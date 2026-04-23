HAMZA deschide un nou magazin în ParkLake Mall și își continuă expansiunea accelerată

Brandul românesc HAMZA își consolidează prezența în retail prin deschiderea unui nou magazin în ParkLake Shopping Center, pe data de 24 aprilie. Acesta este al cincilea magazin deschis în mai puțin de un an și jumătate, marcând un ritm de dezvoltare rar întâlnit în industria locală de fashion.

Noul spațiu, cu o suprafață de aproximativ 100 mp, este amplasat lângă intrarea principală a centrului comercial și păstrează direcția estetică definitorie a brandului: un design minimalist, în care produsul rămâne în prim-plan. Conceptul magazinului este gândit pentru a oferi o experiență clară și coerentă, adaptată atât colecțiilor pentru femei, cât și pentru bărbați.

Deschiderea vine într-un moment în care HAMZA continuă să evolueze vizibil și la nivel de produs, colecțiile devenind din ce în ce mai rafinate și mai bine definite.

În paralel, brandul își dezvoltă tot mai mult prezența internațională, fiind disponibil pe platforma Farfetch, una dintre cele mai importante platforme globale de fashion, și în multiple magazine din afara țării. Această expunere a contribuit semnificativ la creșterea vizibilității brandului pe piețele externe.

Această evoluție este cu atât mai relevantă în contextul în care dezvoltarea HAMZA a fost realizată fără investiții externe, bazându-se exclusiv pe resurse proprii și pe relația construită în timp cu clienții.

„Am ajuns atât de departe datorită echipei și clienților noștri, dar mai ales datorită clienților care ne-au susținut și au crezut în noi încă de la început. Fiecare pas pe care îl facem este, într-un fel, rezultatul încrederii lor,' declară Ștefan Hamza, fondatorul brandului.

În același timp, dezvoltarea accelerată vine și cu provocări, în special în zona de echipă și consistență a experienței din magazine.

„Încercăm constant să îmbunătățim experiența, indiferent de ritmul de creștere. Este o provocare să formăm oamenii noi care vin în echipă, astfel încât să fie la nivelul așteptărilor clienților noștri, dar este o responsabilitate pe care ne-o asumăm,' adaugă acesta.

Deschiderea magazinului din ParkLake face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare, în care brandul urmărește nu doar extinderea rețelei de retail, ci și consolidarea poziției sale pe plan internațional.

Cu o creștere susținută, o identitate clară și o prezență deja validată pe platforme globale precum Farfetch, HAMZA își propune să devină, în timp, unul dintre brandurile relevante de fashion la nivel european.

Foto: HAMZA

