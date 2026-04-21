Alina Sorescu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale, Raisa, care a împlinit 10 ani: „Nu îmi închipuiam…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alina Sorescu a avut un motiv de bucurie în familia ei. Artista a sărbătorit recent ziua de naștere a fiicei sale, Raisa, care a împlinit 10 ani.

Alina Sorescu le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare o bucurie din ultima perioadă. Fiica ei, Raisa, a intrat într-o nouă etapă și a împlinit recent 10 ani. Cu această ocazie, artista a transmis o urare plină de dragoste, însoțită de imagini adorabile cu fetița ei.

„Draga mea Raisa, acum 10 ani te aduceam pe lume și nu îmi închipuiam cât de bună și blândă vei fi.

„La mulți ani”, fetiță iubită!”, a scris Alina Sorescu pe Instagram.

La rândul său, Alexandru Ciucu a făcut o postare specială de ziua fiicei sale, Raisa.

„La mulți ani, Raisa!

Sunt fericit că ești fetița noastră, că ai o inimă atât de mare și atât de multă dragoste de dăruit.

Sufletul tău blând și curat este un dar de la Dumnezeu și fiecare zi petrecută împreună, îmi reamintește ce norocos sunt că exiști în viața mea.

Astăzi împlinești 10 primăveri și, împreună cu surioara ta, Carolina, sunteți primăvara sufletului meu.

Vă iubesc cât universul și voi fi mereu lângă voi, indiferent de drum.

Tata.”

Alina Sorescu, confesiuni despre relația cu cele două fiice ale ei

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Alina Sorescu, care va împlini în curând 40 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. Artista a făcut recent unele declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația extrem de apropiată pe care o are cu fetițele ei.

„Fetele mele sunt membre ale trupei de copii: cântă alături de mine și de colegii lor de trupă. Sunt amândouă talentate. Le place foarte mult ceea ce fac. Își doresc să vină alături de mine. Sunt fericită că au descoperit cât de frumos te poți dezvolta prin muzică. Muzica- în primă fază- pe cei mici îi ajută să devină curajoși, dezinvolți”, a povestit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a mărturisit că fetițele îi dau chiar și sfaturi vestimentare, sfaturi de care ține cont.

„Ele sunt criticul meu… sau cum să spun? Ele sunt cele mai avizate păreri de care eu țin cont. Mă sfătuiesc cu ele și în legătură cu ținutele, în legătură cu piesele pe care le fac. Pentru că ele – dacă ascultă muzica actuală, atunci simt ce se poartă. Și atunci, de fiecare dată dacă o piesă le place sau nu. Ele sunt primele care ascultă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: „Timp nu prea avem să…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro