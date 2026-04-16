Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea”, prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea”, prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

Pe 31 mai 2026, scena Sălii „Ion Caramitru' a Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București găzduiește un eveniment teatral major: spectacolul „Richard al III-lea' de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, producție a Teatrul Național „Mihai Eminescu' din Chișinău – una dintre cele mai puternice montări recente ale scenei din Republica Moldova.

Spectacolul propune o lectură contemporană, incisivă și profund actuală a tragediei shakespeariene, o radiografie a mecanismelor puterii, a manipulării și a seducției discursului autoritar. În centrul acestei construcții scenice se află Richard, un anti-erou emblematic, interpretat de Anatol Durbală, într-un rol de mare forță, considerat una dintre cele mai complexe partituri actoricești ale repertoriului universal.

Distribuția reunește actori importanți ai scenei din Chișinău, dar și tineri aflați la debutul pe cea mai importantă scenă a teatrului din Republica Moldova: Alexandru Leancă, Valentin Zorilă, Mihaela Strâmbeanu, Corina Rotaru, Mihai Zubcu, Ghenadie Gâlcă, Tatiana Lazăr, Cătălina Varaniță, Iurie Focșa, Dan Melnic, Igor Babiac, Nicu Ciumașu, Renata Țurcan, Ilie Pârlog, Sergiu Vîzdoagă.

Echipa artistică este completată de scenografa Irina Gurin, cu universul sonor și muzica semnate de Valentin Lindo Strișcov, mișcarea scenică realizată de Oleg Mardari, video designul de Vlad Adajuc și light designul de Andrei Fotescu, contribuind la o experiență scenică intensă și contemporană.

Relația dintre Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București și Teatrul Național „Mihai Eminescu' din Chișinău s-a construit în ultimul deceniu printr-un amplu program de schimburi artistice și turnee reciproce, devenit deja o tradiție. Începând cu 2014, când cele două instituții au realizat unul dintre cele mai importante proiecte culturale comune – turneul „Teatru românesc la București și Chișinău' – colaborarea a continuat în mod constant prin edițiile succesive ale programului extins București–Iași–Chișinău, dar și prin participări la festivaluri și Reuniuni ale Teatrelor Naționale. De-a lungul acestor ani, spectacolele TNME au fost prezentate periodic pe scenele TNB, iar producțiile bucureștene au ajuns, la rândul lor, la Chișinău, consolidând un dialog artistic viu și puternic între cele două instituții și între publicurile lor.

Biletele pentru spectacolul din 31 mai, ora 19.00 sunt disponibile pe site-ul tnb.ro și la Casa de Bilete a teatrului.

FOTO: Florin Ghioca

Step into comfort: cum redefinește HEYDUDE stilul de zi cu zi alături de Lewis Capaldi
Prima ediţie a Galei Kinetobebe  -„PUNEM PETALE ÎNAPOI FLORILOR”  -  va avea loc pe 22 aprilie la Sala Dalles, la iniţiativa RALUCĂI CHIŞU şi a actorului BOGDAN ACATRINEI
Cel mai frumos cadou pentru soț - Idei de pe experimenteaza.ro
De ce Leroy Merlin este prima alegere pentru amenajarea unei grădini în 2026 
Conferința IAA „Creativity4Better” îl anunță pe Mark Ritson ca Star Speaker al ediției aniversare din 2026
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Biletele pentru East European Music Conference 2026 sunt disponibile: Bucureștiul devine hub-ul muzicii live în luna mai
Top Scents by Oriflame: colecția de parfumuri de nișă pentru femei moderne
Ghidul picnicului instagramabil: detaliile care transformă o ieșire în iarbă într-un party chic
