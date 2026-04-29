Cartela SIM vs eSIM în 2026 — ce alegi pentru vacanța în afara României?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cartela SIM vs eSIM în 2026 — ce alegi pentru vacanța în afara României?

Înainte de orice vacanță în afara UE apare inevitabil aceeași întrebare: cum rezolv internetul pe telefon fără să plătesc roaming scump? Până acum câțiva ani, răspunsul era aproape întotdeauna același: cumperi o cartelă SIM locală la aeroport sau în primul magazin pe care îl găsești. Funcționa, dar presupunea timp pierdut, uneori o coadă la ghișeu și riscul să rămâi fără semnal pe numărul tău românesc.

Acum există o alternativă care câștigă teren rapid: eSIM. Nu schimbi nicio cartelă fizică, activezi planul de date de acasă înainte de plecare și la aterizare ai deja internet funcțional pe telefon. La prima achiziție, codul YESIMRO10A oferă o reducere de 10%. Dar eSIM nu e soluția perfectă pentru toată lumea în orice situație. Comparația de mai jos explică diferențele concrete ca să alegi corect.

Ce este cartela SIM și cum funcționează la destinație

O cartelă SIM locală e un chip fizic pe care îl introduci în slotul de SIM al telefonului. Operatorul local îți atribuie un număr local și un pachet de date. Avantajul principal e că funcționează pe orice telefon, indiferent de model sau an de fabricație, și că prețurile sunt de obicei mici față de roamingul internațional.

În Turcia, de exemplu, Turkcell, Vodafone Turkey și Türk Telekom au puncte de vânzare în toate aeroporturile principale. Un pachet de 10-20 GB valabil 7-15 zile costă echivalentul a 8-15 euro. În Egipt, Vodafone Egypt și Orange Egypt au oferte similare la prețuri comparabile. Procesul e relativ simplu: intri în magazin, arăți pașaportul, plătești și în 10-15 minute ai cartela activată.

Dezavantajele devin vizibile la primul slot SIM. Dacă telefonul tău are un singur slot pentru cartelă fizică, trebuie să scoți cartela românească pe durata vacanței. Pierzi accesul la apeluri și mesaje pe numărul tău, iar dacă cineva te sună acasă în urgență, nu vei ști. Dacă ai dual SIM fizic, situația e mai simplă, dar nu toate telefoanele au această configurație.

Ce este eSIM și cum funcționează în practică

eSIM înseamnă embedded SIM, un chip integrat direct în placa de bază a telefonului. Nu există cartelă fizică de introdus sau scos. În schimb, descarci un profil de operator digital, similar cu instalarea unei aplicații, și acesta devine activ pe telefon.

Procesul practic: intri pe platforma furnizorului de eSIM, alegi țara de destinație și pachetul dorit, plătești cu cardul și primești un cod QR sau instrucțiuni de activare directă din aplicație. Scanezi codul QR din setările telefonului sau urmezi pașii din aplicație și profilul apare în lista de SIM-uri disponibile. Poți face toate astea cu două-trei zile înainte de plecare, de acasă.

La aterizare, comuti pe profilul eSIM internațional din setările telefonului și ai date mobile instant. Cartela românească rămâne în telefon și activă pentru apeluri sau mesaje, dacă telefonul suportă funcționarea simultană a două profile.

Compatibilitate: nu orice telefon suportă eSIM

Asta e primul lucru de verificat înainte să te decizi pentru eSIM. Nu toate telefoanele au chipul integrat, iar unele modele au funcția dezactivată de operatorul cu care au fost vândute.

Telefoane comune în România care suportă eSIM fără probleme: Samsung Galaxy S22, S23, S24 și S25 în toate variantele, Samsung Galaxy Z Fold și Z Flip începând cu a treia generație, Google Pixel 6 și toate versiunile ulterioare, iPhone XS și toate modelele apărute după el.

Telefoanele de buget și mid-range lansate înainte de 2021, inclusiv multe modele din seria Samsung Galaxy A, nu suportă eSIM în general. Dacă nu ești sigur, verifică în Setări, secțiunea despre telefon sau conexiuni: prezența opțiunii de adăugare a unui plan de date digital confirmă suportul.

Un alt detaliu: unii operatori români pot dezactiva funcția eSIM pe telefoane vândute cu contract. Dacă ai cumpărat telefonul direct de la operator, nu de la un magazin de electronice, merită verificat.

