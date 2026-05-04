De ce ne îngrășăm în menopauză chiar dacă mâncăm la fel? Soluții eficiente pentru un metabolism încetinit

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Odată cu instalarea menopauzei, multe femei observă o creștere în greutate chiar dacă alimentația rămâne aparent neschimbată. Această situație poate fi frustrantă și dificil de gestionat, însă explicația este una cât se poate de reală și ține de schimbările profunde care au loc în organism.

În plus, nu este vorba doar despre cât mănânci, ci despre modul în care corpul utilizează energia. În această etapă, scade rata metabolică bazală, iar organismul devine mai eficient în stocarea grăsimii, chiar și la un aport caloric similar cu cel din trecut. Se adaugă și factori precum somnul mai fragmentat, nivelul crescut de stres și modificările hormonale care influențează apetitul și senzația de sațietate. Toate acestea creează un context în care kilogramele se acumulează mai ușor și se pierd mai greu, chiar și în absența unor schimbări evidente în dietă.

Ce se schimbă în corp în timpul menopauzei?

Menopauza aduce o serie de transformări hormonale, în special scăderea nivelului de estrogen. Acest lucru influențează direct metabolismul și modul în care corpul gestionează energia.

Principalele efecte sunt:

încetinirea metabolismului – organismul arde mai puține calorii în repaus

– organismul arde mai puține calorii în repaus pierderea masei musculare – ceea ce reduce și mai mult consumul energetic

– ceea ce reduce și mai mult consumul energetic redistribuirea grăsimii – acumularea este mai frecventă în zona abdominală

– acumularea este mai frecventă în zona abdominală creșterea rezistenței la insulină – favorizează depozitarea grăsimii

Așadar, chiar dacă mănânci la fel, corpul tău nu mai procesează alimentele în același mod.

De ce dietele clasice nu mai funcționează la fel?

În menopauză, dietele restrictive sau haotice pot avea efecte contrare: accentuează pierderea masei musculare; încetinesc și mai mult metabolismul; cresc riscul de efect yo-yo. Organismul are nevoie de o abordare diferită: mai puțin despre restricție și mai mult despre echilibru nutrițional și susținere metabolică.

Soluția: o dietă completă, adaptată nevoilor organismului

Un exemplu eficient este NUPO, o dietă concepută pentru a susține pierderea în greutate într-un mod controlat și sigur, chiar și în contexte metabolice mai dificile, precum menopauza.

Dieta NUPO oferă organismului absolut toți nutrienții necesari, ceea ce este esențial într-o perioadă în care echilibrul hormonal este fragil.

De ce este atât de important aportul complet de nutrienți?

Produsele NUPO includ o formulă complexă care susține organismul în mod real:

29 de vitamine și minerale – esențiale pentru metabolism, sistem nervos, imunitate și echilibru hormonal

– esențiale pentru metabolism, sistem nervos, imunitate și echilibru hormonal aproximativ 80 g de proteine pe zi – ajută la menținerea masei musculare, un factor critic în menopauză

– ajută la menținerea masei musculare, un factor critic în menopauză fibre – contribuie la digestie și la controlul apetitului

– contribuie la digestie și la controlul apetitului acizi grași esențiali (Omega 3, 6, 9 și acid linoleic) – susțin sănătatea cardiovasculară și reduc inflamația

Această combinație ajută organismul să funcționeze optim chiar și în condiții de deficit caloric.

Rolul dietei NUPO în reglarea metabolismului

Mesele NUPO conțin ingrediente naturale și sunt formulate pentru a regla și echilibra metabolismul. Acest aspect este crucial în menopauză, unde dezechilibrele metabolice sunt frecvente. Aportul corect și complet de nutrienți: susține arderea grăsimilor; previne pierderea masei musculare; stabilizează glicemia și reduce poftele alimentare. Rezultatul este o scădere în greutate mai eficientă și, mai important, mai stabilă.

De ce este dieta NUPO potrivită în menopauză?

Pentru că răspunde exact provocărilor acestei etape: oferă control caloric fără înfometare; susține metabolismul încetinit; protejează masa musculară și simplifică procesul alimentar (fără calcule sau planuri complicate). Într-o perioadă în care slăbitul devine mai dificil, o structură clară și echilibrată face diferența. Creșterea în greutate în menopauză nu este un eșec personal, ci rezultatul unor schimbări biologice reale. De aceea, soluția nu este să mănânci mai puțin haotic, ci mai inteligent.

O dietă completă, echilibrată și susținută științific, precum NUPO, poate ajuta organismul să se adapteze acestor schimbări și să revină la un echilibru sănătos. În final, nu este vorba despre restricții, ci despre a oferi corpului exact ceea ce are nevoie, mai ales atunci când are cea mai mare nevoie de suport.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro