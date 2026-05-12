Cupa de Gimnastică Andreea Răducan Ediția a 14-a, Bârlad, 16-17 Mai 2026

  Actualizat 13.05.2026, 11:37, de ELLE
Cupa de Gimnastică 'Andreea Răducan', competiție organizată anual de campioana olimpică și mondială Andreea Răducan în orașul său natal, Bârlad, a ajuns la cea de-a 14-a ediție. 

Peste 150 de gimnaste din categoriile junioare III, de nivel 6 şi 7 și junioare II de nivel 5 sunt înscrise la competiția din acest an, sportive care se antrenează la 15 cluburi din țară.

Competiția va avea loc în zilele de 16 și 17 mai 2026, sâmbătă și duminică, începând cu ora 9:30 la Sala Sporturilor Andreea Răducan din Bârlad, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 2.

Toate gimnastele participante la concurs vor primi premii în produse, iar sportivele de pe podium vor câștiga medalii, diplome, trofee și premii în bani, în funcție de performanțele obținute în cadrul competiției. 

Acest eveniment mă aduce mereu în punctul zero, la începutul carierei mele sportive, în orașul natal, la vârsta la care mă pregăteam, fără să știu, pentru cel mai dificil și, în același timp, cel mai frumos parcurs din viața unei gimnaste de performanță. O carieră căreia i-am dăruit mai mult decât credeam că pot oferi: muncă, disciplină, determinare și pasiune pentru gimnastică.

În acest weekend, micile gimnaste vor intra în sala de concurs și vor evolua cu emoție și bucurie, transformând munca lor în performanță, iar noi vom fi acolo să le susținem și să le reconfirmăm că nu sunt singure pe drumul lor spre excelență.'   Andreea Răducan

Andreea Răducan organizează evenimentul în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Bârlad și beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Bârlad, al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și al Consiliului Județean Vaslui. 

Sponsorii și partenerii evenimentului: Allianz-Țiriac Asigurări, Kultho, Reserved, Sinsay, Optiblu, Banca Transilvania, Brenntag, Farmec, ONOR Foundation, Green Pack, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, First PR. Partener logistic: IB Cargo. Partener de mobilitate: Mercedes-Benz România. Partener media: Ringier.

Despre Cupa de Gimnastică Andreea Răducan

Cupa de Gimnastică Andreea Răducan a luat naștere în 2011, concursul fiind organizat cu scopul de a aduce spiritul marilor competiții internaționale în mijlocul micuțelor gimnaste. Competiția este organizată de campioana olimpică și mondială Andreea Răducan, în orașul său natal, Bârlad. Cupa Andreea Răducan este inclusă în calendarul național sportiv de către Federația Română de Gimnastică. 

Foto credit: Cupa de Gimnastica Andreea Raducan