Comparație directă: șase criterii care contează

Costul total. Cartela SIM locală și eSIM prepaid au prețuri similare pentru aceleași volume de date, în general 8-15 euro pentru 5-10 GB valabil o săptămână. Roamingul de la operatorul român fără pachet special e de 5 până la 20 de ori mai scump pe gigabyte față de ambele variante.

Viteza de activare. eSIM câștigă clar: activezi de acasă, ai internet la aterizare. Cartela SIM locală presupune timp la destinație, minim 15-30 de minute la un ghișeu sau în magazin, mai mult dacă e coadă sau dacă sistemul are probleme.

Număr local. Cartela SIM locală îți dă un număr local, util dacă vrei să faci rezervări telefonice la restaurante sau taxiuri direct la destinație. eSIM-ul de travel oferă de obicei doar date, fără număr local. Dacă ai nevoie de apeluri, cartela SIM e mai potrivită sau alegi un eSIM cu voce inclus, pe care nu toate platformele îl oferă.

Risc de pierdere. O cartelă SIM fizică se poate pierde, deteriora sau rătăci prin buzunare. eSIM-ul nu are componentă fizică, nu se pierde și nu se deteriorează.

Compatibilitate cu telefonul. Cartela SIM funcționează pe orice telefon cu slot liber. eSIM necesită un model compatibil, fabricat în general după 2020.

Numărul românesc în paralel. Cu eSIM pe un telefon dual SIM poți menține ambele profile active simultan: cartela românească pentru apeluri și eSIM-ul internațional pentru date. Cu o cartelă SIM locală pe un telefon cu un singur slot, numărul românesc rămâne offline pe durata vacanței.

Când are sens cartela SIM locală în 2026

Cartela SIM rămâne alegerea corectă în câteva situații concrete.

Telefonul tău nu suportă eSIM. Nu există alternativă în acest caz: ori mergi cu roamingul operatorului, ori cumperi o cartelă locală.

Ai nevoie de un număr local la destinație. Dacă stai mai mult de două săptămâni, dai rezervări telefonice sau ai nevoie să fii contactat pe un număr local, cartela SIM rezolvă asta simplu.

Mergi într-o țară cu acoperire slabă pentru eSIM. Unele destinații mai puțin populare sau cu infrastructură limitată au acoperire mai bună pe SIM fizic decât pe profilele eSIM disponibile pe platformele internaționale.

Nu ai timp sau nu vrei să configurezi nimic digital înainte de plecare. Unii oameni preferă simplitatea de a cumpăra cartela la aeroport și gata, fără conturi online și aplicații.

Când are sens eSIM în 2026

eSIM e varianta mai bună în alte situații, tot la fel de frecvente.

Telefonul suportă eSIM și vrei internet imediat la aterizare. Nu există timp pierdut la ghișeu, nu depinzi de programul magazinelor.

Vrei să menții numărul românesc activ în paralel. Dacă ai un telefon care permite funcționarea simultană a două profile, ești contactabil pe numărul tău și ai date mobile internaționale în același timp.

Călătorești în mai multe țări într-un singur trip. Platformele de eSIM oferă planuri regionale pentru Europa, Asia, Orientul Mijlociu sau alte zone geografice, fără să schimbi cartela la fiecare frontieră.

Vrei să activezi planul dinainte și să nu te gândești la asta la destinație. Configurezi totul acasă, cu timp, fără presiunea bagajelor și a aeroportului.

Recomandarea finală pentru călătorii români

Dacă telefonul tău suportă eSIM și mergi în Turcia, Egipt, Dubai sau altă destinație populară, eSIM prepaid e soluția mai confortabilă în 2026. Activezi înainte de zbor, ai internet instant la aterizare și nu scoți nicio cartelă din nimic.

Dacă telefonul nu suportă eSIM sau ai nevoie de un număr local la destinație, cartela SIM locală rămâne o opțiune solidă la prețuri similare.

Ceea ce nu recomandă nimeni care a văzut o factură de telefon după vacanță e roamingul nereglementat fără un pachet activat. Indiferent de varianta aleasă, SIM local sau eSIM, costul e de câteva ori mai mic față de roamingul de bază al operatorilor români în afara UE.

Verifică înainte de plecare dacă telefonul tău e compatibil, alege varianta potrivită pentru destinația ta și activează planul de date înainte să ajungi la aeroport.

Sursa foto: freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC