Au fost puse în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026 

Bucureștiul devine, din nou, un punct de convergență al marilor energii ale muzicii clasice: biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026 au fost puse în vânzare, deschizând accesul publicului către una dintre cele mai relevante platforme de afirmare artistică ale momentului. Publicul are astfel ocazia rară de a descoperi, în timp real, artiștii care vor defini scena muzicii clasice în anii următori, dar și de a asculta artiști internaționali de top, invitați pe aceeași scenă.

Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară a Concursului Enescu reunește unele dintre cele mai valoroase personalități ale scenei muzicale internaționale – interpreți de renume, dar și pedagogi angajați în transmiterea excelenței artistice către noua generație. 

Teaser: https://youtu.be/XzC_FZ2HvVw?si=Bakj8Ny7h5ZaaBq4

Maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, configurează pentru această ediție șase recitaluri camerale și șase concerte simfonice, susținute de artiști consacrați și laureați ai edițiilor anterioare. Între 23 august și 19 septembrie 2026, Ateneul Român găzduiește această serie de evenimente care reunesc artiști consacrați, membri ai juriilor și laureați ai edițiilor recente, un amestec rar de experiență, autoritate artistică și energie emergentă.

Concertul de deschidere (23 august 2026) îi aduce în prim-plan pe câștigătorii ediției din 2024 – trei nume care confirmă rolul Concursului Enescu ca rampă de lansare globală. Violonista Mayumi Kanagawa, apreciată pentru rafinamentul și intensitatea expresivă a interpretărilor sale, violoncelistul japonez Yo Kitamura, remarcat pentru maturitatea artistică surprinzătoare și controlul tehnic, și pianistul ucrainean Roman Lopatynskyi, un muzician de o profunzime interpretativă rară, deja prezent pe marile scene europene, revin pe scena Ateneului Român. Prezența lor nu este doar un gest simbolic, ci o reafirmare a misiunii Concursului: aceea de a crea continuitate între generații și de a transforma performanța într-un parcurs artistic durabil.

Programul include Brahmsodia — Triplu concert de Dan Dediu pentru vioară, violoncel, pian și orchestră, Simfonia nr. 1 în mi bemol major, op. 13 de George Enescu și, în premieră absolută, lucrarea The Stone and the Ivy de Diego Santamaria, distinsă cu Premiul pentru Originalitate al ediției 2024. La pupitrul Orchestrei Naționale Radio se va afla maestrul Cristian Măcelaru

Cristian Măcelaru se va afla și la pupitrul Orchestrei Române de Tineret vineri, 28 august 2026, când va avea loc Concertul final al Masterclass-ului de dirijat, alături de trei dirijori selectați, dintre participanții activi la Masterclass. 

Alături de competiția propriu-zisă, ediția 2026 aduce pe scenă artiști invitați care definesc standardele internaționale ale excelenței interpretative contemporane: violoncelistul Claudio Bohórquez, pianistul Péter Nagy sau Nelson Goerner sunt doar câteva dintre numele care vor susține recitaluri camerale în cadrul Concursului.

Publicul va avea ocazia să asculte și artiști care, dincolo de carierele solistice, joacă un rol esențial în formarea noilor generații. Violonista Mihaela Martin, violoncelistul Frans Helmerson, violoncelistul Claudio Bohórquez fac parte dintr-o comunitate artistică ce nu doar evaluează, ci modelează direcțiile viitoare ale interpretării muzicale.

În aceeași linie se înscrie și prezența unor artiști precum Nemanja Radulović, câștigătorul ediției din 2001 a Concursului Enescu, cu o personalitate scenică magnetică și o carieră internațională solidă, sau Alissa Margulis, apreciată pentru versatilitatea repertorială și profunzimea expresiei muzicale.

Pe scena Concursului vor urca și laureați ai edițiilor anterioare, precum violonista Hyeonjeong Lee sau violoncelistul Ștefan Cazacu, artiști care ilustrează traseul de la debut internațional la consolidarea unei cariere.

Una dintre cele mai influente dirijoare ale scenei internaționale, Marin Alsop, va conduce, în premieră absolută în România, concertul dedicat Secțiunii Compoziție (27 august), într-un program dedicat muzicii contemporane și noilor voci creatoare, pe scenă urcând compozitorului și pianistului Zygmunt Krauze, alături Orchestra Națională Radio, semn al deschiderii Concursului către creația contemporană și dialogul dintre tradiție și inovație. 

