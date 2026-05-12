O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool

  • De la originile ingredientelor până la formule, teste și ambalaje, noua platformă digitală oferă un ghid pas cu pas despre modul în care sunt fabricate produsele Amway, ajutând consumatorii să dobândească mai multă încredere și informații. 
  • La Amway, transparența înseamnă vizibilitate completă asupra întregului parcurs al unui ingredient — de la începutul lanțului de aprovizionare până la produsul final. 

Amway, cea mai mare companie de vânzări directe din lume, a anunțat lansarea Amway Tracing Tool în România. Această platformă interactivă, optimizată pentru dispozitive mobile, reprezintă o etapă importantă în angajamentul global al Amway în privința transparenței, oferind consumatorilor posibilitatea de a descoperi întregul parcurs al mai multor produse Amway — de la sămânță până la suplimentele alimentare și produsele finite de îngrijire a pielii.

Consumatorii se așteaptă tot mai mult la transparență și responsabilitate din partea brandurilor, iar cererea pentru informații credibile și accesibile despre produse este în continuă creștere.

Transparența reprezintă un angajament de lungă durată pentru Amway. Încă de la înființarea companiei, în 1959, Amway urmărește traseul ingredientelor de origine vegetală — de la fermele proprii și cele ale partenerilor certificați până la produsele finite — respectând standarde științifice și de calitate riguroase în fiecare etapă. Cercetătorii Amway efectuează evaluări exhaustive privind siguranța produselor pe bază de plante, utilizând resurse furnizate de autorități de sănătate și comisii științifice recunoscute la nivel internațional.

„Lansarea Amway Tracing Tool în regiunea ESAN reprezintă un pas esențial în sprijinirea consumatorilor pentru a face alegeri în cunoștință de cauză', a declarat Ahmed Shehata, Chief Marketing Officer Amway ESAN (Europa, Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă). „Astăzi, transparența este fundamentul încrederii. Punând parcursul produselor direct la dispoziția Întreprinzătorilor Amway și a clienților acestora, nu doar ne spunem povestea, ci oferim detalii concrete care dau viață procesului de creare a produselor noastre, pas cu pas.'

Acest angajament față de calitate continuă și astăzi pe miile de hectare de terenuri agricole certificate ecologic deținute de Amway în Statele Unite, Mexic și Brazilia, precum și în fermele partenere din întreaga lume, care trebuie să respecte standarde stricte de transparență și calitate în cultivarea plantelor utilizate în produsele Amway. Sunt păstrate evidențe detaliate care documentează întregul ciclu de viață al acestor plante — de la persoana care a semănat semințele până la cea care le-a recoltat și momentul recoltării. Ca rezultat, fiecare plantă cultivată pentru produsele Nutrilite beneficiază de un „certificat de origine' care îi urmărește parcursul de la fermă până la produsul final, asigurând transparență completă în fiecare etapă.

Transparență, de la știință la producție

Amway Tracing Tool oferă acces fără precedent la informații științifice, surse de aprovizionare și procese de fabricație care stau la baza unor produse selectate din gamele Nutrilite și Artistry. De la originile ingredientelor până la formule, teste și ambalaje, noua platformă digitală oferă un ghid pas cu pas despre modul în care sunt fabricate produsele Amway, ajutând consumatorii să dobândească mai multă încredere și informații.

Prin intermediul acestei platforme, utilizatorii pot descoperi procesul de creare a produselor în cinci pași simpli:

  1. Știință: Amway urmărește proveniența ingredientelor până la furnizorii de materii prime, prin cercetări științifice riguroase și documentație detaliată. 
  2. Ingrediente: Ingredientele principale sunt selectate și procurate cu atenție, ținând cont de origine și de condițiile de cultivare. 
  3. Producție: Produsele sunt fabricate la nivel global prin procese complet trasabile, de la materiile prime până la ambalarea finală. 
  4. Teste și verificări de siguranță: Fiecare lot trebuie să treacă prin teste riguroase înainte de a fi lansat pe piață. În fiecare an, Amway efectuează aproximativ 30.000 de teste de calitate, la care se adaugă între 12.000 și 14.000 de teste realizate în laboratoarele sale dedicate ambalajelor. 
  5. Design și eliminare: Ambalajele sunt concepute atent, având în vedere atât funcționalitatea, cât și impactul asupra mediului. 

O experiență interactivă

Pentru prima dată, consumatorii au acces, într-o singură platformă digitală unificată, la informații transparente despre produse de la mai multe branduri Amway. Pentru a începe experiența, utilizatorii trebuie doar să selecteze un produs recomandat dintr-un meniu derulant. Ulterior, o serie de pași dezvăluie informații detaliate despre procesul de creare a produsului, inclusiv aspecte științifice, ingrediente, locații de producție și ambalaj.

Pe măsură ce utilizatorii avansează în platformă, o hartă interactivă evidențiază locurile în care se desfășoară fiecare etapă, aducând la viață originea ingredientelor și procesul de dezvoltare al produselor și consolidând angajamentul Amway față de produse curate, sigure, de înaltă calitate și fabricate în mod responsabil.

Amway Tracing Tool este disponibil în prezent în România, Australia, Austria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Noua Zeelandă, Polonia, Spania, Turcia și Regatul Unit.

Pentru a descoperi Amway Tracing Tool, vizitează Amway Tracing Tool.

Despre Amway

Amway este o companie de vânzări directe dedicată îmbunătățirii calității vieții oamenilor din peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume. Printre cele mai bine vândute mărci ale Amway se numără Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ și XS™ – toate comercializate exclusiv de către Întreprinzătorii Amway. Amway este cea mai mare companie de vânzări directe din lume, conform clasamentului „Global 100' realizat de Direct Selling News în 2026. Pentru știri despre companie, vizitează: https://news.amway.eu

