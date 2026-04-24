adidas Adistar Control 5: ritmul tău, stilul tău

Un pantof care nu ține pasul cu trend-urile, ci cu tine, adidas Adistar Control 5 redefinește ideea de everyday essential. Inspirat din arhiva running a anilor 2000 și reinterpretat pentru prezent, modelul păstrează ADN-ul tehnic, dar îl mută în zona lifestyle. Silueta recognoscibilă, cu mesh respirabil și inserții metalice, combină estetica retro cu o construcție actuală, gândită pentru purtare zilnică.

Dincolo de look, confortul este esențial, amortizarea fiind susținută de tehnologii precum EVA și Adiprene+, care oferă stabilitate și fluiditate la fiecare pas, în timp ce talpa din cauciuc asigură grip și durabilitate. Rezultatul este un pantof versatil, care funcționează la fel de bine în mișcare, cât și în contexte urbane, de zi cu zi.

Vibe-ul shooting-ului a fost exact ca pantoful Adistar Control 5: relaxat, autentic și fără efort. Cadrele surprinse în magazinele adidas din AFI Cotroceni și Mega Mall au captat o energie naturală, unde stilul vine din atitudine, nu din construcție. Marius și Luana au adus o lejeritate firească și o carismă discretă, transformând fiecare apariție într-un moment autentic, fără urmă de efort.

Adistar Control 5 este genul de piesă care se integrează ușor în orice garderobă, de la combinații casual la look-uri compuse, fără să piardă din identitate sau confort. Este un model care echilibrează natural funcționalitatea și stilul, adaptându-se fără efort oricărui context. Tocmai această versatilitate îl face ușor de purtat zi de zi.

Iar cireașa de pe tort? La achiziția oricărei perechi de Adistar Control 5, în perioada 24 aprilie – 10 mai, primești un Starbucks Gift Card din partea adidas, valabil pentru două băuturi din gama Protein Lattes!

Oferta este disponibilă în toate magazinele adidas din țară, iar lista completă a locațiilor și mai multe detalii pot fi accesate prin linkul dedicat campaniei www.adidas.ro.

