ZALANDO – Sezonul Cerulean

„De ce nu este nimeni gata?' Pentru cei familiarizați cu ritmul tranșant și fără compromisuri al industriei, aceste cuvinte rămân un reper cultural definitiv. La două decenii de când universul editorial de modă, dominat de mize uriașe, a ajuns pentru prima dată pe ecrane în fața unei audiențe globale, arhetipurile sale continuă să dicteze modul în care trendurile sunt filtrate, dezbătute și adoptate. În acest sezon, Zalando explorează relevanța durabilă a acestor motive cinematografice – de la precizia chirurgicală a unui jerseu cerulean, până la potențialul arhitectural al unui imprimeu floral de primăvară.

Motive florale?

Pentru primăvară? Revoluționar.

Imprimeul atemporal, care nu are nevoie de nicio introducere, revine cu o estetică mai conturată și mai asumată. Nu este vorba despre modele mărunte și romantice, ci mai degrabă despre motive florale grafice, cu o structură bine definită. Rochia cocktail fără mâneci de la ERDEM reimaginează acest element de bază al primăverii printr-o lentilă mai atentă, specifică ținutelor de seară. Pentru un look care menține această prezență, dar înclină spre cotidian, topul bandeau din jacard metalizat de la Next, purtat cu denim cu talie joasă, oferă o siluetă contemporană și relaxată, ancorată în prezent.

E, de fapt, cerulean.

Albastru, bleumarin, lapis lazuli – distincția contează, iar efectul este unul de încredere discretă, dar impunătoare. Ceruleanul este acea nuanță care reușește să fie, în același timp, infinit de calmă și vizual extrem de precisă.

Cămașa cu nasturi de la The Rouge Edit traduce această energie în ținutele de zi cu zi cu o ușurință remarcabilă, în timp ce o rochie ca cea de la Copenhagen Muse oferă o interpretare mai formală, dedicată ocaziilor speciale. Pentru cei care preferă o abordare mai tactilă a trendului, pantalonii din amestec de in de la Gant oferă o modalitate de a purta culoarea într-un format relaxat și subtil.

Toată lumea își dorește asta. Toată lumea vrea să fie în locul nostru.

O pereche de ochelari de soare bine aleasă nu este atât despre protejarea ochilor, cât despre definirea unei atitudini. Ramele Gucci Havana emană o autoritate supradimensionată care necesită foarte puține alte elemente de styling. În schimb, modele precum Tom Ford Carmen oferă un impact similar, dar cu o notă mai jucăușă și experimentală. În ambele cazuri, accesoriul funcționează ca punctul final, esențial, în semnătura unui look.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

