5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv

  de  ELLE
Multă vreme, lemnul masiv a fost simbolul rafinamentului și bunului-gust; era alegerea predilectă a celor care își doreau autenticitate și eleganță. Odată cu evoluția tehnologiei au apărut alternative de pardoseală capabile să imite 1 la 1 textura și aspectul lemnului, dar vin cu o rezistență uluitoare la umezeală.

Proprietarii de locuințe nu mai vor doar o pardoseală care să arate bine, ci caută și practicitate – să fie ușor de întreținut și capabil să reziste traficului intens, variațiilor de temperatură sau micilor accidente inevitabile. Iar gresia tip parchet le oferă pe toate!

Gresia tip parchet oferă rezistență superioară la uzură și factori externi

Oricât de frumos arată lemnul masiv, este un material sensibil: se zgârie ușor, se poate deforma din cauza umidității și este vulnerabil la variațiile de temperatură.

La polul opus, actualele modele de gresie de interior tip parchet sunt concepute din material ceramic, deci au o duritate mult mai mare și rezistă excelent la traficul intens. Dacă ai copii sau animale de companie nu mai trebuie să îți faci griji în privința zgârieturilor sau loviturilor.

Mai mult, gresia nu se dilată și nu se contractă în funcție de umiditate, ceea ce o face ideală pentru orice tip de încăpere, inclusiv bucătărie sau baie. În timp ce lemnul necesită condiții atent controlate pentru a-și păstra forma și aspectul, gresia tip parchet îți oferă libertatea de a nu te îngrijora constant.

Această rezistență nu înseamnă doar durabilitate, ci și economie pe termen lung. Nu va trebui să o înlocuiești sau să o recondiționezi frecvent, ceea ce înseamnă mai puține costuri și mai puțin stres pentru tine.

Întreținere fără bătăi de cap

Lemnul masiv necesită o întreținere atentă: produse speciale de curățare, evitarea excesului de apă, recondiționări periodice prin șlefuire și lacuire. În schimb, gresia tip parchet este extrem de ușor de întreținut – poți folosi apă și soluții de curățare obișnuite, fără teama că vei deteriora suprafața. Nu absoarbe lichide și nu reține pete, ceea ce o face ideală pentru zonele unde se gătește sau unde există risc de murdărie frecventă.

Versatilitate în design și adaptabilitate

Un alt avantaj major al gresiei tip parchet este varietatea impresionantă de modele disponibile. Tehnologiile moderne de imprimare permit reproducerea fidelă a texturii și culorilor lemnului, de la esențe clasice precum stejarul, până la variante exotice sau finisaje contemporane.

În plus, ai libertatea de a alege dimensiuni diferite ale plăcilor, modele de montaj variate (herringbone, chevron, liniar) și chiar combinații de culori care ar fi dificil sau imposibil de obținut cu lemn masiv.

O poți folosi în toată casa, fără limitări. În timp ce lemnul nu este recomandat în zonele umede, gresia poate crea o continuitate vizuală între camere, ceea ce contribuie la un design coerent și elegant.

Compatibilitate excelentă cu încălzirea în pardoseală

Dacă iei în calcul instalarea unui sistem de încălzire în pardoseală, alegerea materialului devine și mai importantă. Lemnul masiv, deși plăcut la atingere, nu este cel mai eficient conductor de căldură. În plus, există riscul de deformare în timp din cauza variațiilor de temperatură.

Gresia tip parchet, în schimb, este unul dintre cele mai bune materiale pentru acest tip de sistem. Transferă căldura rapid și uniform, ceea ce înseamnă un confort termic superior și un consum energetic mai eficient.

Această caracteristică nu doar că îți îmbunătățește confortul zilnic, dar contribuie și la reducerea costurilor de încălzire. Practic, obții mai multă căldură cu mai puțină energie.

Costuri mai accesibile pe termen lung

Deși la prima vedere diferența de preț poate părea variabilă, dacă analizezi costurile pe termen lung, gresia tip parchet de la FloorDepot devine o alegere mult mai avantajoasă.

Lemnul masiv implică nu doar un cost inițial mai ridicat, ci și cheltuieli constante pentru întreținere și reparații. Șlefuirea, lacuirea și eventualele înlocuiri pot adăuga sume considerabile în timp.

Gresia, pe de altă parte, este o investiție stabilă. Odată montată corect, nu necesită intervenții majore. Durata sa de viață este semnificativ mai mare, iar aspectul se menține aproape neschimbat ani la rând.

Siguranță în orice spațiu

Lemnul masiv poate deveni alunecos în anumite condiții, mai ales dacă este tratat cu lacuri lucioase. În plus, poate fi sensibil la foc și la anumite substanțe chimice.

Gresia tip parchet este disponibilă în variante antiderapante, ceea ce o face ideală pentru familii cu copii sau persoane în vârstă. De asemenea, este rezistentă la foc și nu emite substanțe toxice în condiții normale de utilizare.

Această siguranță suplimentară este un avantaj real, mai ales dacă îți dorești o casă în care să te simți protejat în fiecare moment.

Recomandari
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Advertorial
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Advertorial
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Colour Stories
Advertorial
Colour Stories
NIBIRU: 90 de artiști și festivaluri noi, în cel mai mare anunț de până acum, dezvăluit într-un live-maraton de 5 ore
Advertorial
NIBIRU: 90 de artiști și festivaluri noi, în cel mai mare anunț de până acum, dezvăluit într-un live-maraton de 5 ore
MODIVO: Minimalismul care definește o nouă eleganță
Advertorial
MODIVO: Minimalismul care definește o nouă eleganță
epantofi.ro știe , știe, știe ce pantofi îți definesc vara
Advertorial
epantofi.ro știe , știe, știe ce pantofi îți definesc vara
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Primele imagini de la cununia secretă a Andreei Bălan cu Victor Cornea! Artista a spus DA într-o rochie mini, super sexy! Foto
Primele imagini de la cununia secretă a Andreei Bălan cu Victor Cornea! Artista a spus DA într-o rochie mini, super sexy! Foto
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Reserved prezintă o colecție inspirată de filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2
Reserved prezintă o colecție inspirată de filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2
Advertorial

+ Mai multe
Trioul TANGATA în premieră la Casa de Cultură a Studenţilor cu “JAZZ TANGO” pe 19 Aprilie
Trioul TANGATA în premieră la Casa de Cultură a Studenţilor cu “JAZZ TANGO” pe 19 Aprilie
Advertorial

+ Mai multe
Transformă-ți grădina într-un colț elegant de vară cu ajutorul crinilor
Transformă-ți grădina într-un colț elegant de vară cu ajutorul crinilor
Advertorial

+ Mai multe
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

