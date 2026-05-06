Westwing Outdoor Collection – noul mod de a trăi afară

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Love Outdoor. Live Beautiful

Primăvara schimbă tot: ritmul, lumina, energia. Zilele devin mai lungi, aerul mai curat, iar timpul petrecut afară devine parte din rutina zilnică. În acest context, Westwing Outdoor Collection propune o abordare fresh a spațiilor exterioare — mai relaxate, mai personale, mai conectate cu stilul de viață de zi cu zi.

Noua colecție pornește de la o idee simplă: exteriorul nu mai este un spațiu separat, ci o continuare firească a casei.

Un nou sezon, o stare diferită

Inspirată de energia naturii care revine la viață, colecția surprinde acel sentiment de „reset' pe care îl aduce primăvara. Totul devine mai light, mai aerisit, mai viu — iar asta se reflectă în forme, culori și materiale.

„Pentru noi, designul outdoor începe întotdeauna cu natura. Pe măsură ce zilele devin mai lungi, viața se mută în mod firesc afară – iar exact pentru acest lucru creăm. Piese care oferă confort, rezistă în timp și se integrează natural în spațiul din jur.' – Alexandra Tobler, VP & Creative Director, Westwing Collection

Trei colecții, trei stări

Westwing propune trei direcții de design care pot fi mixate ușor între ele, în funcție de vibe-ul pe care vrei să îl creezi.

Giovanni: vibe mediteranean, fără efort

Cu influențe din stilul de viață italian, Giovanni aduce acea senzație de vacanță continuă. Formele fluide din metal, culorile fresh — galben solar, verde intens sau nuanțe soft de piersică — și materialele rezistente la exterior creează un setup perfect pentru zile lungi pe terasă sau seri relaxate în aer liber.

Hani: relaxare modulară

Hani este despre libertate și flexibilitate. Piesele modulare pot fi adaptate ușor în funcție de spațiu și context, iar textura împletită adaugă un plus de căldură vizuală. Nuanțele de albastru și alb contribuie la un look calm, dar contemporan — exact genul de setup în care vrei să stai ore întregi.

„Cu HANI, ne-am dorit să regândim ideea de lounge outdoor — mai relaxată, mai flexibilă, mai actuală. Este o colecție care se adaptează vieții de zi cu zi și aduce un vibe effortless în orice spațiu exterior.' – Alexandra Tobler

Eiko: simplitate care liniștește

Inspirată de stilul Japandi, Eiko combină lemnul de tec cu un design curat și echilibrat. Rezultatul este un spațiu care nu obosește vizual, ci dimpotrivă — te ajută să încetinești ritmul și să te bucuri de moment.

Culoare, textură și un vibe de primăvară

Paleta cromatică este una dintre cele mai puternice expresii ale colecției: galben vibrant, verde profund, albastru, alb, accente de mentă și piersică. Totul este gândit să transmită energie, dar fără să devină obositor.

Texturile — de la metal și lemn până la împletituri și textile outdoor — adaugă profunzime și fac spațiul să se simtă mai „trăit', mai autentic.

Outdoor ca stil de viață

Westwing Collection Outdoor 2026 nu este doar despre mobilier, ci despre cum alegem să ne petrecem timpul. Mai mult afară, mai relaxat, mai prezent.

Este despre dimineți cu cafeaua în aer liber, după-amieze care se prelungesc fără grabă și seri care nu se mai termină.

Pentru că, în sezonul acesta, cel mai frumos loc nu mai este în casă — ci chiar afară.

Foto: Westwing Outdoor Collection

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro