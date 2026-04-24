De ce consultația ginecologică anuală nu e opțională și unde o poți face fără să aștepți

Există o categorie de vizite medicale pe care mulți le amână nu pentru că nu știu că sunt necesare, ci pentru că par urgente doar atunci când apare o problemă. Consultația ginecologică anuală e în fruntea acestei liste.

Și tocmai de aceea statisticile arată că multe afecțiuni ginecologice, inclusiv unele care pot deveni serioase, sunt descoperite târziu, în stadii în care tratamentul e mai complex și mai lung decât ar fi fost necesar.

Ce se verifică la o consultație ginecologică de rutină

O consultație ginecologică anuală nu e o vizită de protocol. E un control complet al stării de sănătate a sistemului reproducător, care acoperă mai mulți parametri esențiali.

Examenul Papanicolau detectează modificări celulare la nivelul colului uterin care pot precede sau indica prezența celulelor precanceroase, cu ani înainte ca acestea să evolueze spre ceva grav. Tipajul HPV completează imaginea, identificând prezența tulpinilor virusului papiloma uman cu risc oncogen. Ecografia transvaginală evaluează uterul și ovarele și poate identifica chisturi, fibroame sau alte modificări care nu produc niciun simptom evident.

La acestea se adaugă evaluarea ciclului menstrual, a oricăror simptome prezente sau absente, și discuția despre planificare familială sau contracepție, după caz.

Nimic din toate acestea nu e complicat sau dureros. Dar împreună formează o imagine completă care, actualizată anual, e cel mai eficient instrument de prevenție pentru sănătatea ginecologică.

De ce amânăm și ce costă asta

Motivele sunt diverse. Lipsa timpului, disconfortul față de consultul în sine, sentimentul că „nu e nimic” pentru că nu există simptome evidente. Sau pur și simplu dificultatea de a găsi un medic disponibil rapid, fără să aștepți săptămâni.

Problema cu lipsa simptomelor e că multe dintre afecțiunile ginecologice semnificative, inclusiv chisturile ovariene, fibroamele uterine sau modificările de col uterin — evoluează asimptomatic luni sau ani. Până apare disconfortul sau durerea, există deja o problemă instalată.

Iar amânarea unui control anual poate transforma ceva detectabil și tratabil simplu într-o intervenție complexă.

Cât de des ar trebui să mergi

Recomandarea generală pentru femeile adulte active sexual este o consultație ginecologică anuală, cu examen Papanicolau inclus. Dacă există antecedente de infecții HPV, modificări de col uterin sau alte afecțiuni, frecvența poate fi mai mare, medicul ginecolog va stabili intervalul optim pentru fiecare pacientă în parte.

Femeile care nu au simptome și se simt bine au exact același motiv să meargă la ginecolog ca și cele care au o problemă. Prevenția nu e rezervată celor care se simt rău.

Consultația ginecologică anuală nu e un moft și nu e ceva de amânat „până data viitoare”. E singurul mod prin care poți ști cu certitudine că totul e în regulă — sau prin care poți identifica din timp o problemă care, descoperită devreme, se rezolvă simplu.

