GPeC SUMMIT 26 Mai 2026 – Conferință, Expo și Networking cu 800+  actori relevanți din E-Commerce și Digital Marketing

Aflat la a 21-a ediție anuală, GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din regiune care reunește peste 800 de participanți C-Level la fiecare ediție. Evenimentul va avea loc pe 26 mai la Teatrul Național București și aduce laolaltă unii dintre cei mai buni speakeri internaționali și români care vor aborda subiectele de interes privind dezvoltarea business-urilor online și eficientizarea campaniilor de marketing în contextul actual.
Lor li se alătură unii dintre cei mai cunoscuți specialiști din România: Cornel Amariei (.lumen), Cristi Movilă (OptiComm.AI), Valentin Radu (Omniconvert), iar lista speakerilor continuă să crească.
În paralel cu conferința GPeC SUMMIT, are loc GPeC Expo – locul ideal de Networking și oportunități de Business între furnizorii de servicii E-Commerce & Digital Marketing și afacerile online. Furnizorii își pot rezerva un spațiu expozițional de 4 sau de 6 mp, toate detaliile regăsindu-se pe site-ul GPeC.ro, în secțiunea GPeC SUMMIT 26 Mai. Termenul limită pentru rezervarea unui spațiu este 15 Mai 2026, iar locurile sunt limitate.
Prețul închirierii unui spațiu expozițional pornește de la 499 EUR (ofertă specială pentru companiile start-up). Detalii aici: https://www.gpec.ro/gpec-e-commerce-expo/
Seara de 26 Mai se va încheia cu un cocktail în cadrul GPeC Networking Soirée unde sunt așteptați peste 200 de participanți – elita industriei Digital. Evenimentul este exclusivist, bazat pe invitație nominală și pe biletele de tip Premium.
Până pe 30 Aprilie 2026 este valabilă oferta Early Bird care asigură prețuri reduse pentru biletele de acces, acestea pornind de la doar 99 EUR + TVA/persoană pentru biletele de tip LITE.
Înscrierile la GPeC SUMMIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/#inscriere
