5 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru siguranța financiară a familiei

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Venirea pe lume a unui copil este, fără îndoială, momentul care rescrie prioritățile oricărui adult. Dincolo de emoțiile primelor cuvinte sau primilor pași, apare o responsabilitate nouă, tăcută, dar extrem de profundă: asigurarea unui viitor stabil, indiferent de obstacolele pe care viața le-ar putea scoate în cale. Siguranța financiară a familiei nu este un lux și nici un concept abstract rezervat celor cu venituri peste medie. Este, în esență, un sistem de protecție construit cărămidă cu cărămidă, prin decizii informate și acțiuni preventive.

Astăzi, părinții care reușesc să creeze un mediu financiar sigur sunt cei care nu se bazează doar pe noroc, ci pe planificare. Acest articol explorează cinci piloni fundamentali pe care orice părinte ar trebui să îi consolideze pentru a dormi liniștit noaptea, știind că cei mici sunt protejați.

1. Construirea și protejarea unui fond de urgență solid

Primul și cel mai critic pas în orice strategie financiară familială este crearea unei rezerve de lichidități. Un fond de urgență nu este destinat vacanțelor sau achizițiilor de impuls; el reprezintă „airbag-ul' financiar al familiei tale.

De ce este vital pentru părinți?

Atunci când ești singur, o problemă financiară te afectează doar pe tine. Când ai copii, orice sincopă în buget – fie că este vorba despre o defecțiune majoră la mașina cu care duci copiii la grădiniță, o problemă medicală neprevăzută sau pierderea temporară a locului de muncă – se traduce prin stres care se transmite întregii familii.

Cum să îl construiești:

calculul corect: suma ideală ar trebui să acopere cheltuielile de bază (chirie/rată, utilități, hrană, transport, educație) pentru o perioadă de minimum 3 până la 6 luni.

separarea banilor: acest fond trebuie păstrat într-un cont de economii separat de cardul de zi cu zi, pentru a evita tentația de a „împrumuta' din el.

consecvența: nu aștepta să ai sume mari deoparte. Începe cu 5-10% din venitul lunar până când atingi pragul dorit.

Un fond de urgență bine gestionat oferă ceva neprețuit: timp. Timp de gândire pentru a găsi o soluție la o problemă, fără presiunea iminentă a lipsei banilor pentru facturile de săptămâna viitoare.

2. Protejarea venitului principal prin asigurări de viață

Multe familii funcționează pe un model în care unul sau ambii părinți contribuie la bugetul comun. Dacă unul dintre aceste venituri dispare brusc din cauza unui eveniment tragic, structura financiară a familiei se poate prăbuși în doar câteva luni.

Responsabilitatea față de viitor

Asigurarea de viață este, probabil, cel mai altruist produs financiar pe care îl poți achiziționa. Nu o faci pentru tine, ci pentru ca partenerul și copiii tăi să nu fie nevoiți să își schimbe radical viața (să se mute din casă, să renunțe la cursuri extrașcolare) într-un moment de doliu.

Ce trebuie să urmărești:

acoperirea datoriilor: asigurarea ar trebui să poată acoperi integral creditele ipotecare sau de consum rămase.

susținerea stilului de viață: suma asigurată ar trebui să ofere familiei un sprijin pentru câțiva ani, permițându-le să se adapteze noii realități financiare.

protecția în caz de invaliditate: nu uita de clauzele care oferă sprijin în cazul în care un accident te împiedică să mai muncești.

3. Planificarea unui viitor educațional și un start bun în viață

Costul educației de calitate crește anual, iar momentul în care copilul va dori să urmeze o facultate de prestigiu, poate chiar în străinătate, vine mult mai repede decât ne imaginăm. Aici intervine diferența dintre a spera că vei avea bani atunci și a ști că îi vei avea.

Importanța economisirii constante

O strategie inteligentă de economisire pentru copii prin produsele oferite de BCR Asigurări de Viață VIG îți permite să transformi sume mici, puse deoparte lunar, într-un capital semnificativ. Avantajul major al acestor soluții este componenta de protecție: în cazul în care părintele pățește ceva, planul de economisire poate fi continuat de asigurător, astfel încât copilul să primească suma promisă la maturitate.