O premieră a acestei ediții o reprezintă semifinalele secțiunilor instrumentale (violoncel – 5 septembrie, vioară – 11 septembrie și pian – 17 septembrie), care se vor desfășura în format play-conduct – o formulă inovatoare în care concurenții cântă și conduc în același timp Orchestra de Cameră Radio.

Finalele vor fi dirijate de Case Scaglione (la pupitrul Orchestrei Naționale Radio, pentru finala secțiunii Violoncel, în 7 septembrie), Harry Ogg (la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu', pentru finala secțiunii Vioară, în 13 septembrie 2026) și Daniela Candillari (la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „George Enescu', pentru finala secțiunii Pian, în 19 septembrie 2026) – trei personalități ale noii generații de dirijori, care aduc o diversitate de viziuni și o energie artistică contemporană.

Prin această concentrare de artiști, de la laureați aflați la început de drum, la muzicieni consacrați, Concursul Internațional George Enescu 2026 propune nu doar o competiție, ci un ecosistem artistic complet, în care excelența este trăită, împărtășită și transmisă mai departe.

Pentru ediția din acest an, iubitorii de muzică clasică pot achiziționa atât bilete individuale, pentru fiecare concert, cât și patru tipuri de abonamente. Prețurile pornesc de la 75 lei. 

Abonamentul General (include locuri la 15 evenimente: 6 concerte simfonice, 3 semifinale, 6 recitaluri camerale)

Abonamentul pentru concerte simfonice (6 concerte simfonice: concertul de deschidere,  2 concerte masterclass, 3 finale concerte)

Abonamentul pentru recitaluri camerale (6 recitaluri)

Abonamentul pentru semifinale (3 semifinale cu orchestra de cameră)

Bilete individuale pentru concerte simfonice 

Bilete individuale pentru recitaluri

Bilete individuale pentru semifinale 

Studenții, elevii și profesorii școlilor și universităților de muzică din toată țara beneficiază de acces gratuit în baza legitimației școlare și de serviciu, în limita locurilor disponibile.  

De asemenea, persoanele cu handicap alături de însoțitorii lor beneficiază de acces gratuit în limita locurilor disponibile, conform legii. 

Biletele și abonamentele pentru concertele și recitalurile organizate în cadrul Concursului Internațional George Enescu se pot achiziționa din platforma de ticketing www.eventim.ro, dar și în format fizic, din Librăriile Cărturești și Humanitas.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru biletele și abonamentele achiziționate de pe alte platforme de ticketing neoficiale. 

Organizatorii Concursului Internațional George Enescu oferă acces gratuit la etapele preliminare ale tuturor secțiunilor instrumentale din cadrul concursului care vor avea loc la Universitatea Națională de Muzică din București și la prima parte a semifinalelor acestora, care vor avea loc la Ateneul Român, nefiind necesară o înregistrare prealabilă.

Foto: George Enescu

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum

Recomandari
Tenorul ŞTEFAN von KORCH îmbină eleganţa clasică şi autenticitatea tradiţională în concertul „VALURILE DUNĂRII” pe 15 mai la Teatrul Constantin Tănase 
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH îmbină eleganţa clasică şi autenticitatea tradiţională în concertul „VALURILE DUNĂRII” pe 15 mai la Teatrul Constantin Tănase 
EEMC Gala 2026: concert Alternosfera la Teatrul Național din București, pe 21 mai
Advertorial
EEMC Gala 2026: concert Alternosfera la Teatrul Național din București, pe 21 mai
Program și bilete de o zi la Electric Castle 
Advertorial
Program și bilete de o zi la Electric Castle 
Anti-Aging festival revine la București pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru
Advertorial
Anti-Aging festival revine la București pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru
Cum alegi rochii damă care te pun în valoare, nu doar te îmbracă
Advertorial
Cum alegi rochii damă care te pun în valoare, nu doar te îmbracă
Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România
Advertorial
Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România
Libertatea
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv
5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv
Advertorial

+ Mai multe
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Advertorial

+ Mai multe
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Advertorial

Mulți dintre noi ignorăm durerile articulare sau rigiditatea musculară, punându-le pe seama oboselii sau a vremii.

+ Mai multe
