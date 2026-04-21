Anti-Aging festival revine la București pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru

Anti-Aging Festival 2026, primul festival din România dedicat longevității, revine la București pentru a doua ediție. Pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru sunt așteptați peste 1500 de participanți interesați de noutățile din domeniul longevității. Festivalul are un format integrat, care combină educația medicală cu experiența practică, în trei zone principale: Antiaging Conferences, Sport & Experience Garden și Antiaging Expo. Pe scena conferinței vor fi prezenți 40 de speakeri internaționali și locali, experți în longevitate, nutriție și sport. 

Sub conceptul „REPROGRAM YOUR AGE. UPGRADE YOUR LIFE', festivalul oferă acces la o experiență completă de longevity, construită în jurul celor mai relevante teme din domeniu: medicina preventivă și longevity science, nutriția și metabolismul, fitnessul și recuperarea, sănătatea hormonală, tehnologiile emergente în sănătate, estetica medicală și echilibrul mintal. 

Timp de două zile, participanții vor avea acces direct la informații validate științific și la expertiza unor specialiști precum Prof. Dr. Luiza Spiru, Dana Cristiana Pasol, Dr. Dominik Thor, Dr. Laura Gavrilaș și Dr. Miruna Muha, alături de alți experți internaționali din ecosistemul longevity.

În cadrul evenimentului vor exista zone dedicate de testare, demonstrații live, sampling de produse și oferte exclusive, precum și concursuri cu premii oferite de parteneri. Participanții vor putea testa și evalua indicatori relevanți pentru sănătate, precum compoziția corporală sau metabolismul, vor interacționa direct cu medici și specialiști și vor descoperi tehnologii de ultimă generație din zona de diagnostic, wearable și AI aplicat în sănătate. 

În același timp, zona experiențială din grădină va include clase de pilates, yoga, functional fitness, sesiuni de respirație și mindfulness, dar și activări de tip cold exposure, punând accent pe aplicarea practică a conceptelor discutate. Pentru participanți, accesul la festival înseamnă mai mult decât participarea la conferințe: include interacțiune directă cu experți, acces la aplicația dedicată și la conținut științific de specialitate, oportunități de networking și explorare personală într-un context aplicat. 

Ne dorim ca Festivalul să fie un punct de întâlnire între public, medici și industrie, într-un format care pune accent pe experiență, acces și aplicabilitate. Într-un context în care trendul longevity devine din ce în ce mai relevant, festivalul oferă un cadru concret pentru înțelegerea și optimizarea sănătății pe termen lung. Ne bucurăm că evenimentul se bucură de interesul a tot mai multe persoane, care doresc să găsească informație verificată și idei pentru o viață echilibrată și sănătoasă, care să le ofere bucuria de a trăi în fiecare zi, cu sens' a declarat Cristiana Pasol, organizatorul evenimentului. 

Festivalul reunește parteneri din domenii cheie precum sănătatea, nutriția și tehnologia. Printre susținătorii acestei ediții se numără: MedLife prin programul genomica Longevity 100+, Herbagetica, Arcanum, Liposomals.ro, AparatePilates.ro, Alpha Pilates, InBody și PNOĒ, dar și organizații și studiouri din zona de Pilates, fitness și wellness. 

Despre Anti-Aging Festival

Evenimentul își propune să creeze o punte între medicina clasică și noile tehnologii de health optimization și să contribuie la educarea publicului în direcția prevenției și a unui stil de viață orientat spre healthy ageing. Ediția din 2026 marchează o extindere semnificativă față de anul precedent, când festivalul a reunit 700 de participanți la Conacul Serghiescu.

Evenimentul este organizat de Asociația de Antiaging & Sport, Venusao Academy și Venusao Premium Pilates & Antiaging, în parteneriat academic cu Geneva College of Longevity Science, și își propune să aducă în prim-plan soluții concrete pentru optimizarea sănătății și creșterea longevității.

Evenimentul beneficiază de susținerea partenerilor de educație- Liceul Internațional de Informatică București, ICHB și The Entrepreneurship Academy. 

Biletele și informațiile complete despre eveniment sunt disponibile pe site-ul oficial: https://antiagingfestival.com/

Foto: Anti-Aging Festival

