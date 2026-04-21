  Actualizat 21.04.2026, 14:18
Program și bilete de o zi la Electric Castle 

Doar trei luni mai despart fanii Electric Castle de momentul în care vor trăi experiența celei de-a 12-a ediții, între 16 și 19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida. Organizatorii anunță programul celor 200 de artiști, pentru fiecare zi, și pun în vânzare bilete pentru o zi, de la 89 Euro + taxe. Acestea și abonamentele pentru întreg festivalul sunt disponibile pe electriccastle.ro

Petrecerea la castel începe cu o zi înainte de deschiderea oficială. Miercuri, 15 iulie, în campingul EC Village, e programat un sleepover party alături de Wilkinson și Partiboi69, unde sunt așteptați toți participanții, indiferent de tipul de bilet sau abonament pe care îl au. 

Joi, 16 iulie – Prima zi de festival propune un mix bine calibrat între rock alternativ, hip-hop și electro. Urcă pe scenă Kneecap, trio-ul hip-hop cunoscut pentru mesajele politice și stilul provocator, iar Sleaford Mods completează agenda, în stil punk. Energia indie este adusă de Balu Brigada, în timp ce Solardo și SG Lewis vin cu seturi dance sofisticate, de la tech house la electro-pop rafinat. Artiștii români sunt prezenți încă de joi, la castel: HVNDS, E-an-na, The Mono Jacks vor fi live pentru a reaminti că rockul românesc sună foarte bine.

Vineri, 17 iulie, este ziua în care pe scena principală vor ateriza superstarurile twenty one pilots și Teddy Swims. Pentru fanii muzicii electronice, e o zi cu alegeri foarte dificile pentru a nu rata niciun show important. În aceeași seară sunt programați Mochakk, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei house globale, Skream & Benga, pionierii dubstep-ului britanic, iar Subtronics aduce un sound bass modern și agresiv. ANNA e pregătită să impresioneze cu un techno hipnotic, iar Kölsch va ține energia sus cu deja clasicele' seturi melodice și cinematice.

Ziua de sâmbătă, 18 iulie, aduce noi momente memorabile la Electric Castle: LP cucerește cu un pop-rock emoțional, Nothing But Thieves livrează indie rock intens, iar Chase & Status ridică adrenalina cu drum & bass exploziv. În zona dance, Jax Jones vine cu hituri house, în timp ce Denis Sulta aduce un mix disco-house eclectic. Lineup-ul e completat de apariții mai experimentale precum Yung Lean și Bladee, cu influențe cloud rap, sau Deep Dish, cu seturi house clasice.

Duminică, 19 iulie, finalul de festival este rezervat unor nume legendare și apariții fresh. The Cure aduce sound-ul legendar post-punk și gothic rock, Wet Leg propun un indie rock jucăuș, iar Dogstar, trupa lui Keanu Reeves, completează cu alternative rock. Atmosfera este completată de influențe globale: YĪN YĪN aduce ritmuri psychedelice orientale, Acid Arab combină muzica electronică cu ritmuri tradiționale arabe și Gerd Janson vine cu o generoasă selecție disco-house.

Biletele de zi sunt disponibile, începând de astăzi, la prețul de 89 Euro + taxe, iar varianta Any Day VIP este la prețul de 199 Euro + taxe. Cei care doresc experiența completă pot profita de prețul special al abonamentelor, care sunt disponibile pe o perioadă limitată la 175 Euro + taxe, urmând să revină la prețul de 250 Euro + taxe.

Foto credit: Electric Castle

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum

Recomandari
Tenorul ŞTEFAN von KORCH îmbină eleganţa clasică şi autenticitatea tradiţională în concertul „VALURILE DUNĂRII” pe 15 mai la Teatrul Constantin Tănase 
Advertorial
Tenorul ŞTEFAN von KORCH îmbină eleganţa clasică şi autenticitatea tradiţională în concertul „VALURILE DUNĂRII” pe 15 mai la Teatrul Constantin Tănase 
EEMC Gala 2026: concert Alternosfera la Teatrul Național din București, pe 21 mai
Advertorial
EEMC Gala 2026: concert Alternosfera la Teatrul Național din București, pe 21 mai
Au fost puse în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026 
Advertorial
Au fost puse în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul Concursului Internațional George Enescu 2026 
Anti-Aging festival revine la București pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru
Advertorial
Anti-Aging festival revine la București pe 23–24 mai, la Palatul Bragadiru
Cum alegi rochii damă care te pun în valoare, nu doar te îmbracă
Advertorial
Cum alegi rochii damă care te pun în valoare, nu doar te îmbracă
Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România
Advertorial
Caravana Sănătății Orale a adus prevenția mai aproape de oameni în orașele din România
Libertatea
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
Horoscop 20-26 aprilie 2026, cu Cristina Demetrescu. Taurii au surprize financiare, Leii sunt norocoșii zodiacului
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Cine este Samuel de la Chefi la cuțite și pentru cine a gătit. A atras atenția cu obiceiul de a vorbi singur în bucătărie
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, diagnostic dur de la medici. Cu ce boală gravă se confruntă vedeta
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Destine cu parfum de lavandă, distribuție completă. Cine sunt actorii care dau viață personajelor spin-off-ului
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv
5 motive pentru care gresia tip parchet este mai practică decât lemnul masiv
Advertorial

+ Mai multe
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Sistemele Logico explicate: diferența dintre Logico Primo și Logico Piccolo
Advertorial

+ Mai multe
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Durerea musculară și articulară explicată de specialiștii KINOMED: de la diagnostic la recuperare
Advertorial

Mulți dintre noi ignorăm durerile articulare sau rigiditatea musculară, punându-le pe seama oboselii sau a vremii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

