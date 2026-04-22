It-bag-ul casei tale: WOLKE

WOLKE de la Westwing este o canapea sculpturală creată pentru a stârni aceeași dorință instantanee ca o piesă iconică din modă. Prin forma sa sigură și prezența puternică, WOLKE devine un statement care definește imediat orice spațiu.

Caracterizată de o siluetă inspirată de nori, WOLKE impresionează prin volume ușor „umflate' și proporții atent echilibrate. Designul îmbină impactul vizual cu o senzație de lejeritate și confort – o formă distinctivă ce exprimă eleganță modernă și o prezență firească, fără efort.

Pentru lansare, Westwing face o paralelă cu universul modei. Așa cum un it-bag devine instant recognoscibil prin siluetă și vizibilitate, WOLKE se impune ca „it-bag-ul' casei tale. Conceptul este ilustrat în campanie prin WOLKE Mini Bag – un obiect de design inspirat direct de canapea. Stilizată ca un accesoriu fashion, Mini Bag-ul reproduce silueta inconfundabilă WOLKE, consolidând statutul său de piesă iconică și curajoasă.

Numele WOLKE, care în germană înseamnă „nor', reflectă perfect dualitatea canapelei: o prezență vizuală puternică, dar în același timp calmă și reconfortantă. Volumul său sculptural evocă forma unui nor și transmite o senzație de lejeritate și relaxare.

Realizată din materiale atent selecționate, cu proporții rafinate și structură modulară, WOLKE întruchipează încrederea designului contemporan. Fiecare configurație păstrează silueta distinctivă a canapelei, adaptându-se diferitelor stiluri de amenajare, fără a-și pierde identitatea puternică.

WOLKE este disponibilă într-o gamă variată de culori și materiale premium, de la texturi bouclé moi, la țesături structurate și materiale durabile, ușor de întreținut. Noile tapițerii cu dungi adaugă un plus de expresivitate, oferind designului un impact vizual și mai puternic.

„Dungile aduc o nouă sursă de inspirație pentru Wolke, deoarece modelul grafic energizează formele sale moi. Acestea îi accentuează curbele, învăluind canapeaua asemenea unor «linii de contur pe o hartă», ceea ce îi conferă și mai multă profunzime. Interacțiunea dintre liniile geometrice curate și forma organică, fluidă a lui Wolke transformă canapeaua într-o piesă statement și mai îndrăzneață – jucăușă, dar în același timp arhitecturală.' – Alexandra Tobler, VP & Creative Director Westwing Collection

WOLKE se adresează iubitorilor de design care văd locuința ca pe un spațiu de exprimare personală – de la cei care caută piese statement, până la individualiști rafinați. Este creată pentru cei care apreciază obiectele de design cu personalitate, capabile să transforme instant orice încăpere prin formă, atitudine și prezență.

Prin WOLKE, Westwing își continuă viziunea și filosofia „Live Beautiful' – creând piese de design memorabile, care nu sunt doar trăite, ci și păstrate în amintire.

Sursa foto: Westwing