De ce să începi acum?

Puterea dobânzii compuse: Cu cât perioada de economisire pentru copii este mai lungă, cu atât efortul lunar este mai mic, deoarece banii „lucrează' pentru tine în timp.

Disciplina financiară: Un plan automatizat elimină scuza de a nu mai pune bani deoparte într-o lună mai aglomerată.

Flexibilitatea: Poți alege suma pe care o poți susține fără a sacrifica nevoile curente ale familiei.

Investind acum în aceste soluții, nu cumperi doar acces la educație, ci îi oferi copilului tău libertatea de a alege ce vrea să devină, fără a fi limitat de constrângeri financiare severe.

4. Gestionarea strategică a datoriilor și a creditelor

Datoriile fac parte din viața modernă, dar modul în care le gestionezi definește sănătatea financiară a familiei tale. Un părinte responsabil privește datoria ca pe un instrument, nu ca pe o povară permanentă.

Credite „bune' versus credite „rele'

Creditele bune: Sunt cele luate pentru investiții sau bunuri care își păstrează sau cresc valoarea (un credit ipotecar pentru locuința familiei).

Creditele rele: Sunt creditele de consum cu dobânzi mari luate pentru bunuri care se depreciază rapid (electronice de ultimă oră, vacanțe pe credit).

Pași pentru o gestionare corectă:

Protecția creditului: Așa cum am discutat anterior, orice împrumut mare trebuie însoțit de o asigurare. Rambursarea anticipată: Dacă ai surplus de venituri, direcționează-le către creditul cu cea mai mare dobândă. Reducerea perioadei creditului poate economisi zeci de mii de euro în dobânzi pe termen lung. Evitarea supraîndatorării: Rata lunară nu ar trebui să depășească 25-30% din veniturile familiei, pentru a lăsa loc și pentru economisire și cheltuieli neprevăzute.

5. Educația financiară ca moștenire vie

Ultimul punct, dar poate cel mai important pe termen lung, este educația pe care o oferi copilului tău în legătură cu banii. Siguranța financiară a familiei pe care o construiești acum poate fi risipită în viitor dacă generația următoare nu înțelege cum funcționează resursele financiare.

Cum să îi înveți pe cei mici:

Exemplul personal: Copiii nu fac ceea ce spui, ci ceea ce văd. Dacă te văd planificând bugetul sau punând bani într-un pușculiță/cont, vor prelua aceste obiceiuri.

Sistemul celor trei borcane: Învață-i să împartă banii primiți (de la bunici sau ca alocație) în trei categorii: Cheltuieli imediate, Economii pentru un obiectiv mai mare și Fapte bune/Donații.

Explicarea valorii muncii: Ajută-i să înțeleagă că banii sunt un rezultat al efortului și al timpului investit, nu doar ceva ce iese dintr-un bancomat.

Cea mai mare siguranță financiară pe care o poți oferi copilului tău este capacitatea de a se descurca singur, de a înțelege riscurile și de a lua decizii de consum inteligente atunci când va fi adult.

Drumul spre o liniște durabilă

Siguranța financiară a familiei nu este o destinație finală, ci un proces continuu de adaptare. Cele cinci puncte de mai sus – fondul de urgență, asigurarea de viață, planul de economisire pentru copii, gestionarea datoriilor și educația financiară – formează un ecosistem complet care protejează ceea ce ai mai drag.

Nu este nevoie să faci toate aceste schimbări într-o singură zi. Secretul stă în consecvență. Începe prin a evalua unde te afli astăzi și alege un prim pas, fie că este vorba de deschiderea unui cont de economii sau de consultarea unui specialist pentru a alege o protecție adecvată.

În final, amintește-ți că liniștea de a fi pregătit valorează mult mai mult decât orice bun material. Prin aceste acțiuni, le oferi copiilor tăi nu doar resurse, ci și un model de responsabilitate și dragoste transpus în siguranță concretă. Viitorul lor începe cu deciziile tale de astăzi.

Sursa foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro