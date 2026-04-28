7 greșeli pe care le faci când cumperi online costume de baie și cum le eviți

Cumpărăturile online au devenit reflex. Cauți pe internet, găsești un model care îți place și, cu doar câteva clickuri, ai comandat. Când vine vorba despre costume de baie însă, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Deși ai acces la o varietate mult mai mare decât în magazin, fără probă, fără să simți materialul și fără să vezi cum se așază pe corp este ușor să faci alegeri greșite.

Dacă ai comandat un costum de baie de damă online care nu s-a potrivit așa cum te așteptai, atunci știi despre ce vorbim. Hai să vedem care sunt cele mai frecvente greșeli și cum le eviți.

Greșeli când comanzi costume de baie de damă online

Alegi mărimea obișnuită fără să ții cont de tabelul de mărimi

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să presupui că mărimea ta standard se aplică peste tot. În realitate, fiecare brand are propriul ghid de mărimi.

Ce ar trebuie să faci înainte să comanzi costume de baie

  • Verifică întotdeauna tabelul de mărimi al produsului
  • Măsoară-te și află care sunt dimensiunile corpului tău (bust, talie, șolduri)
  • Dacă ești între mărimi, citește review-urile pentru o alegere cât mai bună

Mai ales în cazul unui costum de baie întreg este important să se potrivească cât mai bine pe corp, pentru confort și aspect.

Ignori tipul de croială

Nu toate costumele de baie femei au aceeași croială sau design. Croiala este detaliul care face diferența între un aspect care te pune în prim plan și unul care nu te avantajează.

Iată câteva exemple: 

  • Un costum de baie intreg cu push up oferă susținere și volum bustului
  • Costumele de baie cu talie înaltă subțiază vizual silueta
  • Decupajele laterale pot evidenția formele

Alege croiala în funcție de forma corpului tău, de trăsăturile tale și detaliile pe care vrei să le evidențiezi sau să le ascunzi. 

Nu verifici materialul și compoziția

Pozele pot arăta spectaculos, dar materialul este detaliul care contează cu adevărat. Un costum de baie poate părea perfect online, dar în realitate poate fi incomod sau transparent.

La ce ar trebuie să fii atentă: 

  • Procentul de elastan pentru flexibilitate
  • Rezistența la clor sau apă sărată
  • Grosimea materialului

Un costum de baie pentru femei calitativ trebuie să fie atât estetic, cât și funcțional.

Te bazezi doar pe poze și ignori review-urile

Imaginile sunt atent alese și editate. Realitatea poate fi diferită și uneori dezamăgitoare. 

Ce ar trebuie să faci ca să alegi un costum de baie frumos și în realitate, nu doar online:

  • Citește review-urile altor cliente
  • Caută poze reale, dacă există
  • Vezi dacă produsul corespunde mărimii 

Uneori, din review-uri poți afla dacă un costum de baie merită să fie comandat sau nu.

Nu verifici politica de retur

Chiar și atunci când alegi atent, există cazuri în care produsul nu este potrivit sau nu corespunde așteptărilor tale. Dacă nu verifici politica de retur riști să rămâi cu un costum pe care nu îl poți purta.

Ce ar trebuie să verifici înainte să comanzi un costum de baie de damă: 

  • Termenul de retur
  • Costurile de retur
  • Condițiile (etichetă, igienă)

Cumperi fără să ții cont de context

Un costum perfect pentru plajă nu este neapărat potrivit pentru înot sau sporturi acvatice.

Înainte să îl comanzi, răspunde la câteva întrebări: 

  • Îl porți la piscină sau în mare?
  • Îl folosești pentru relaxare sau activitate sportivă?
  • Ai nevoie de susținere în anumite zone?

De exemplu, un costum de baie întreg este perfect pentru înot sau alte activități pe plajă, în timp ce unele modele de costume baie întregi cu decupaje sau elemente metalice sunt mai estetice.

Alegi în funcție de trend, nu de ce îți vine bine

Trendurile se schimbă anual, dar confortul și încrederea în modul în care arăți în costumul de baie este detaliul care rămâne constant. 

Pentru un costum care te avantajează: 

  • Alege culori care ți se potrivesc
  • Optează pentru croieli care îți pun în valoare silueta
  • Nu cumpăra doar pentru că așa dictează trendurile 

Cumpărăturile online de costume de baie întregi sau din două piese pot fi o experiență plăcută dacă știi la ce să fii atentă. Secretul este echilibrul între estetic și funcțional: verifică mărimile, analizează materialele, citește review-urile și gândește-te la contextul în care vei purta costumul.

Indiferent de modelul de costum de baie pentru femei pe care îl alegi, simte-te bine și încrezătoare de fiecare când îl porți.

Recomandari
De ce slăbitul devine tot mai dificil după 35 de ani și ce poți face ca să te menții 
Advertorial
De ce slăbitul devine tot mai dificil după 35 de ani și ce poți face ca să te menții 
DiKa prezintă Close to Nature: o colecție-capsulă care redefinește luxul sustenabil
Advertorial
DiKa prezintă Close to Nature: o colecție-capsulă care redefinește luxul sustenabil
5 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru siguranța financiară a familiei
Advertorial
5 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru siguranța financiară a familiei
Cei mai stilați ochelari de soare Ray-Ban pentru femei în 2026 – modele care nu se demodează
Advertorial
Cei mai stilați ochelari de soare Ray-Ban pentru femei în 2026 – modele care nu se demodează
Mașini de cusut ieftine și bune pentru începători în croitorie
Advertorial
Mașini de cusut ieftine și bune pentru începători în croitorie
Cum să asortezi mobila din living cu cea din bucătărie?
Advertorial
Cum să asortezi mobila din living cu cea din bucătărie?
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Testare genetică - ce îți poate spune ADN-ul înainte să apară simptomele?
Testare genetică - ce îți poate spune ADN-ul înainte să apară simptomele?
Advertorial

+ Mai multe
Cadou pentru nași tineri vs. nași în vârstă: cum adaptezi alegerea în funcție de generație?
Cadou pentru nași tineri vs. nași în vârstă: cum adaptezi alegerea în funcție de generație?
Advertorial

+ Mai multe
Ce stațiune din Turcia ți se potrivește în funcție de stilul tău de vacanță?
Ce stațiune din Turcia ți se potrivește în funcție de stilul tău de vacanță?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

