Reserved prezintă o colecție inspirată de filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2

E oficial: Reserved se alătură lumii modei de înaltă clasă și a cinematografiei cu o colecție inspirată de filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2' de la 20th Century Studios. Pentru a sărbători premiera uneia dintre cele mai așteptate continuări din ultimii ani, brandul a creat o colecție specială inspirată de stilul și personajele sale emblematice. Miranda, Andy și Emily revin după 20 de ani – cu o estetică ce redefinește aspirațiile modei. Acesta este un parteneriat unic în segmentul modei, realizat cu gigantul global Disney.

Această colecție unică, licențiată de Reserved, se remarcă față de designurile standard de acest gen. Creată în strânsă colaborare cu Disney, se inspiră în mod clar din film, aliniindu-se în același timp cu cele mai recente tendințe în materie de modă licențiată: fără branding explicit, logo-uri sau referințe vizuale distinctive tipice acestui tip de colecție. Designerii Reserved nu recreează stilurile ecranelor, ci oferă o perspectivă proaspătă și originală asupra lumii iconice a filmului – pe care spectatorii o vor vedea în cinematografe începând cu 29 aprilie.

Colecția se bazează pe eleganța feminină, care se potrivește atât în ​​codurile vestimentare de birou, cât și în ținutele de zi cu zi, urbane, după orele de program, și chiar și în ținutele mai elegante, de sărbători. Paleta de culori include griuri deschise și reci, albe și bejuri, completate de accente îndrăznețe de turcoaz și roșu. Aceste culori apar pe o rochie maxi cu imprimeu patchwork, o fustă roșie amplă (inspirată de look-ul lui Meryl Streep de la Met Gala, recreat într-o versiune casual cu un top din satin, tot roșu) și pe eșarfa care completează colecția.

Temele cheie ale colecției se regăsesc în ținute integrale, contraste și un model subtil cu dungi subțiri – prezentat și într-o combinație neconvențională cu flori jacquard. Siluetele croite sunt juxtapuse cu forme mai voluminoase, încrețituri și umeri puternic definiți. Linia taliei joacă un rol special, accentuată de construcții de corset, cusături și croieli potrivite. Colecția include, de asemenea, fuste și cămăși plisate, topuri și rochii cu corset și o cămașă cu cravată, care poate fi stilizată în multe feluri: nu doar clasic, ci și legată cu o fundă sau purtată ca o curea în talie. Un costum rafinat cu pantaloni largi și un sacou cu croi completează ținuta.

Materialele variază de la șifon ușor și satin la viscoză, tencel și bumbac mai structurat, creând o garderobă diversă și multifațetată. Detaliile joacă un rol cheie: multe piese sunt finisate cu farmece subtile inspirate de motivul emblematic al tridentului din film – ascunse la fermoare, buzunare și legături, amintindu-ne că diavolul se ascunde în detalii.

Proiectul reflectă abordarea creativă a Reserved în interpretarea culturii pop și participarea activă a brandului la evenimente culturale majore, cum ar fi premierele cinematografice. Colaborarea cu Disney marchează un alt pas în consolidarea prezenței brandului la intersecția dintre modă și divertisment, precum și implicarea sa în evenimente globale de cultură pop.

Acest parteneriat consolidează poziția Reserved nu doar pe piața poloneză, ci și pe piețele internaționale, unde brandul va fi implicat în activități legate de film și în cooperare cu Disney.

Colecția este disponibilă în aplicația Reserved și pe www.reserved.com

Despre film

La aproape 20 de ani după rolurile lor emblematice ca Miranda, Andy, Emily și Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe străzile mondene din New York și în birourile elegante ale revistei Runway în această continuare elegantă a fenomenului din 2006 care a definit o generație. Acum redactor, Andy Sachs își urmărește fostul șef exigent în timp ce navighează printr-un peisaj media în rapidă schimbare care îi amenință imperiul revistei glossy. Filmul reunește distribuția originală cu regizorul David Frankel și scenarista Aline Brosh McKenna – bazată pe personaje create de Lauren Weisberger – și introduce o nouă distribuție de actori, printre care Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak și Conrad Ricamora. Tracie Thoms și Tibor Feldman își reiau rolurile de Lily și Irv din primul film.

Diavolul se îmbracă de la Prada 2' de la 20th Century Studios – doar în cinematografe din 29 aprilie.

Sursă foto: http://www.reserved.com

