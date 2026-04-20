Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România

Pe parcursul lunii martie, Caravana Sănătății Orale a ajuns în mai multe orașe din țară, aducând mai aproape de oameni ideea de prevenție și accesul la informații corecte despre îngrijirea zilnică a dinților și gingiilor.

Homepage  / Advertorial
  Actualizat 20.04.2026, 19:14
Luna martie a fost dedicată prevenției și educației în sănătatea orală, iar inițiativa Caravana Sănătății Orale a reușit să aducă acest subiect mai aproape de oameni, direct în mijlocul comunităților din mai multe orașe din România. Proiectul, dezvoltat de Haleon România, producătorul brand-urilor Sensodyne și parodontax, a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare asupra importanței îngrijirii corecte a dinților și gingiilor, dar și facilitarea accesului la consultații stomatologice gratuite.

O lună întreagă dedicată sănătății orale

Caravana a început la București, în Piața Universității, și a continuat traseul în Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Iași, desfășurându-se pe parcursul lunii martie, cât și începutul lunii aprilie, în contextul celebrării Zilei Mondiale a Sănătății Orale. Fiecare oprire a fost gândită ca un spațiu deschis publicului larg, unde prevenția a fost adusă într-un format accesibil și ușor de înțeles pentru public.

Pe durata fiecărui weekend, timp de două zile, spațiul special amenajat a devenit un punct de întâlnire pentru sute de oameni interesați să afle mai multe despre sănătatea orală. De la copii și adolescenți până la adulți și seniori, participanții au avut ocazia să beneficieze de controale stomatologice gratuite realizate de medici specialiști, dar și de recomandări personalizate privind rutina zilnică de îngrijire.

Cum s-a desfășurat Caravana Sănătății Orale

Unul dintre punctele de interes a fost zona de consultații, unde medicii stomatologi au oferit evaluări gratuite pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor. Pentru mulți dintre participanți, aceasta a fost o oportunitate de a primi sfaturi avizate și de a înțelege mai bine importanța prevenției.

În paralel, experiența a fost completată de activități interactive. Cei prezenți au putut participa la jocuri și au luat parte la o ruletă special pregătită, prin care au câștigat premii oferite de Sensodyne și parodontax. Întregul concept a fost gândit astfel încât informația medicală să fie transmisă într-un mod relaxat și ușor de asimilat.

Caravana a început în București, în weekendul 7-8 martie, când Piața Universității s-a transformat într-un spațiu deschis pentru prevenție și dialog despre sănătatea orală. A fost una dintre cele mai animate opriri, cu un flux constant de vizitatori pe parcursul ambelor zile. Oamenii au venit încă de dimineață pentru consultații și premii, iar atmosfera a fost completată de activări, discuții cu specialiști și momente interactive.

Următoarea oprire a fost la Craiova, pe 13-14 martie, unde interesul a fost la fel de ridicat. Mulți dintre cei prezenți au profitat de ocazie pentru a face un control stomatologic gratuit și pentru a primi recomandări personalizate. Interacțiunea directă cu medicii a fost unul dintre cele mai apreciate aspecte ale caravanei.

La Brașov, în weekendul 20-21 martie, caravana a continuat în același ritm. Zona dedicată consultațiilor a fost constant ocupată, iar participanții au fost curioși să afle mai multe despre sensibilitatea dentară și despre cum pot preveni problemele gingivale. Activările interactive și premiile au completat experiența, făcând-o accesibilă pentru toate vârstele. În ciuda vremii mohorâte, publicul a fost prezent pentru a câștiga premii și a beneficia de consult gratuit.

Cluj-Napoca a urmat pe 28-29 martie, unde publicul a fost la fel de receptiv. Mulți dintre cei care au trecut pe la caravană au venit însoțiți de familie sau prieteni, iar discuțiile cu medicii s-au concentrat pe rutina zilnică și pe importanța prevenției pe termen lung.

Ultima oprire a fost la Iași, pe 4-5 aprilie, unde caravana a încheiat traseul prin țară cu un flux foarte mare de participanți. Și aici, Caravana Sănătății Orale a fost un punct de atracție în Parcul Expoziției pe tot parcursul weekendului, cu participanți interesați de evaluări gratuite și de soluții concrete pentru sănătatea orală.

Prezențe cunoscute și dialoguri despre prevenție

Caravana a atras și atenția unor persoane publice, care au ales să susțină mesajul campaniei. Printre cei care au ajuns la evenimente s-au numărat Sore, Giulia Anghelescu, Christina One, Miruna Ioani, Alexandra Blejan și Denis Matroș. 

Prezența lor a ajutat la transmiterea unui mesaj simplu, dar important: grija pentru sănătatea orală începe cu rutina de zi cu zi, mai ales atunci când ai un stil de viață agitat și ești mereu pe fugă. Discuțiile din cadrul caravanei au pus accent pe faptul că nu este suficient să mergi la medic doar când apare o problemă, ci contează foarte mult obiceiurile zilnice și consecvența cu care ai grijă de tine.

De ce este necesară o astfel de inițiativă

Caravana Sănătății Orale nu este doar un eveniment punctual, ci răspunde unei nevoi reale. Datele recente arată că sănătatea orală rămâne o problemă majoră în România. Mulți oameni ajung la medic doar în situații de urgență, iar prevenția este adesea neglijată. În acest context, inițiativele dezvoltate de Haleon România își propun să schimbe această perspectivă, punând accent pe educație, acces și consecvență. Mesajul central al caravanei a fost simplu: gesturile mici, repetate zilnic, pot face diferența pe termen lung.

Prevenție și acces pentru copiii din medii vulnerabile

Însă demersurile nu s-au oprit doar la Caravana Sănătății Orale. Haleon România a lansat, alături de Salvați Copiii România, o inițiativă națională dedicată copiilor din comunități vulnerabile.  În cadrul campaniei „Rutina ta zilnică de îngrijire orală', mii de copii din întreaga țară vor primi produse de bază pentru igiena orală, precum pastă și periuțe de dinți, dar și sesiuni educaționale despre importanța periajului zilnic și a prevenției. Produsele din portofoliul Haleon, inclusiv Sensodyne și parodontax, sunt dezvoltate pe baza unor cercetări științifice riguroase și recomandate de profesioniști din domeniul sănătății.

Peste 18.500 de copii vor beneficia de sprijin direct, într-un demers care combină accesul la produse esențiale cu educația pentru formarea unor obiceiuri corecte încă din copilărie, însă numărul beneficiarilor poate crește semnificativ, pe măsură ce tot mai multe persoane aleg să se implice în campanie.

„Pentru mulți copii din medii vulnerabile, accesul la produse de igienă orală nu este un lucru garantat. Prin acest parteneriat putem interveni concret, oferind nu doar produse de bază, ci și educație pentru prevenție, care poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății lor', a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinta Salvați Copiii România.

La rândul său, Cătălin Dragoș Crânguș, Country Manager Haleon România, subliniază: „Sănătatea orală nu ține doar de estetică, ci de sănătate, încredere și calitatea vieții. Prin ‘Rutina ta zilnică de îngrijire orală’, ne dorim să le reamintim oamenilor că prevenția începe acasă, cu gesturi simple. Parteneriatul cu Salvați Copiii România ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie de sprijin – în comunități vulnerabile și la copiii care nu au parte de acces la informații și îndrumare, privind îngrijirea corectă a dinților. Astfel, contribuim la construirea unor obiceiuri sănătoase și la o educație corectă de îngrijire orală'.

Partea cea mai bună este că și tu poți face parte din această inițiativă și poți ajuta concret copiii din mediile vulnerabile. Tot ce trebuie să faci este să alegi orice produs de îngrijire orală Haleon din gama Sensodyne sau parodontax, să îl folosești ca parte din rutina ta zilnică și să înscrii bonul fiscal pe site-ul dedicat campaniei, www.motivesazambesti.ro.

Un gest mic pentru tine, un impact major pentru un copil care nu are acces la produse de bază.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv
Advertorial
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Advertorial
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Advertorial
Colour Stories
Advertorial
NIBIRU: 90 de artiști și festivaluri noi, în cel mai mare anunț de până acum, dezvăluit într-un live-maraton de 5 ore
Advertorial
MODIVO: Minimalismul care definește o nouă eleganță
Advertorial
Libertatea
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Primele imagini de la cununia secretă a Andreei Bălan cu Victor Cornea! Artista a spus DA într-o rochie mini, super sexy! Foto
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
epantofi.ro știe , știe, știe ce pantofi îți definesc vara
Advertorial

+ Mai multe
Reserved prezintă o colecție inspirată de filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2
Advertorial

+ Mai multe
Trioul TANGATA în premieră la Casa de Cultură a Studenţilor cu “JAZZ TANGO” pe 19 Aprilie
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC