ArtFinEdu transformă educația financiară într-o experință interactivă pentru familiile monoparentale

Homepage  / Advertorial
  Actualizat 22.04.2026, 15:36
Într-o lume în care noțiunile financiare pot părea complicate, ArtFinEdu vine în sprijinul familiilor monoparentale printr-o abordare inovatoare: arta ca instrument de învățare. Pe 28 aprilie, la Palatul Național al Copiilor, Asociația POT SĂ AJUT, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație și Provident Financial România organizează un spectacolinedit,ArtFinEdu,  gândit astfel încât să transforme conceptele abstracte în experiențe practice și distractive.

Noțiunile financiare sunt explicate prin joc, teatru și povești accesibile copiilor și părinților, ArtFinEdu fiind parte din programul Invizibilii, prin care este susținută incluziunea financiară și socială a grupurilor vulnerabile. 

„Jocul este cel mai natural și simplu mod pentru a asimila informații, așa că am gândit un proiect în care noțiunile financiare devin mai ușor de înțeles filtrate cu ajutorul artei – prin teatru participativ, muzică, dans și pictură. Ne bucurăm că Asociația Provident pentru Educație și Provident Financial România sunt alături de noi în acest demers, în proiectele pe care le desfășurăm împreună pentru copii, părinți și seniori. În cadrul programului Invizibilii, în mai puțin de 3 ani, am depășit deja 5.400 de beneficiari din 18 județe și mă bucur că reușim, alături de ei, să ajungem la atât de mulți copii și adulți cărora le oferim experiențe inedite de educație non-formală', explică Gabriela Stoian, președinta Asociației POT SĂ AJUT.

„Educația financiară joacă un rol esențial pentru a avea o viață în care să adunăm cât mai multe experiențe plăcute, iar discuțiile delicate despre bani pot fi înlocuite câteodată prin joc și acte artistice din care învață atât copiii cât și adulții. Alături de Asociația POT SĂ AJUT am văzut cât de valoros este pentru oameni să simtă că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o comunitate care îi susține. Evenimentul este unul care îi ajută pe toți participanții să simtă că au câștigat timp de calitate împreună, dar și informații simple cu un impact mare pe termen lung pentru sănătatea financiară', precizează Ciprian Sandu, coordonatorul programelor de investiții în comunitate ale Provident Financial România.

În luna în care se sărbătorește Ziua Internațională a Educației Financiare (11 aprilie), ArtFinEdu aduce educația financiară mai aproape de familiile monoparentale prin teatru și activități creative.

Pe 28 aprilie, de la ora 17:00, la Palatul Național al Copiilor – Sala Mică, participanții se vor bucura de un atelier creativ de educație financiară susținut de Andrei Popa, cu noțiuni despre economisire, bugetare și luarea deciziilor responsabile, dar și de un spectacol de teatru interactiv cu trupa Miniricii, ce transformă concepte financiare în povești captivante, cu personaje care îi vor inspira și le vor oferi o nouă perspectivă asupra valorii banilor. Programul artistic va fi completat de Cercul de dans sportiv (prof. Cristina Ionescu), Cercul de balet Petit Arabesque (prof. Ana Maria Bănuță), Cercul Friendship (prof. Claudia Stoicescu-Păun) și de Corul Carmina (prof. Ștefania Istrate). Evenimentul este prezentat de Toader Păun

Educația financiară este esențială în familie deoarece contribuie la dezvoltarea unor abilități importante, cum ar fi gestionarea bugetului, economisirea și luarea deciziilor financiare informate. 

Învățând copiii despre importanța economisirii și planificării financiare, părintele poate transmite valori sănătoase și utile pentru viitor, mai ales dacă asta se întâmplă într-un mediu non-formal, în care educația se împletește cu joaca și arta, așa cum se întâmplă la ArtFinEdu. Educația financiară nu doar că susține bunăstarea familiei, dar contribuie și la securitatea pe termen lung, iar Asociația POT SĂ AJUT, cu susținerea Asociației Provident pentru Educație și a Provident Financial România, în cadrul programului Invizibilii, au găsit un cadru perfect pentru a aduce familiile monoparentale împreună și pentru a se bucura de educație financiară prin artă. 

România este între codașele din Uniunea Europeană la capitolul educație financiară. În luna martie, într-un raport public, educația și cercetarea au fost evidențiate drept două dintre domeniile vizate în mod aparte de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) într-o serie de recomandări ce vizează întărirea competitivității României. Întărirea alfabetizării financiare este indicată explicit ca fiind importantă atât în programele educaționale cât și în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii. 

Conform studiului Invizibilii, publicat în octombrie 2022, în România, gestionarea unui buget cu o singură sursă de venit reprezintă o provocare în plus pentru familiile monoparentale. Deficitul este prezent și ca intercorelație între lipsa resurselor de timp (necesare îngrijirii copiilor, dezvoltării personale și profesionale, atât a copiilor cât și cea proprie) și lipsa resurselor financiare necesare. Prin activități creative și educație non-formală, ArtFinEdu sprijină aceste familii, oferindu-le instrumentele necesare pentru a înțelege și gestiona mai bine resursele financiare. 

Cifrele îngrijorătoare care se rostogolesc de la un an la altul se pot schimba prin educație și implicare. 

Evenimentul își propune, inclusiv, să deschidă orizonturi către cultură pentru copii, mulți dintre ei participând pentru prima dată la un spectacol de teatru.

Accesul la evenimentul ArtFinEdu din 28 aprilie, de la Palatul Național al Copiilor, este gratuit. Înscrierile se pot face prin e-mail la adresa [email protected] către părinții singuri care vor să participe alături de copiii lor. Accesul este permis în limita locurilor disponibile doar celor care se înscriu și primesc invitația gratuită din partea asociației. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Advertorial
Advertorial
Advertorial
Advertorial
Advertorial
Advertorial
Libertatea
Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora" era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
„Halucinant și înspăimântător". O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me"
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ce este „Ritualul urzicării" de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros" al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
EEMC Gala 2026: concert Alternosfera la Teatrul Național din București, pe 21 mai
Advertorial

+ Mai multe
Au fost puse în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026 
Advertorial

+ Mai multe
Program și bilete de o zi la Electric Castle 
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC