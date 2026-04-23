Bun venit la ediția de debut Zalando Round Up, ghidul tău curatoriat pentru cele mai importante lansări și momente de pe Zalando. Descoperă selecția de primăvară/vară a lui Lily Collins, take over-ul lui Camille Charrière pentru THE PERFECT X, colaborarea exclusivă PUMA x Super Yaya, plus noutăți de neratat din categoriile Designer Home & Lifestyle.

SELECȚIA DE PRIMĂVARĂ / VARĂ A LUI LILY COLLINS 

Actrița Lily Collins, nominalizată la Globul de Aur, schimbă decorul din Emily in Paris cu vara autentică Europeană, devenind prima ambasadoare globală a brandului în campania Zalando SS ‘26.

Cunoscută la nivel mondial pentru interpretarea unei versiuni stilizate și ficționale a Europei, Lily dezvăluie acum un adevăr mult mai ancorat în realitate: Lily ne arată că garderoba perfectă de vacanță se bazează pe layering, versatilitate și încrederea de a te adapta din mers, indiferent de vreme sau de planuri.

Inspiră-te din look-ul lui Lily cu piesele ei preferate din campanie, precum geanta Coach Empire Carryall, rochia croșetată de la Malina și fusta maxi By Malene Birger. Completează ținuta cu iconicii sneakerși Tabi Footwear. Silueta split-toe este articolul must-have al sezonului și este acum disponibilă pentru shopping, împreună cu șosetele asortate, ca parte din selecția ei.

Descoperă Lily Collins Board pentru a celebra primăvara și vara în stil european, cu încredere – dressed by Zalando.

THE PERFECT X CU CAMILLE CHARRIÈRE

Aflată la debutul său ca gazdă a emisiunii THE PERFECT X, scriitoarea, experta în stil și trendsetter-ul cultural Camille Charrière o invită pe Isabella Burley (consultant creativ și fondatoarea Climax Books) pentru a discuta despre jeanșii perfecți. De la croieli baggy și evazate, până la cele drepte, acesta este ghidul tău pentru a cumpăra denim ca un expert.

THE PERFECT X este propriul talk-show de fashion marca Zalando, care ghidează publicul în găsirea pieselor esențiale pentru garderoba perfectă.

PUMA x SUPER YAYA

Într-o colaborare adusă în prim-plan de Zalando, două universuri creative distincte se întâlnesc pentru a reimagina sneakerșii PUMA Speedcat prin viziunea Super Yaya. Această nouă interpretare a modelului iconic îmbină moștenirea sportivă a PUMA cu viziunea eclectică și experimentală a brandului independent de womenswear Super Yaya.

Supermodelul și activista de origine sudanezo-britanică Alek Wek este protagonista campaniei care pune în centrul atenției mișcarea, portretul și moștenirea culturală.

Colecția va fi disponibilă online, exclusiv pe Zalando, începând cu 16 aprilie 2026, înainte de a fi lansată pe super-yaya.com și la Dover Street Market Paris pe 30 aprilie 2026.

DESIGNER HOME & LIFESTYLE

Infuzează o energie luxoasă în locuința ta cu piese statement de la branduri de designer pe Zalando. Descoperă totul, de la seturile de ceai din porțelan Versace, pernele iconice cu model chevron de la Missoni și prosoapele catifelate Polo Ralph Lauren, până la piesele decorative sculpturale de la Jia Jia.

Fie că îți reîmprospătezi livingul sau adaugi o ultimă tușă de stil unui colț perfect amenajat, explorează colecțiile pentru casă de la Missoni Home, Roberto Cavalli Home, Versace Home și Aquazzura Casa.

Definește-ți spațiul cu același simț al măiestriei și atenție la detalii pe care le aștepți de la casele tale de modă preferate.

