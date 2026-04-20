Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare

Mulți dintre noi ignorăm durerile articulare sau rigiditatea musculară, punându-le pe seama oboselii sau a vremii. Dar când acestea persistă, se intensifică sau încep să limiteze activitățile zilnice, e momentul să acordăm atenție semnalelor pe care corpul ni le transmite.

Fie că vorbim despre o durere lombară apărută după ore întregi petrecute la birou, despre amorțeli care iradiază spre picior sau despre o gleznă care nu și-a revenit complet după o entorsă, toate acestea merită investigate corect. Primul pas? Un diagnostic imagistic precis.

Investigația care vede ceea ce ochiul nu poate

Una dintre cele mai rapide și accesibile metode de investigație în astfel de situații este ecografia musculoscheletata. Spre deosebire de radiografie, aceasta oferă informații detaliate despre țesuturile moi — mușchi, tendoane, ligamente, burse și nervi — fără nicio expunere la radiații. Față de RMN, prezintă avantajul că poate fi efectuată în timp real, în mișcare, permițând medicului să observe structurile exact în momentul în care acestea sunt solicitate.

Procedura este nedureroasă, durează între 10 și 30 de minute și nu necesită nicio pregătire specială din partea pacientului. Prin intermediul ei pot fi identificate afecțiuni precum tendinite, rupturi musculare sau ligamentare, sinovite, chisturi sinoviale, calcificări tendinoase sau acumulări de lichid articular. Rezultatele sunt disponibile imediat, iar medicul poate stabili de pe loc un plan de tratament adaptat.

Când durerea de spate nu e „doar oboseală”

Un exemplu frecvent în care o astfel de investigație devine esențială este suspiciunea de hernia de disc — una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale coloanei vertebrale, care afectează tot mai mulți adulți, inclusiv persoane tinere cu stil de viață sedentar.

Hernia de disc apare atunci când materialul gelatinos din interiorul unui disc intervertebral iese prin fisura inelului fibros, exercitând presiune asupra nervilor spinali. Simptomele variază: durere lombară sau cervicală, senzație de arsură sau amorțeală care iradiază spre membre, slăbiciune musculară, limitarea mobilității. În funcție de gravitate, tratamentul poate fi conservator — kinetoterapie, electroterapie, terapie manuală, infiltrații — sau, în cazurile severe, chirurgical.

Un diagnostic corect și precoce face diferența dintre o recuperare rapidă și complicații pe termen lung.

Recuperarea: mai mult decât odihnă

Indiferent de afecțiune, tratamentul nu se termină odată cu diagnosticul. Recuperarea eficientă presupune și tehnici complementare, adaptate fiecărui pacient. Printre acestea se numără aplicarea de benzi kinesiologice — o metodă confortabilă, folosită cu succes atât în afecțiuni ortopedice și reumatice, cât și în probleme neurologice sau musculare.

Benzile kinesiologice acționează prin stimularea sistemului limfatic, muscular și nervos, îmbunătățind circulația locală, reducând edemul și ameliorând durerea. Direcția și tehnica de aplicare sunt stabilite de un kinetoterapeut specializat, în urma unei evaluări individuale, astfel încât efectul să fie cât mai precis și eficient.

KINOMED: de la diagnostic la recuperare completă

Toate aceste servicii — de la ecografie la kinetoterapie și taping — sunt disponibile într-un singur loc, la KINOMED, clinică de recuperare medicală din București, specializată în ortopedie, neurologie și recuperare sportivă. Echipa medicală de la KINOMED elaborează planuri de tratament personalizate, integrând investigația imagistică cu terapiile de recuperare, pentru rezultate durabile. Cu peste 5.000 de pacienți tratați și o medie de 4,9 stele pe Google, KINOMED este un reper de încredere pentru cei care vor să își recâștige mobilitatea și calitatea vieții.

Într-un ritm cotidian care nu pare să încetinească niciodată, ideea de confort capătă o nouă semnificație — nu doar ca stare fizică, ci ca mindset. Exact pe acest teritoriu se poziționează noua campanie lansată de HEYDUDE, „Escape to HEYDUDE Country", un univers în care stilul relaxat, simplitatea și libertatea de mișcare devin esențiale.

