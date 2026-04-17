MODIVO: Minimalismul care definește o nouă eleganță

MODIVO lansează sezonul Primăvara -Vară 2026 printr-o poveste vizuală despre stil, construită pe simplitate, naturalețe și eleganță atemporală. Este o narațiune în care minimalismul nu înseamnă austeritate, ci o alegere conștientă a calității, a proporției și a detaliului.

Forma care modelează silueta

Campania se bazează pe ideea de croitorie modernă, effortless, dar atent concepută până la cel mai mic detaliu.

În colecția pentru femei se reflectă clar direcția unui minimalism rafinat și modern. Ținutele sunt construite pe ansambluri tonale coerente, unde structura joacă rolul principal.

Un trench Rinascimento scurt, cu linie accentuată a umerilor, seturi lejere cu pantaloni scurți și piese de bază cambrate creează o siluetă elegantă, dar relaxată. Această abordare redefinește stilul clasic, oferindu-i un caracter mai funcțional și actual. Accesoriile atent alese de la Badura completează perfect look-ul: genți structurate, sandale cu toc discret și ochelari de soare geometrici, care sporesc coerența întregii ținute.

Contrast și detaliu: când simplitatea întâlnește expresivitatea

A doua direcție a colecției feminine se bazează pe contrast, atât de texturi, cât și de forme. Topurile cambrate, combinate cu pantaloni largi din piele sau fuste drapate, arată că minimalismul acestui sezon nu renunță la expresivitate.

Stilul eroinei acestei campanii este construit pe o limitare conștientă a culorilor, dar cu o maximizare a formei și detaliului. Pe de o parte, o vestă bleumarin cambrată de la Weekend Max Mara, cu o croială structurată și închisă, devine baza: curată, funcțională și extrem de versatilă. Pe de altă parte, o opțiune mai expresivă: un top Patrizia Pepe cu o construcție asemănătoare bijuteriilor, realizat din șiruri în cascadă ce formează o siluetă fluidă, sculpturală.

Această tendință își trage inspirația atât din estetica boho, cât și din caracterul decorativ al anilor 1920, îmbinând libertatea cu un aer elegant, ușor teatral. Este o estetică a nonșalanței modern, echilibrată, dar vizibilă.

Garderoba masculină într-o versiune effortless

Partea masculină a campaniei dezvoltă aceeași poveste dintr-o altă perspectivă: mai funcțională, ancorată în viața de zi cu zi, dar menținută constant într-o estetică premium. Este un stil care nu are nevoie de exces; se construiește pe piese de bază bine croite și pe o selecție atentă a detaliilor.

Primul look, un total look all-black, propune o direcție de eleganță minimalistă. O jachetă ușoară Calvin Klein Jeans, cu croială inspirată din cămașă, combinată cu pantaloni scurți Guess și mocasini clasici Tommy Hilfiger, creează o siluetă urbană modernă. Întregul look este coerent și reținut, dar nu auster, un exemplu despre cum monocromia poate părea proaspătă într-o garderobă de primăvară.

Seturile monocrome sunt completate de contraste subtile: o cămașă olive combinată cu pantaloni deschiși sau un sacou bleumarin asociat cu denim, integrându-se perfect în trendul New Bohemian. Accesoriile joacă un rol esențial: mocasini din piele, sandale moderne, ochelari de soare minimalisti și genți structurate de weekend.

Acesta este stilul masculine: funcțional, dar rafinat, aliniat cu ritmul vieții contemporane.

Cea mai nouă campanie de primăvară MODIVO evidențiază faptul că moda nu trebuie să creeze distanță. MODIVO prezintă moda premium într-un mod natural și accesibil, prin ținute care pot fi ușor adaptate vieții de zi cu zi, păstrându-și în același timp caracterul sofisticat.

Minimalismul, paleta cromatică restrânsă și formele atent gândite creează o viziune coerentă asupra garderobei Primăvara 2026.

Mai multă inspirație este disponibilă pe MODIVO.ro și în aplicația mobilă.

