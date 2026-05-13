Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 13.05.2026, 12:27,  de  ELLE
Fundația Renașterea dă startul înscrierilor la Race for the Cure România – ediția a 12-a, pe 23 mai 

Fundația Renașterea anunță deschiderea  oficială a înscrierilor pentru cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for  the Cure România, cel mai mare eveniment dedicat sănătății femeilor și luptei  împotriva cancerului de sân. 

Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, în București, cu punct de start și  sosire în zona Rondului Kiseleff, în apropierea Muzeului Național al Țăranului  Român. 

Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând 25 de ani de  activitate ai Fundației Renașterea, două decenii și jumătate dedicate  prevenției, depistării precoce și sprijinirii pacienților oncologici din România. 

Participanții sunt invitați să ia parte la o alergare sau plimbare simbolică, pe  trasee de 5 km sau 1 km (Pink Walk), într-un eveniment care îmbină sportul,  solidaritatea și emoția, sub semnul culorii roz. 

La fel ca în fiecare an, evenimentul este deschis tuturor – familii, prieteni,  colegi – dar și învingătoarele luptei cu cancerul, care vor avea un moment  dedicat în cadrul cursei. 

„Anul acesta este cu adevărat special pentru noi. De 25 de ani, Fundația  Renașterea înseamnă speranță, prevenție și vieți salvate. Iar Race for the  Cure România este, poate, cea mai vizibilă dovadă că împreună putem  schimba destine. În toți acești ani, am construit împreună o comunitate  puternică, care crede în prevenție, în puterea informației și în sprijinul oferit  femeilor aflate în nevoie.  

Race for the Cure nu este doar o cursă, ci o declarație de implicare și  responsabilitate. Este o mișcare națională de solidaritate, în care fiecare pas  devine un gest de grijă pentru o femeie care are nevoie de sprijin. Am învățat  că prevenția salvează vieți, dar și că nimeni nu trebuie să lupte singur. De  aceea, îi invit pe toți românii să ni se alăture pe 23 mai – pentru că, împreună,  putem face diferența dintre teamă și speranță, dintre diagnostic târziu și viață  salvată.' Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Anul trecut am realizat, gratuit, 559 de mamografii digitale cu tomosinteză, 828 de teste  Babeș-Papanicolau, 486 de ecografii și 172 de consultații, prin intermediul Unităților  Medicale Mobile și la Centrul Medical de Excelență al Fundației Renașterea. Fondurile  strânse la ediția precedentă a cursei Race for the Cure România au contribuit direct la  continuarea programelor de prevenție și depistare precoce derulate de Fundația Renașterea.  

Impactul fiecărei participări este concret: două înscrieri la cursă înseamnă un test Babeș Papanicolau gratuit pentru o femeie dintr-o zonă vulnerabilă, iar șase înscrieri echivalează cu  o mamografie digitală. Cu cât suntem mai mulți, cu atât cresc șansele la viață pentru femeile  care au nevoie de sprijin, motiv pentru care încurajăm participarea în număr cât mai mare și  înscrierea echipelor. 

Ediția din acest an propune un program divers, dedicat întregii familii, care îmbină mișcarea cu  momentele de bucurie. Participanții vor lua parte la sesiuni de încălzire pe muzică, urmate de  starturile curselor de alergare și plimbare, dar și de Pink Walk – momentul simbolic dedicat  supraviețuitoarelor. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități recreative și educative  pentru copii, iar atmosfera va fi completată de tombole cu premii, recunoașterea celor mai  energice și implicate echipe și emoționanta ceremonie a baloanelor roz, care marchează  solidaritatea și speranța în lupta împotriva cancerului. 

Fondurile strânse în cadrul cursei vor fi direcționate către: 

• oferirea de investigații medicale gratuite pentru femei din medii vulnerabile  • realizarea de peruci din păr natural pentru pacienții oncologici și copiii diagnosticați cu  cancer 

Taxa de înscriere este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii (sub 18 ani). 

Fiecare participant va primi un kit de participare care include tricou oficial, număr de concurs,  apă și medalie la finalul cursei, precum și acces la Tombola Renașterea. 

Kiturile pot fi ridicate de la sediul Fundației Renașterea (Str. Virgil Pleșoianu nr. 87, București),  în perioada 4 – 22 mai 2026, între orele 10:00 – 18:00, sau pot fi livrate prin curier (costul  transportului este suportat de destinatar)

Traseele cursei din acest an sunt: 

5 km (alergare/plimbare): 

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Mareșal Constantin Prezan – Piața Charles de  Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Kiseleff – Finish 

1 km (Pink Walk): 

Rondul Kiseleff – Arcul de Triumf – Piața Regelui – retur – Finish 

Cursa nu este competitivă, sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o  plimbare sau alergare roz. 

Înscrierile se fac pe site-ul www.fundatiarenasterea.ro.

Race for the Cure 

Race for the Cure reprezintă cel mai important eveniment global de conștientizare, educare și strângere de  fonduri pentru cancerul de sân. Inaugurată în anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursă cu 800  de participanți în Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1,6 milioane de participanți în întreaga  lume. 

Pentru Fundația Renașterea, acest eveniment reprezintă, în egală măsură, un bun prilej de a promova mesaje  pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor că cel mai bun tratament este  prevenția, iar informarea corectă, sportul și optimismul sunt rețeta propriei noastre sănătăți. Primele nouă ediții  ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 28.100 de persoane, dintre care peste 500 învingătoare în lupta cu cancerul. 

Eveniment susținut de Banca Transilvania *** Sponsori diamond: Eli Lilly, Kultho forever  Diamonds, Fundația Super; Sponsor gold: Catena *** Sponsori Silver: Mastercard, Douglas,  Aqua Carpatica *** Sponsori bronze: Cec Bank, MSD, Therme București, Roche, Pfiser,  Medicana, Mall Băneasa, Astra Zeneca *** Susținători: Hervis

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Advertorial
De ce ne temem de un „nu”? Cum să ieșim din capcana fricii de respingere
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Advertorial
Fond de ten cu SPF50 pentru piele sensibilă: cum alegi o formulă care uniformizează tenul și se simte confortabil pe piele
Ce ar trebui să mănânce un copil după 1 an? Ghid simplu pentru părinți
Advertorial
Ce ar trebui să mănânce un copil după 1 an? Ghid simplu pentru părinți
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Advertorial
NIBIRU, destinația unde fashionul și entertainmentul se întâlnesc
Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 
Advertorial
Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Advertorial
Victor Pavlov, focus artist la AUTOR 2026: bijuteria contemporană dintre natură, tehnologie și emoție
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Imagine incendiară cu Vica Blochina în lenjerie intimă. Cât de bine arată după ce a slăbit
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Avem imaginile! Toată lumea vorbește despre asta acum / VIDEO
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Avem imaginile! Toată lumea vorbește despre asta acum / VIDEO
„Există un iubit de 6 ani... Familia lui nu știe de mine”, a mărturisit deschis Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a rupt tăcerea și despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip
„Există un iubit de 6 ani... Familia lui nu știe de mine”, a mărturisit deschis Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a rupt tăcerea și despre divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Cum alegi prosopul de plajă perfect pentru vară? 9 sfaturi utile
Advertorial

+ Mai multe
Cupa de Gimnastică Andreea Răducan Ediția a 14-a, Bârlad, 16-17 Mai 2026
Cupa de Gimnastică Andreea Răducan Ediția a 14-a, Bârlad, 16-17 Mai 2026
Advertorial

+ Mai multe
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC