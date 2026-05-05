Rockstadt Extreme Fest confirmă două noi nume și lansează „Behind the leather”

  Actualizat 05.05.2026, 15:25
Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de muzică heavy metal din Europa de Est, confirmă două noi nume pentru ediția 2026: grandson și SOULFLY. În același timp, festivalul lansează campania „Behind the Leather', o inițiativă civică și socială care aduce în prim-plan diferența dintre percepție și realitate în comunitatea rock.

grandson

grandson ajunge la Rockstadt cu cel mai ambițios proiect al carierei sale. INERTIA, al treilea album de studio, marchează o desprindere clară de industria major și o alegere fermă pentru independență, atât artistică, cât și structurală. Produs alături de Mike Crossey, cunoscut pentru colaborările cu The 1975, Arctic Monkeys și Twenty One Pilots, albumul propune un sunet construit pe instrumente live, riff-uri puternice și o direcție politică directă, fără compromisuri, care vorbește despre solidaritate, demască fascismul și transformă furia în energie colectivă.

Pe scenele internaționale, grandson este deja un nume consolidat. A urcat pe scenă alături de Linkin Park la primul lor concert după revenire și este confirmat la Glastonbury, pe Left Field Stage, un spațiu dedicat artiștilor care transmit mai mult decât muzică. La Rockstadt, va aduce un show intens, construit ca o experiență colectivă.

SOULFLY

SOULFLY vine la Rockstadt cu CHAMA, al treisprezecelea album al trupei, descris de Max Cavalera ca o întoarcere la rădăcinile spirituale ale proiectului. Înregistrat în Arizona și produs pentru prima dată de Zyon Cavalera, fiul lui Max și toboșarul formației, albumul traversează influențe care pornesc din favelas braziliene și ajung în zona ceremonială a triburilor amazoniene.

Titlul înseamnă flacără în portugheză, iar muzica reflectă acest concept printr-un mix de groove metal tribal, riff-uri rapide și versuri în portugheză. Lista colaboratorilor include nume importante precum Dino Cazares, Michael Amott și Todd Jones.

La trei decenii de existență, SOULFLY rămâne unul dintre puținele proiecte metal care tratează identitatea culturală și spiritualitatea indigenă ca esență, nu ca decor.

„Behind the Leather', campania

„Behind the Leather', inițiativa civică și socială a festivalului Rockstadt pentru ediția 2026, pornește de la o observație simplă: percepția asupra comunității rock diferă semnificativ de realitate.

Stereotipurile vorbesc despre agresivitate și distanță. Realitatea arată oameni empatici, loiali, conectați între ei prin valori solide și un mod autentic de a relaționa. Campania nu explică și nu încearcă să convingă. Arată.

Un rocker nu este definit de aparență, ci de ceea ce face și de felul în care se raportează la ceilalți. Întrebarea centrală, Ce este în spatele pielii?', rămâne deschisă și invită la reflecție. Comunitatea devine vocea principală a initiativei.

„Behind the Leather' este mai mult decât o campanie, este o misiune. O direcție de comunicare care crește în timp și se construiește an de an.

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest este cel mai mare festival de muzică heavy metal din Europa de Est și, în cei 12 ani de existență, a devenit mai mult decât un eveniment. Este o comunitate construită în jurul autenticității, loialității și apartenenței.

Ediția din 2026 aduce o nouă locație de 70.000 de metri pătrați în Ghimbav, județul Brașov, peste 100 de trupe pe trei scene și headlineri internaționali precum The Prodigy, Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Lamb of God, Godsmack, Black Label Society, In Flames, Arch Enemy, Airbourne, The Gathering și Satyricon.

Festivalul are loc în perioada 27-31 iulie 2026.

