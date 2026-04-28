Chris Brown a devenit tată din nou. Partenera lui, Jada Wallace, a născut un băiețel

Chris Brown a devenit din nou tată, după ce iubita lui, Jada Wallace, a adus pe lume un băiețel, confirmând astfel zvonurile care circulau de câteva luni despre o posibilă sarcină.

Duminică seară, artistul în vârstă de 36 de ani și partenera lui, cu care are o relație de peste un an, au anunțat că au devenit părinți pentru prima dată împreună. Este al patrulea copil pentru cântăreț. Modelul, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe Instagram trei fotografii alb-negru, însoțite de mesajul: „cea mai pură iubire.” În secțiunea de comentarii, Chris Brown a reacționat și el, scriind: „Taurus GANG”, alături de simbolul zodiei și emoji-uri cu inimă roșie.

Zvonurile legate de sarcina lui Jada Wallace au apărut încă din luna ianuarie, în aceeași perioadă în care artistul era implicat într-un proces legat de un presupus incident violent petrecut într-un club din Londra.

Primele două imagini postate de aceasta provin dintr-o ședință foto de maternitate, în care își etala burtica de gravidă, purtând lenjerie albă din dantelă, combinată cu un sacou deschis și un look cu părul prins pe spate. Ultima fotografie a fost realizată în spital și surprinde un moment intim: bebelușul ținut la piept, în timp ce este hrănit cu biberonul.

Chris Brown mai are trei copii din relații anterioare. Artistul are o fiică de 11 ani, Royalty, împreună cu modelul Nia Guzman. De asemenea, este tatăl unui băiat de șase ani, Aeko, din relația cu Ammika Harris, dar și al unei fetițe de patru ani, Lovely, cu modelul Diamond Brown.

Anunțul nașterii a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare din partea fanilor și a vedetelor. Printre cei care au reacționat s-a numărat și mama artistului, Joyce Hawkins, care a scris: „FELICITĂRI!!! E PUR ȘI SIMPLU PERFECT! CU DRAGOSTE, MEREU!!”.

Relația dintre Chris Brown și Jada Wallace a devenit publică în decembrie 2024, când cei doi au fost surprinși împreună la plecarea de la o petrecere în Africa de Sud. De atunci, au ales să fie destul de discreți și nu au comentat public speculațiile legate de sarcină până la confirmarea oficială.

Cu doar câteva săptămâni înainte de acest anunț, situația a devenit tensionată după un conflict public între Jada Wallace și fosta parteneră a artistului, Diamond Brown. Aceasta din urmă a acuzat-o pe actuala iubită a lui Chris Brown că ar interveni în relația lor de co-parenting.

La mijlocul lunii februarie, Diamond Brown a publicat un mesaj pe Instagram, în care a scris: „Lasă-mă în pace pe mine și pe ai mei”, etichetându-l pe artist și sugerându-i să se concentreze pe responsabilitățile lui: „Fă-ți griji pentru nou-născutul tău care urmează să vină pe lume!”.

Ulterior, ea a revenit cu un mesaj mai amplu, susținând că artistul „a bombardat cu mesaje telefonul iubitului ei și al fratelui acestuia și a început să-i amenințe.”

De cealaltă parte, Jada Wallace a reacționat public, acuzând-o că expune situații private pentru atenție. Ea a numit-o pe fosta parteneră a lui Brown „lame că își expune povestea pe Internet” și a spus că încearcă să „se comporte de parcă nu ea ar fi cea care îl împiedică să-și vadă fiica și nu răspunde niciodată la telefon.”

Totodată, Wallace a subliniat că nu încearcă să „strice relația”dintre cei doi, folosind ghilimele pentru a sugera natura complicată a acesteia.

În mijlocul acestui conflict, Chris Brown a avut o reacție scurtă pe rețelele sociale, declarând: „Nu mă joc jocuri online.”

În ciuda tensiunilor din viața personală, artistul pare să se bucure acum de noul capitol din viața lui, odată cu venirea pe lume a celui de-al patrulea copil.

Reaminim faptul că în 2009 Chris Brown a agresat-o fizic pe fosta lui parteneră, Rihanna, cu care a format un cuplu timp de doi ani. Artista a obținut un ordin de restricție împotriva lui, iar doi ani mai târziu cântăreața s-a decis să renunțe la hotărârea luată de judecători.

Foto: Instagram

