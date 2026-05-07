Pantofi pentru nuntă: ghid complet pentru mireasă, mire și invitați – ce alegi și cum te pregătești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Sezonul nunților vine cu o provocare pe care mulți o subestimează la prima vedere: alegerea unei perechi de încălțăminte care să îmbine perfect o estetică impecabilă cu un confort absolut. Deși tentația de a cumpăra un model bazat strict pe design este uriașă, o alegere greșită îți poate transforma rapid seara pe ringul de dans într-o experiență dureroasă. Descoperă mai jos cum să eviți cele mai comune greșeli și să faci o selecție inteligentă, indiferent dacă ești în centrul atenției sau pe lista de invitați.

Atunci când participi la un eveniment special, precum o nuntă, confortul picioarelor tale este esențial pentru a te bucura pe deplin de ocazie. Designul plăcut al pantofilor poate atrage atenția, însă calitatea materialelor și construcția pantofului sunt cele mai importante atunci când te miști și dansezi. Iată ce trebuie să știi pentru a face alegerea corectă fie că este ziua cea mare sau doar participi la nunta unei persoane apropiate.

Pentru mireasă, presiunea găsirii perechii ideale este uriașă, însă confortul trebuie să primeze mereu. O regulă de aur este să cauți o pereche de pantofi de mireasă care să ofere stabilitate excelentă și un calapod potrivit formei tale. Materialul este și el foarte important în acest caz, iar pielea naturală este recomandată deoarece permite piciorului să respire pe parcursul a 12-14 ore de purtare.

Multe mirese optează pentru o a doua pereche de schimb, cu talpă joasă, pentru a doua parte a petrecerii. În acest caz o pereche de balerini poate să fie soluția. Dacă te bazezi pe o singură pereche de pantofi mireasă pentru toată nunta, un toc mediu și mai gros îți va asigura o distribuție mult mai bună a greutății. Nu uita să iei încălțămintea exactă la toate probele rochiei pentru a ajusta tivul corespunzător.

De asemenea, nuanța pantofilor pentru mireasă trebuie aleasă cu mare atenție, de preferat sub o lumină naturală. Albul pur sau nuanțele perlate pot crea contraste neplăcute dacă nu sunt armonizate perfect cu nuanța de alb a rochiei.

Deși opțiunile masculine par ceva mai restrânse, eleganța stă întotdeauna în calitatea materialelor și în detalii mici. Pentru un costum formal sau un smoking clasic, se pretează o pereche de pantofi bărbați eleganți, preferabil modele atemporale cu șireturi, precum Oxford sau Derby. Finisajele trebuie să fie absolut impecabile, iar cusăturile cât mai discrete, pentru a păstra o linie vizuală curată și sofisticată.

Culoarea trebuie aleasă strict în funcție de nuanța costumului: negru pentru ținutele de gală, iar maro închis sau burgundy pentru o abordare ceva mai relaxată. Te poți orienta către producători români precum Marelbo, care au demonstrat că poți găsi pantofi de o calitate premium fără să-ți golești portofelul.

O altă regulă de stil adesea încălcată în grabă este asortarea texturilor cu accesoriile. Cureaua de la pantaloni și cureaua ceasului ar trebui să se alinieze cromatic și textural cu încălțămintea aleasă. Orice deviere de la această regulă simplă poate strica un ansamblu vestimentar, aspect foarte vizibil mai ales în pozele de grup.

Dacă participi la eveniment în calitatea de simplu invitat, ai mai multă libertate în alegerea ținutei, dar și responsabilitatea de a respecta codul vestimentar cerut. Doamnele pot alege pantofi stiletto clasici sau sandale rafinate în nuanțe neutre, piese care se integrează ulterior fără efort și în ținutele office. Pentru petrecerile în aer liber pe gazon moale, tocul subțire trebuie evitat complet în favoarea unuia tip bloc.

Pentru domnii invitați, versatilitatea rămâne principalul criteriu de achiziție, evitând încălțămintea prea formală sau prea rigidă. Mocasinii din piele întoarsă sunt o variantă excelentă pentru o nuntă de vară cu o tematică mai relaxată, organizată într-o grădină.

Un aspect valabil pentru toți participanții este testarea pantofilor înainte de marea zi, o etapă peste care mulți sar din lipsă de timp. Niciodată nu purta o pereche nouă de încălțăminte pentru prima dată direct la cununie. Este important să o porți prin casă în prealabil, purtând șosete subțiri, pentru a permite materialului să se adapteze termic la particularitățile piciorului tău.

O alegere corectă a încălțămintei pentru un eveniment îți garantează o noapte plină de energie, fără disconfort, și o investiție sigură pe termen lung în propria garderobă. Indiferent de stilul personal sau de bugetul alocat, calitatea trebuie să fie o prioritate. Dacă vrei să investești într-o pereche de calitate, merită să încerci câteva variante din colecția Marelbo.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro