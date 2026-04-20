Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România

Luna martie a fost dedicată prevenției și educației în sănătatea orală, iar inițiativa Caravana Sănătății Orale a reușit să aducă acest subiect mai aproape de oameni, direct în mijlocul comunităților din mai multe orașe din România. Proiectul, dezvoltat de Haleon România, producătorul brand-urilor Sensodyne și parodontax, a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare asupra importanței îngrijirii corecte a dinților și gingiilor, dar și facilitarea accesului la consultații stomatologice gratuite.

O lună întreagă dedicată sănătății orale

Caravana a început la București, în Piața Universității, și a continuat traseul în Craiova, Brașov, Cluj-Napoca și Iași, desfășurându-se pe parcursul lunii martie, cât și începutul lunii aprilie, în contextul celebrării Zilei Mondiale a Sănătății Orale. Fiecare oprire a fost gândită ca un spațiu deschis publicului larg, unde prevenția a fost adusă într-un format accesibil și ușor de înțeles pentru public.

Pe durata fiecărui weekend, timp de două zile, spațiul special amenajat a devenit un punct de întâlnire pentru sute de oameni interesați să afle mai multe despre sănătatea orală. De la copii și adolescenți până la adulți și seniori, participanții au avut ocazia să beneficieze de controale stomatologice gratuite realizate de medici specialiști, dar și de recomandări personalizate privind rutina zilnică de îngrijire.

Cum s-a desfășurat Caravana Sănătății Orale

Unul dintre punctele de interes a fost zona de consultații, unde medicii stomatologi au oferit evaluări gratuite pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor. Pentru mulți dintre participanți, aceasta a fost o oportunitate de a primi sfaturi avizate și de a înțelege mai bine importanța prevenției.

În paralel, experiența a fost completată de activități interactive. Cei prezenți au putut participa la jocuri și au luat parte la o ruletă special pregătită, prin care au câștigat premii oferite de Sensodyne și parodontax. Întregul concept a fost gândit astfel încât informația medicală să fie transmisă într-un mod relaxat și ușor de asimilat.

Caravana a început în București, în weekendul 7-8 martie, când Piața Universității s-a transformat într-un spațiu deschis pentru prevenție și dialog despre sănătatea orală. A fost una dintre cele mai animate opriri, cu un flux constant de vizitatori pe parcursul ambelor zile. Oamenii au venit încă de dimineață pentru consultații și premii, iar atmosfera a fost completată de activări, discuții cu specialiști și momente interactive.

Următoarea oprire a fost la Craiova, pe 13-14 martie, unde interesul a fost la fel de ridicat. Mulți dintre cei prezenți au profitat de ocazie pentru a face un control stomatologic gratuit și pentru a primi recomandări personalizate. Interacțiunea directă cu medicii a fost unul dintre cele mai apreciate aspecte ale caravanei.

La Brașov, în weekendul 20-21 martie, caravana a continuat în același ritm. Zona dedicată consultațiilor a fost constant ocupată, iar participanții au fost curioși să afle mai multe despre sensibilitatea dentară și despre cum pot preveni problemele gingivale. Activările interactive și premiile au completat experiența, făcând-o accesibilă pentru toate vârstele. În ciuda vremii mohorâte, publicul a fost prezent pentru a câștiga premii și a beneficia de consult gratuit.

Cluj-Napoca a urmat pe 28-29 martie, unde publicul a fost la fel de receptiv. Mulți dintre cei care au trecut pe la caravană au venit însoțiți de familie sau prieteni, iar discuțiile cu medicii s-au concentrat pe rutina zilnică și pe importanța prevenției pe termen lung.

Ultima oprire a fost la Iași, pe 4-5 aprilie, unde caravana a încheiat traseul prin țară cu un flux foarte mare de participanți. Și aici, Caravana Sănătății Orale a fost un punct de atracție în Parcul Expoziției pe tot parcursul weekendului, cu participanți interesați de evaluări gratuite și de soluții concrete pentru sănătatea orală.

Prezențe cunoscute și dialoguri despre prevenție

Caravana a atras și atenția unor persoane publice, care au ales să susțină mesajul campaniei. Printre cei care au ajuns la evenimente s-au numărat Sore, Giulia Anghelescu, Christina One, Miruna Ioani, Alexandra Blejan și Denis Matroș.

Prezența lor a ajutat la transmiterea unui mesaj simplu, dar important: grija pentru sănătatea orală începe cu rutina de zi cu zi, mai ales atunci când ai un stil de viață agitat și ești mereu pe fugă. Discuțiile din cadrul caravanei au pus accent pe faptul că nu este suficient să mergi la medic doar când apare o problemă, ci contează foarte mult obiceiurile zilnice și consecvența cu care ai grijă de tine.

De ce este necesară o astfel de inițiativă

Caravana Sănătății Orale nu este doar un eveniment punctual, ci răspunde unei nevoi reale. Datele recente arată că sănătatea orală rămâne o problemă majoră în România. Mulți oameni ajung la medic doar în situații de urgență, iar prevenția este adesea neglijată. În acest context, inițiativele dezvoltate de Haleon România își propun să schimbe această perspectivă, punând accent pe educație, acces și consecvență. Mesajul central al caravanei a fost simplu: gesturile mici, repetate zilnic, pot face diferența pe termen lung.

Prevenție și acces pentru copiii din medii vulnerabile

Însă demersurile nu s-au oprit doar la Caravana Sănătății Orale. Haleon România a lansat, alături de Salvați Copiii România, o inițiativă națională dedicată copiilor din comunități vulnerabile. În cadrul campaniei „Rutina ta zilnică de îngrijire orală', mii de copii din întreaga țară vor primi produse de bază pentru igiena orală, precum pastă și periuțe de dinți, dar și sesiuni educaționale despre importanța periajului zilnic și a prevenției. Produsele din portofoliul Haleon, inclusiv Sensodyne și parodontax, sunt dezvoltate pe baza unor cercetări științifice riguroase și recomandate de profesioniști din domeniul sănătății.

Peste 18.500 de copii vor beneficia de sprijin direct, într-un demers care combină accesul la produse esențiale cu educația pentru formarea unor obiceiuri corecte încă din copilărie, însă numărul beneficiarilor poate crește semnificativ, pe măsură ce tot mai multe persoane aleg să se implice în campanie.

„Pentru mulți copii din medii vulnerabile, accesul la produse de igienă orală nu este un lucru garantat. Prin acest parteneriat putem interveni concret, oferind nu doar produse de bază, ci și educație pentru prevenție, care poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății lor', a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinta Salvați Copiii România.

La rândul său, Cătălin Dragoș Crânguș, Country Manager Haleon România, subliniază: „Sănătatea orală nu ține doar de estetică, ci de sănătate, încredere și calitatea vieții. Prin ‘Rutina ta zilnică de îngrijire orală’, ne dorim să le reamintim oamenilor că prevenția începe acasă, cu gesturi simple. Parteneriatul cu Salvați Copiii România ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie de sprijin – în comunități vulnerabile și la copiii care nu au parte de acces la informații și îndrumare, privind îngrijirea corectă a dinților. Astfel, contribuim la construirea unor obiceiuri sănătoase și la o educație corectă de îngrijire orală'.

Partea cea mai bună este că și tu poți face parte din această inițiativă și poți ajuta concret copiii din mediile vulnerabile. Tot ce trebuie să faci este să alegi orice produs de îngrijire orală Haleon din gama Sensodyne sau parodontax, să îl folosești ca parte din rutina ta zilnică și să înscrii bonul fiscal pe site-ul dedicat campaniei, www.motivesazambesti.ro.

Un gest mic pentru tine, un impact major pentru un copil care nu are acces la produse de bază.

