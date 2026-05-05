Swiss Longevity Institute: noul concept Swiss Clinics care aduce medicina longevității într-o zonă de lifestyle integrat

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Într-un context în care sănătatea începe să fie privită dincolo de intervenția punctuală, ca un proces continuu de optimizare și echilibru, Swiss Clinics lansează Swiss Longevity Institute, un concept construit în jurul unei idei simple, dar esențiale: nu este suficient să trăiești mai mult, ci să trăiești mai bine.

Proiectul, prezentat în cadrul Longevity Gala, integrează soluții medicale și tehnologii avansate orientate spre prevenție, optimizarea sănătății și extinderea duratei vieții active, într-un moment în care medicina traversează o schimbare de paradigmă la nivel global.

În aceeași direcție, Swiss Clinics dezvoltă și Longevity Residence, un concept rezidențial care propune extinderea acestui model dincolo de clinică, într-un cadru în care principiile longevității sunt integrate în stilul de viață cotidian. Împreună, cele două inițiative conturează o viziune mai amplă: construirea unor ecosisteme dedicate sănătății pe termen lung.

Swiss Longevity Institute, un model medical construit în jurul personalizării și tehnologiei

Swiss Longevity Institute este dezvoltat ca o extensie firească a ecosistemului Swiss Clinics, rețea prezentă în 47 de orașe, unde terapiile regenerative și abordările anti-aging sunt deja integrate în practica medicală.

Valentin Burada, fondatorul Swiss Clinics, descrie acest proiect ca parte a unei strategii pe termen lung, în care tehnologia, medicina regenerativă și personalizarea tratamentelor vor redefini modul în care este gestionată sănătatea.

„Longevitatea nu mai este un trend emergent, ci următorul capitol al medicinei moderne, unul în care prevenția, regenerarea și optimizarea devin fundamentale. Astăzi, tehnologia ne permite să intervenim mai devreme și mai precis, prin terapii regenerative, anti-aging și reverse aging, dar și prin protocoale personalizate, astfel încât oamenii să poată trăi mai sănătos, mai mult și mai bine. Prin Swiss Longevity Institute ne propunem să construim un cadru în care diagnosticul avansat, medicina regenerativă și optimizarea stilului de viață să funcționeze integrat', a declarat acesta.

Proiectul este conceput ca un hub medical european dedicat longevității, optimizării sănătății și medicinei regenerative, în care diagnosticul avansat, protocoalele personalizate și tehnologiile de ultimă generație sunt integrate într-un model coerent.

Sănătatea, tratată ca experiență integrată în cadrul Swiss Longevity Institute

În cadrul Swiss Longevity Institute, fiecare pacient beneficiază de evaluări complexe și de un plan construit în funcție de propriul profil biologic, într-un proces care nu vizează doar tratarea unei probleme, ci optimizarea continuă a sănătății.

„Longevitatea nu este un rezultat singular, ci consecința unui set de intervenții corelate. Vorbim despre biologie, comportament și mediu, iar rolul nostru este să înțelegem aceste interacțiuni și să construim intervenții personalizate', a declarat Dr. Diana Porumb, specialist în medicină regenerativă, nutriție clinică și cercetare anti-aging, care s-a alăturat proiectului.

În cadrul institutului, parcursul pacientului este organizat într-un model coerent, structurat în cinci zone funcționale distincte:

Centrul de diagnostic reprezintă punctul de plecare și include evaluări complexe: analize avansate, profil genetic și epigenetic, microbiom, echilibru hormonal și compoziție corporală. Aceste date sunt integrate într-un raport personalizat, Longevity Report™, care stă la baza întregului plan medical.

Zona de tratament medical include terapii intravenoase, terapii hormonale și intervenții regenerative, adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.

Zona de biohacking și recuperare reunește terapii complementare non-invazive precum crioterapia, sauna, terapia hiperbară, expunerea la frig și neurofeedback.

Integrarea estetică, realizată prin Swiss Clinics, completează parcursul medical prin proceduri minim invazive și tratamente faciale, într-o abordare în care aspectul exterior devine o consecință a echilibrului intern.

Pe lângă componenta medicală, institutul acordă o importanță esențială stilului de viață prin programe de nutriție, somn și echilibru mental, elemente care susțin rezultatele pe termen lung și contribuie la menținerea unui echilibru funcțional.

Prin lansarea Swiss Longevity Institute, Swiss Clinics își extinde direcția strategică în zona medicinei longevității, un segment aflat în plină dezvoltare la nivel internațional. Proiectul consolidează poziționarea companiei ca jucător orientat către inovație, prevenție și servicii medicale integrate.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro