Poziția corectă de somn: ghid esențial pentru gravide și sfaturi pentru toți

Somnul de calitate influențează direct starea de spirit, nivelul de energie, concentrarea și sănătatea generală. De multe ori, când apar durerile de spate, amorțeala membrelor sau oboseala persistentă, problema nu este doar durata somnului, ci și modul în care dormim. Poziția corectă de somn poate reduce presiunea asupra coloanei vertebrale, poate îmbunătăți respirația și susține recuperarea organismului pe timpul nopții.

Pentru femeile însărcinate, alegerea unei poziții potrivite este și mai importantă. Pe măsură ce sarcina evoluează, corpul trece prin schimbări majore, iar confortul nocturn poate fi afectat. În lus, anumite poziții de somn sunt mai recomandate decât altele, deoarece asigură o mai bună oxigenare a viitorului bebeluș. Citește în continuare pentru a afla care este pozitia corecta de somn, cum se adaptează aceasta în funcție de nevoile gravidelor și ce obiceiuri simple pot transforma odihna într-o experiență cu adevărat benefică.

De ce contează poziția în timpul somnului?

În timpul nopții, corpul se regenerează, mușchii se relaxează, iar sistemul nervos își recapătă echilibrul. Dacă postura nu este adecvată, articulațiile și coloana rămân tensionate ore întregi. Acest lucru poate duce la dureri cervicale, rigiditate lombară sau treziri frecvente.

O poziție corectă de somn menține alinierea naturală a coloanei și distribuie uniform greutatea corpului. În plus, poate reduce sforăitul, refluxul gastric și senzația de furnicături în mâini sau picioare.

Alegerea poziției ideale de somn depinde de mai mulți factori: greutate corporală, eventuale afecțiuni medicale, tipul saltelei și preferințele personale. Totuși, există câteva recomandări generale valabile pentru majoritatea oamenilor.

Cele mai bune poziții de somn pentru adulți

Dormitul pe spate

Dormitul pe spate este considerat una dintre cele mai echilibrate poziții, deoarece susține capul, gâtul și coloana într-o linie relativ dreaptă. Este util mai ales dacă folosești o pernă ergonomică și o saltea de calitate.

Avantaje:

reduce presiunea asupra articulațiilor;

previne apariția ridurilor de somn;

susține distribuția uniformă a greutății.

Dezavantaje:

poate accentua sforăitul;

nu este ideal pentru persoanele cu apnee în somn.

Dormitul pe o parte

Aceasta este una dintre cele mai populare poziții și, în multe cazuri, cea mai confortabilă. Dormitul pe partea stângă este frecvent recomandat, mai ales pentru digestie și circulație.

Avantaje:

reduce refluxul gastric;

poate diminua sforăitul;

sprijină coloana dacă genunchii sunt ușor flexați.

Pentru un plus de confort, poți așeza o pernă între genunchi.

Dormitul pe burtă

Deși unii oameni preferă această poziție, ea poate pune presiune pe gât și zona lombară. Capul rămâne întors într-o parte perioade lungi, ceea ce poate cauza tensiune musculară.

Dacă dormi pe burtă și nu poți renunța ușor la acest obicei, folosește o pernă foarte subțire sau dormi fără pernă pentru a reduce tensiunea cervicală.

Indiferent de poziția de somn pe care o preferi, confortul tău poate fi semnificativ îmbunătățit de o pijama confortabilă, din materiale de top, care ajută la reglarea temperaturii corpului și lasă pielea să respire.

Poziția de somn în sarcină: ce trebuie să știe viitoarele mame?

În timpul sarcinii, nevoile corpului se schimbă constant. Creșterea abdomenului, durerile lombare, arsurile gastrice și presiunea asupra organelor pot face somnul mai dificil. De aceea, poziția de somn in sarcina trebuie adaptată fiecărui trimestru.

Primul trimestru

În primele luni, majoritatea pozițiilor sunt încă sigure și confortabile. Totuși, este un moment bun pentru a începe tranziția către dormitul pe o parte, mai ales dacă până acum obișnuiai să dormi pe burtă.

Al doilea trimestru

Pe măsură ce abdomenul crește, somnul pe spate poate deveni inconfortabil. Uterul poate exercita presiune asupra unor vase de sânge importante, ceea ce poate influența circulația și poate provoca amețeli sau disconfort.

În această perioadă, poziția de somn in sarcina recomandată de mulți specialiști este pe partea stângă, deoarece favorizează circulația sângelui către placentă și rinichi.

Al treilea trimestru

Ultimele luni pot aduce treziri frecvente și dificultăți în găsirea unei poziții comode. Sprijinul suplimentar devine esențial. O pernă pentru gravide, așezată între genunchi, sub burtă sau în spate, poate face o diferență majoră.

În această etapă, poziția de somn in sarcina rămâne, de regulă, pe o parte, cu genunchii ușor îndoiți și spatele bine susținut.

Sfaturi utile pentru gravide pentru un somn mai bun

Pe lângă alegerea poziției, câteva obiceiuri simple pot îmbunătăți semnificativ odihna:

Folosește perne suplimentare pentru susținerea abdomenului și spatelui.

Evită mesele grele înainte de culcare.

Hidratează-te pe parcursul zilei, dar redu consumul de lichide seara.

Menține dormitorul răcoros și bine aerisit.

Creează o rutină relaxantă înainte de somn: lectură, duș cald, exerciții de respirație.

Acordă atenție tuturor aspectelor care alcătuiesc un dormitor confortabil: alege perdele care filtrează adecvat lumina, așternuturi de pat care mângâie pielea cu atingeri delicate, textile decorative care te ajută să personalizezi în mod plăcut încăperea.

Cum alegi salteaua și perna potrivite?

Chiar și cea mai bună poziție de somn poate deveni inconfortabilă pe o saltea nepotrivită. O saltea prea moale poate lăsa corpul să se afunde excesiv, iar una prea tare poate crea puncte de presiune.

Ideal este să alegi o saltea cu susținere echilibrată, adaptată greutății și poziției tale de somn. Perna trebuie să completeze alinierea gâtului cu restul coloanei. Pentru cei care dorm pe o parte, o pernă mai înaltă este adesea mai potrivită, iar pentru cei care dorm pe spate, una medie.

Greșeli frecvente care afectează somnul

Multe persoane ignoră detalii importante care influențează odihna:

folosirea unei perne vechi și deformate;

statul pe telefon înainte de culcare;

adormitul într-o poziție tensionată;

lipsa unei rutine regulate;

alegerea unei saltele uzate.

Corectarea acestor obiceiuri poate avea un impact mai mare decât se crede.

Somnul sănătos începe cu atenția pe care i-o acorzi corpului tău. Poziția corecta de somn variază de la persoană la persoană, însă există principii generale care pot ghida alegerea celei mai bune variante. Pentru majoritatea adulților, dormitul pe spate sau pe o parte oferă cele mai multe beneficii, în timp ce pentru viitoarele mame, adaptarea constantă a posturii este esențială.

Uneori, schimbările mici aduc cele mai mari beneficii.

