DiKa prezintă Close to Nature: o colecție-capsulă care redefinește luxul sustenabil

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

O selecție de materiale și culori inspirate din natură, definite printr-un design rafinat și concepute pentru eleganță de durată.

DiKa lansează Close to Nature, o colecție capsulă care conturează prezența luxului în moda contemporană: de la branding vizibil la experiență senzorială, de la exces la intenție.

Realizată integral din materiale naturale precum in și bumbac, colecția adoptă o abordare organică în procesul de colorare: fără vopsire, fără albire, fără stabilizare artificială. Astfel, nuanțele autentice și nealterate ale fibrelor rezultă într-o paletă de bejuri delicate, tonuri de ocru și nuanțe pământii, atemporale și totodată moderne.

Inul ocupă un rol central, fiind apreciat pentru durabilitatea, respirabilitatea și capacitatea de a deveni mai maleabil în timp. Bumbacul completează prin confort și adaptabilitate. Amestecurile precum 55% bumbac și 45% in creează o armonie ideală între structură și finețe, asigurând rezistență în timp și versatilitate.

Colecția capsulă include 8 piese esențiale, concepute pentru a se combina armonios între ele. Datorită paletei cromatice coerente și liniilor curate, aceasta permite peste 25 de combinații vestimentare prin suprapunere și stilizare, oferind o garderobă inteligentă și eficientă, fără compromisuri estetice.

Atenția la detalii subliniază angajamentul brandului față de sustenabilitate: nasturi din coajă de cocos, etichete textile din bumbac și tag-uri din hârtie reciclată. Fiecare element reflectă un efort conștient de reducere a impactului negativ asupra mediului, păstrând în același timp un caracter premium.

Close to Nature este concepută pentru a rezista în timp, dincolo de sezoane și tendințe. Răspunde celor care apreciază calitatea, transparența și intenția.

Prin această lansare, DiKa se aliniază tendinței globale către luxul sustenabil, unde valoarea reală nu constă în vizibilitate, ci în modul în care o piesă vestimentară transmite expresivitate și rezistă în timp.

Descoperă piesele din colecția Primăvară–Vară 2026 pe www.dikastore.ro.

Sursa foto: Dika

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro