaming a înregistrat o creștere de +76,7% YoY, pe fondul interesului tot mai mare pentru experiențe interactive și digitale. Prin parteneriatul cu NIBIRU și Beach, Please!, eMAG integrează Genius într-un nou tip de ecosistem, în care shoppingul, entertainmentul și experiențele live devin parte din același stil de viață. Creșterea interesului pentru gaming, entertainment și experiențe interactive confirmă orientarea noii generații către forme de consum care combină componenta digitală cu experiențele live.

„Parteneriatul cu Beach, Please! și NIBIRU, unele dintre cele mai relevante proiecte de live entertainment din România, reflectă direcția în care vedem că evoluează așteptările noii generații de consumatori: experiențe memorabile, accesibile și integrate firesc în stilul lor de viață. Prin Genius, ne dorim să oferim mai mult decât beneficii de shopping și să fim prezenți în momentele care contează pentru clienții noștri, de la festivaluri și divertisment, până la experiențe care creează conexiuni și amintiri. Vedem un potențial important în această colaborare și credem că astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea unei noi culturi de lifestyle și entertainment în România', a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer eMAG.

„Noua generație își alege experiențele diferit. Nu mai este vorba doar despre un festival sau un loc de vacanță, ci despre apartenență, energie și comunitate. NIBIRU și Beach, Please! au crescut exact din această cultură, iar parteneriatul cu eMAG și Genius ne ajută să ducem experiența mai aproape de publicul care a construit-o împreună cu noi', a declarat Selly, Managing Partner și CEO NIBIRU & Beach, Please!

Genius Fast Lane by eMAG la Beach, Please!

În perioada 8–12 iulie 2026, membrii Genius care dețin un bilet valid Beach, Please! și au activat beneficiul în platforma Genius vor putea beneficia de Genius Fast Lane by eMAG, o poartă dedicată care permite accesul mai rapid în festival. Pentru utilizarea beneficiului, participanții trebuie să prezinte atât biletul valid de acces în festival, cât și dovada activării beneficiului din contul Genius, disponibilă în pagina de parteneri. După verificare, aceștia vor fi direcționați către fluxul dedicat de acces rapid. Beneficiul este disponibil pentru o singură persoană, nu înlocuiește biletul de acces și rămâne supus regulilor generale de securitate și organizare ale festivalului.

Acces gratuit la NIBIRU – The Walk pentru membrii Genius

De asemenea, în perioada 16 iulie – 30 august 2026, membrii Genius vor beneficia de acces gratuit pe promenada NIBIRU – The Walk până la ora 19:00, pe baza unui cont Genius activ și a activării beneficiului în platformă. NIBIRU este noul entertainment district al litoralului românesc, un spațiu care reunește festivaluri, concerte, retail, sport și experiențe dedicate noii generații. Beneficiul oferit prin Genius este valabil pentru o singură persoană și nu include acces în zone speciale sau categorii premium. După ora 19:00, accesul se realizează conform condițiilor standard ale locației.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.

