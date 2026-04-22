„CAKE BREAK”, un nou show cu deserturi și invitați surpriză 

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Amalia Nastase, Andrei Banuta si multi alti invitati surpriza vor prepara deserturi delicioase alături de Pastry Chef, Ioana Romanescu

Digi 24 adaugă în grila de weekend un nou format TV cu miză lifestyle: „Cake Break', emisiune dedicată deserturilor, poveștilor personale și conversațiilor relaxate, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13:30. Gazda show-ului este Pastry Chef Ioana Romanescu, iar producția este semnată de Magic Maker Media House (UNTOLD).

Noul proiect propune o formulă diferită de clasicul cooking show: în fiecare ediție, un invitat special intră în bucătărie alături de Ioana Romanescu și pregătește desertul preferat, reinterpretat ulterior într-o variantă premium, inspirată din zona de patiserie profesionistă.

„Cake Break' mizează nu doar pe partea culinară, ci și pe conversații personale. Formatul promite detalii mai puțin cunoscute din viața invitaților, într-un cadru relaxat, departe de ritmul rigid al interviurilor clasice de televiziune. Potrivit producătorilor de la Magic Maker Media House, emisiunea este construită ca un spațiu în care invitații se descoperă într-un mod natural, prin povești, gusturi și experiențe personale.

Ioana Romanescu vine în proiect cu un parcurs atipic. Fost manager în corporație, a schimbat direcția profesională în 2013 pentru a urma zona de pastry și a construit ulterior un business de deserturi care a depășit pragul de 1 milion de euro în vânzări.

Este absolventă Le Cordon Bleu Paris, una dintre cele mai cunoscute școli culinare din lume, iar în ultimii ani a primit mai multe premii de specialitate, inclusiv locul I la categoria „Best Pastry Chef' în cadrul HoReCa Women Awards și la Gala Romanias Chefs, la categoria „Pastry Chef – Boutique Pastry'.

Primul sezon aduce în studio nume cunoscute din entertainment, media și sport. Printre invitații anunțați se află: Andrei Bănuță, Amalia Năstase, Andrei Ciobanu, Simona Țăranu, Ana Bogdan

Compania de producție din spatele formatului este Magic Maker Media House, studio independent specializat în conținut TV și proiecte de storytelling. Din portofoliul companiei face parte și formatul „Cu Mintea Deschisă', ajuns deja la al șaselea sezon.

„Cake Break' este difuzat la Digi 24, în fiecare duminică, de la 13:30.

Lansarea vine într-un moment în care televiziunile caută tot mai des formate care combină entertainmentul cu zona de conversație autentică și conținutul aspirational. „Cake Break' încearcă să aducă exact această combinație: deserturi spectaculoase, invitați recognoscibili și un ton relaxat, potrivit pentru după-amiezile de weekend.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro