Ce este ”social freezing” și în ce situații este potrivită această soluție modernă pentru obținerea autonomiei reproductive

Într-o perioadă în care tot mai multe femei își concentrează energia pe studii, carieră, stabilitate financiară și echilibru personal, dorința de maternitate nu dispare, doar se repoziționează în timp.1 În acest context, social freezing-ul devine o alegere, pentru că susține autonomia reproductivă.2

Social freezing-ul oferă femeilor aflate la vârstă fertilă posibilitatea de crioconservare a ovocitelor pentru utilizarea lor ulterioară.3 În ce situații este potrivită această procedură? „Tocmai pentru că femeia modernă temporizează momentul concepției din varii motive, există opțiunea crioprezervării ovocitelor până când se hotărăsc să obțină sarcina. Rezerva ovariană scade cu vârsta. Este important să fim informate și conștiente de rezerva noastră ovariană', explică dr. Ioana Iordache, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitatea cuplului și fertilizare in vitro. Dr. Iordache face parte din echipa de experți în reproducere umană asistată care explică, pe platforma de informare punefreeze.ro, ce înseamnă crioconservarea ovocitelor – de la criterii de eligibilitate la pașii medicali necesari, beneficii, riscuri, limitări și statistici.

Intervalul ideal pentru accesarea procedurii este 20-35 de ani, perioada de maximă fertilitate.4 După 35 de ani, cantitatea și calitatea ovocitelor încep să scadă și crește riscul de anomalii cromozomiale, iar după 38 de ani, resursele reproductive intră în declin pronunțat și scad semnificativ șansele de a obține o sarcină viabilă.5 Prin crioconservare – în special prin vitrificare, o metodă de congelare rapidă la temperaturi foarte scăzute -, ovocitele își păstrează calitățile și pot fi folosite pentru fertilizare in vitro când concepția naturală este mai puțin probabilă.6 Statisticile arată o rată de supraviețuire a ovocitelor de 90%-97% după dezghețare7 și nicio diferență de calitate între cele vitrificate și cele proaspete.8

Prezervarea ovocitelor poate fi și o opțiune medicală, o șansă la maternitate pentru femeile cu cancer sau istoric familial de cancer9, „cu endometrioză, aflate la risc pentru mai multe operații la nivelul ovarelor, sau pacientele cu ovar unic', detaliază dr. Ioana Iordache. Aceste probleme de sănătate scad șansele de a deveni mamă pe cale naturală.10,11,12 Social freezing-ul nu garantează obținerea unei sarcini, dar crește probabilitatea, când procedura este accesată în perioada de maximă fertilitate, cu prelevarea și stocarea unui număr optim de ovocite.13

Social freezing-ul este despre a-ți păstra opțiunile deschise, iar campania susținută de Merck România – „Pune FREEZE pe momentul perfect', primul program național de informare dedicat crioconservării ovocitelor – își propune să sprijine femeile în demersul lor de a-și prezerva fertilitatea, oferindu-le detalii esențiale despre această procedură. 

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum

