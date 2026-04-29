La Materia che Vive: Viggo Tailoring prezintă colecția Spring Summer 2026

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Așa cum un artist își alege cu grijă materia primă înainte de a da formă unei creații, Viggo Tailoring construiește noua colecție Spring Summer 2026 pornind de la valoarea autentică a țesăturilor premium.

Sub semnătura conceptului La Materia che Vive, brandul propune un sezon în care eleganța masculină capătă o expresie contemporană, fluidă și naturală.

Colecția este definită de materiale italiene de excepție, provenite de la nume consacrate precum Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Fratelli Tallia di Delfino și Ariston. Fiecare textură, fiecare fibră și fiecare finisaj contribuie la o estetică în care luxul discret se întâlnește cu precizia croielii sartoriale.

Atât linia Ready to Wear, cât și piesele realizate Made to Measure, păstrează aceeași atenție pentru detaliu, pentru construcția impecabilă și pentru confortul purtării în sezonul cald.

Eleganță relaxată prin sacouri cu personalitate

În centrul colecției Spring Summer 2026 se află sacourile masculine la două rânduri de nasturi, reinterpretate într-o manieră actuală. Viggo Tailoring propune modele în nuanțe vibrante, precum portocaliu intens, alături de variante în tonuri de albastru sau texturi clasice herringbone.

Croiala bine proporționată și materialele respirabile transformă aceste piese în opțiuni ideale pentru lunile calde. Silueta rămâne elegantă, însă purtarea este naturală, ușoară și relaxată.

Este acel tip de sacou care păstrează codul clasic al eleganței, dar se adaptează perfect ritmului actual de viață.

Costume masculine reinterpretate în cheie contemporană

Selecția de costume bărbați urmează aceeași direcție stilistică și propune o reinterpretare modernă a pieselor esențiale din garderoba masculină.

De la costumul galben muștar, expresiv și actual, până la variantele negre sau albastre realizate din fibre naturale premium, fiecare piesă este construită în jurul echilibrului dintre lejeritate și rigoare.

Materialele fine și ușoare oferă senzația de a doua piele, iar structurile parțial căptușite păstrează eleganța specifică unui costum bine realizat, fără a compromite respirabilitatea necesară sezonului cald.

Tranziția firească dintre formal și relaxat

Versatilitatea joacă un rol central în noua colecție Viggo Tailoring. Stilizarea merge firesc de la ținute casual rafinate la apariții sofisticate, construite în jurul unor tonuri de bej, gri și nuanțe naturale.

Această libertate de expresie oferă bărbatului modern posibilitatea de a purta aceleași repere estetice în contexte diferite, fără compromisuri de stil.

Colecția include și costume cu dungi reinterpretate. Modelul cu dungi albe fine pe fundal maro propune o eleganță matură și rafinată, în timp ce variantele în degradeuri de turcoaz sau prună aduc energie și prospețime vizuală.

Detaliile de design completează această direcție:

închidere tip kimono care accentuează talia

sacou double-breasted 2:1 cu linie joasă în doi nasturi

pantaloni wide cu cădere fluidă

proporții contemporane și siluetă relaxată

Funcționalitate sofisticată și influențe utilitarian

Trendul utilitarian este reinterpretat de Viggo Tailoring prin piese în care funcționalitatea devine expresie estetică.

Cămașa navy cu buzunare ample, ținuta bej inspirată din stilul safari sau jacheta herringbone prevăzută cu cordon aduc un plus de caracter garderobei masculine.

Aceste propuneri sunt completate de accesorii atent realizate, precum gențile de voiaj din piele lucrate manual, gândite pentru bărbatul care apreciază calitatea în fiecare detaliu.

Libertate de mișcare și confort contemporan

Ținutele relaxate pun accent pe fluiditate, confort și naturalețe. Viggo Tailoring actualizează proporțiile clasice prin combinații lejere și pantaloni cu talie elastică, integrați într-o estetică modernă și sofisticată.

Eleganța actuală nu mai înseamnă rigiditate, ci libertate de mișcare și o relație firească între corp și haină. Colecția Spring Summer 2026 răspunde exact acestei nevoi.

Jachetele bomber completează selecția printr-o versatilitate remarcabilă. Disponibile în variante uni sau carouri herringbone, ele pot fi integrate ușor în garderoba cotidiană.

Accentele cromatice și mixul de texturi adaugă personalitate fiecărei piese. De la modelul oranj din piele de miel până la varianta turcoaz cu detalii sofisticate, fiecare propunere aduce o energie distinctă.

Piesa emblematică a sezonului

Simbolul colecției este jacheta realizată din piele naturală de crocodil, în nuanța burgundy, completată de mâneci maro. Este o piesă statement care exprimă lux contemporan, măiestrie artizanală și o viziune curajoasă asupra stilului masculin.

Prin această creație, Viggo Tailoring confirmă faptul că eleganța autentică se construiește din material excepțional, execuție impecabilă și design relevant pentru prezent.

Viggo Tailoring și arta de a transforma materia în stil

Colecția Spring Summer 2026 confirmă maturitatea estetică a brandului Viggo Tailoring și capacitatea sa de a aduce în moda masculină locală repere internaționale de calitate.

La Materia che Vive nu este doar numele sezonului, ci o declarație despre importanța țesăturii, a croielii și a felului în care o haină poate transmite identitate.

Pentru bărbatul care caută rafinament autentic, confort real și o garderobă construită inteligent, Viggo Tailoring propune un sezon în care materia prinde viață prin stil.

Sursa foto: viggo tailoring

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro