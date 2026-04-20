Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Oltre conturează esența primăverii prin nuanțe luminoase, materiale delicate și siluete fluide

Oltre spune povestea primăverii prin culori și texturi distinse, create pentru a învălui fiecare gest într-o eleganță naturală și contemporană. Prin conceptul Colour Stories, brandul conturează un univers vizual sofisticat, în care nuanțele devin limbaj, iar materialele, expresia unui stil autentic, feminin și modern.

Colecția propune o paletă luminoasă și vibrantă, în care culorile nu sunt doar accente, ci expresii ale stilului personal. Culorile vii și nuanțele mai delicate se împletesc într-o armonie subtilă, creând un dialog între rafinament și vitalitate. Fiecare piesă este gândită pentru a însoți femeia modernă în ritmul său cotidian, oferindu-i libertate de mișcare, confort și o eleganță memorabilă.

Materialele joacă un rol esențial în toată această poveste. Bumbacul proaspăt și respirabil, mătasea vegană și amestecul sofisticat de in și vâscoză definesc o garderobă modernă, versatilă și ireproșabilă din punct de vedere al calității. Texturile sunt alese cu atenție pentru a pune în valoare liniile fluide ale pieselor, oferind un echilibru perfect între estetic și funcțional.

Paleta cromatică cuprinde tonuri calde-pământii, nuanțe intense, dar luminoase, care se regăsesc atât în piesele separate, cât și în compleuri. Aceste culori evidențiază croiul și fluiditatea materialelor, perfecte pentru un look elegant și ușor de purtat. În contrast, apar tonuri pudrate, imprimeuri fine și texturi diafane, care conturează ținute feminine și rafinate, ideale pentru momentele în care stilul devine o formă de manifestare individuală.

Kimono-urile vaporoase, rochiile lejere, cămășile și pantalonii largi se mișcă natural, urmând linia corpului cu grație și subtilitate. Întregul univers vestimentar respiră modernitate și echilibru, iar fiecare detaliu contribuie la o estetică coerentă, în care culoarea capătă profunzime și eleganță.

Galbenul, solar și energic, devine un punct esențial al colecției, aducând strălucire și vitalitate pieselor fluide și detaliilor atent lucrate. În aceeași notă, verdele proaspăt, portocaliul cald și roșul vibrant animă cămășile și seturile din bumbac ușor, construind o paletă sofisticată, dar plină de viață. Aceste accente cromatice transformă garderoba într-o experiență dinamică, în care stilul se reinventează cu fiecare apariție.

Pentru a completa această poveste, gențile Ophelia, realizate din piele naturală și produse în Italia, adaugă un plus de rafinament și textură. Ele devin accesorii statement, perfect integrate în universul colecției, aducând un echilibru între funcționalitate și lux discret.

Oltre redefinește astfel primăvara printr-o viziune premium, în care fiecare piesă spune o poveste despre eleganță, culoare și feminitate autentică: o invitație la a trăi stilul cu naturalețe, în fiecare moment al zilei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro