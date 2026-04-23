Red Bull Rap Lab: Piesa „Dacă știam” capătă o nouă viață cu Cojo și Corina Ciuplea

Homepage  / Advertorial
  Actualizat 23.04.2026, 11:57, de Advertorial
A doua lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab aduce în prim-plan o colaborare inedită, în care stiluri muzicale diferite se întâlnesc pentru a reconstrui o piesă într-o formă complet nouă. „Dacă știam', semnată de Cojo, devine astfel o experiență sonoră reimaginată, în care vulnerabilitatea inițială capătă noi valențe prin intervenția violoncelului.

Cojo, unul dintre cei mai introspecți artiști ai noii generații, face echipă cu violoncelista Corina Ciuplea pentru a explora o nouă dimensiune a piesei. Rezultatul este o reinterpretare care păstrează emoția originală, dar o transpune într-un univers sonor diferit, mai intim și mai nuanțat. 

Cojo spune că noua versiune a piesei i-a schimbat complet energia și felul în care și-a privit propriile versuri.

„M-a domolit mult mai mult și asta e tare, pentru că este o variantă a piesei pe care nu am experimentat-o până acum', explică el. „În momentul în care auzi că instrumentul îți dă ceva liniștit, automat te liniștești și tu puțin și descoperi altceva la textul acela, la versurile lui.'

Colaborarea cu Corina a însemnat și o ieșire din reflexele construite în ani de concerte și repetiții. Cojo recunoaște că a fost nevoit să se adapteze și să lase spațiu spontaneității. „A trebuit să comunic non-verbal cu Corina, așa că experimentul acesta m-a dus la încă o etapă a micii mele maturizări.' În locul unei interpretări clasice, artistul a fost pus în situația de a-și redescoperi propria piesă în timp real.

De partea cealaltă, Corina Ciuplea a privit totul ca pe o provocare creativă. „Nici nu-mi imaginam că poți face o piesă cap-coadă doar cu un singur instrument', spune ea despre experiență. Violoncelista a construit întregul univers sonor al piesei folosind inclusiv un looper, dispozitiv care permite suprapunerea mai multor linii muzicale. „Mi s-a părut un challenge foarte interesant și mi-a dat de gândit puțin. Dar cred că într-un final a ieșit foarte bine!'

Pentru Cojo, tot procesul a funcționat ca un refresh artistic. „E tare să lucrezi cu încă două creiere – Corina și Bubu Cernea – care aduc o nouă perspectivă asupra piesei produsă de iRonic Distors', spune el despre colaborarea cu echipa muzicală din spatele sesiunii. Pentru că sensibilitatea violoncelului, „un instrument foarte dulce', așa cum îl descrie Corina, a reușit să schimbe pulsul piesei și să scoată la suprafață nuanțe noi.

Despre Red Bull Rap Lab

Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare. Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală. Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.Prima lansare din cadrul proiectului Red Bull Rap Lab a fost reimaginarea muzicală a piesei „Am visat că schimbăm lumea' – Deliric x Răzvan Popescu.

Foto: Red Bull Romania

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Libertatea
Ego.ro
Publicitate
Antena 1
Unica.ro
catine.ro
Mai multe din advertorial
+ Mai multe
+ Mai multe
+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC