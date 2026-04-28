7 greșeli pe care le faci când cumperi online costume de baie și cum le eviți

Foto: Freepik.com

Cumpărăturile online au devenit reflex. Cauți pe internet, găsești un model care îți place și, cu doar câteva clickuri, ai comandat. Când vine vorba despre costume de baie însă, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Deși ai acces la o varietate mult mai mare decât în magazin, fără probă, fără să simți materialul și fără să vezi cum se așază pe corp este ușor să faci alegeri greșite.

Dacă ai comandat un costum de baie de damă online care nu s-a potrivit așa cum te așteptai, atunci știi despre ce vorbim. Hai să vedem care sunt cele mai frecvente greșeli și cum le eviți.

Greșeli când comanzi costume de baie de damă online

Alegi mărimea obișnuită fără să ții cont de tabelul de mărimi

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să presupui că mărimea ta standard se aplică peste tot. În realitate, fiecare brand are propriul ghid de mărimi.

Ce ar trebuie să faci înainte să comanzi costume de baie:

Verifică întotdeauna tabelul de mărimi al produsului

Măsoară-te și află care sunt dimensiunile corpului tău (bust, talie, șolduri)

Dacă ești între mărimi, citește review-urile pentru o alegere cât mai bună

Mai ales în cazul unui costum de baie întreg este important să se potrivească cât mai bine pe corp, pentru confort și aspect.

Ignori tipul de croială

Nu toate costumele de baie femei au aceeași croială sau design. Croiala este detaliul care face diferența între un aspect care te pune în prim plan și unul care nu te avantajează.

Iată câteva exemple:

Un costum de baie intreg cu push up oferă susținere și volum bustului

Costumele de baie cu talie înaltă subțiază vizual silueta

Decupajele laterale pot evidenția formele

Alege croiala în funcție de forma corpului tău, de trăsăturile tale și detaliile pe care vrei să le evidențiezi sau să le ascunzi.

Nu verifici materialul și compoziția

Pozele pot arăta spectaculos, dar materialul este detaliul care contează cu adevărat. Un costum de baie poate părea perfect online, dar în realitate poate fi incomod sau transparent.

La ce ar trebuie să fii atentă:

Procentul de elastan pentru flexibilitate

Rezistența la clor sau apă sărată

Grosimea materialului

Un costum de baie pentru femei calitativ trebuie să fie atât estetic, cât și funcțional.

Te bazezi doar pe poze și ignori review-urile

Imaginile sunt atent alese și editate. Realitatea poate fi diferită și uneori dezamăgitoare.

Ce ar trebuie să faci ca să alegi un costum de baie frumos și în realitate, nu doar online:

Citește review-urile altor cliente

Caută poze reale, dacă există

Vezi dacă produsul corespunde mărimii

Uneori, din review-uri poți afla dacă un costum de baie merită să fie comandat sau nu.

Nu verifici politica de retur

Chiar și atunci când alegi atent, există cazuri în care produsul nu este potrivit sau nu corespunde așteptărilor tale. Dacă nu verifici politica de retur riști să rămâi cu un costum pe care nu îl poți purta.

Ce ar trebuie să verifici înainte să comanzi un costum de baie de damă:

Termenul de retur

Costurile de retur

Condițiile (etichetă, igienă)

Cumperi fără să ții cont de context

Un costum perfect pentru plajă nu este neapărat potrivit pentru înot sau sporturi acvatice.

Înainte să îl comanzi, răspunde la câteva întrebări:

Îl porți la piscină sau în mare?

Îl folosești pentru relaxare sau activitate sportivă?

Ai nevoie de susținere în anumite zone?

De exemplu, un costum de baie întreg este perfect pentru înot sau alte activități pe plajă, în timp ce unele modele de costume baie întregi cu decupaje sau elemente metalice sunt mai estetice.

Alegi în funcție de trend, nu de ce îți vine bine

Trendurile se schimbă anual, dar confortul și încrederea în modul în care arăți în costumul de baie este detaliul care rămâne constant.

Pentru un costum care te avantajează:

Alege culori care ți se potrivesc

Optează pentru croieli care îți pun în valoare silueta

Nu cumpăra doar pentru că așa dictează trendurile

Cumpărăturile online de costume de baie întregi sau din două piese pot fi o experiență plăcută dacă știi la ce să fii atentă. Secretul este echilibrul între estetic și funcțional: verifică mărimile, analizează materialele, citește review-urile și gândește-te la contextul în care vei purta costumul.

Indiferent de modelul de costum de baie pentru femei pe care îl alegi, simte-te bine și încrezătoare de fiecare când îl porți.

